Η Εμίλια Κλαρκ μιλάει για τις γυμνές σκηνές του «Game of Thrones»

Η Εμίλια Κλαρκ έχει κουραστεί να μιλάει για τις γυμνές σκηνές του «Game of Thrones» και πλέον δεν κρύβει την ενόχλησή της όταν πρέπει να απαντήσει για το θέμα αυτό.«Αρχίζει πραγματικά να με ενοχλεί όλη αυτή η συζήτηση, επειδή όλοι οι άνθρωποι λένε: «Όλες οι πορνογραφικές ιστοσελίδες έπεσαν όταν επέστρεψε το Game of Thrones». Μοιάζει με το The Handmaid’s Tale. Πραγματικά μου άρεσε αυτή η σειρά και έκλαψα όταν τελείωσε γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ το γεγονός ότι δεν θα την ξαναέβλεπα», δήλωσε στο Harper’s Bazar η ηθοποιός.«Υπάρχουν τόσες πολλές εκπομπές που επικεντρώνονται γύρω από το πραγματικό γεγονός του τρόπου αναπαραγωγής των ανθρώπων. Οι άνθρωποι κάνουν έρωτα και για την ευχαρίστηση. Είναι μέρος της ζωής», είπε η Εμίλια.Σε άλλο σημείο της συνέντευξης που έδωσε στο περιοδικό η 31χρονη ηθοποιός είπε ότι για ορισμένους ρόλους μπορεί να μην διαθέτει τη «σωστή εμφάνιση».«Με θυμώνει. Λοιπόν, όχι, δεν με θυμώνε. Ο θυμός δεν είναι η σωστή λέξη», προσπάθησε να εξηγήσει για το πώς αισθάνεται η τηλεοπτική Καλίσι όταν δεν την προτείνουν για κάποιους ρόλους εξαιτίας της εμφάνισής της. «Ο τρόπος επιλογής των ηθοποιών πολλές φορές με οδηγεί να παίζω άλλους ρόλους. Έτσι αντί να έχω τον ρόλο της Ιουλιέτας και να είμαι στο φως έπρεπε να είμαι η γιαγιά που λέει τις σοφίες, η μία πόρνη που περιμένει να δει καλύτερες ημέρες».