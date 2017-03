Οι κινηματογραφικές μεταδόσεις της COSMOTE TV για αυτή την εβδομάδα

Στα κινηματογραφικές μεταδόσεις της COSMOTE TV για αυτή την εβδομάδα ξεχωρίζει η υποψήφια για OSCAR® κωμωδία, Χαίρε, Καίσαρα! των πολυβραβευμένων αδελφών Κοέν με ένα μοναδικό all star καστ, σε Α’ προβολή (COSMOTE CINEMA 1HD).Στο COSMOTE CINEMA 2HD, ξεχωρίζει η πρεμιέρα του θρίλερ A Patch of Fog, αλλά και αυτή της δραματικής κομεντί του Τζιουζέπε Τορνατόρε, Θα σε Περιμένω, Πάντα (La Corrispondenza),με τους Τζέρεμι Άιρονς και Όλγα Κιριλένκο. Στο ίδιο κανάλι, το αφιέρωμα Actors Behind The Scenes συνεχίζεται με το επιτυχημένο μιούζικαλ Pitch Perfect 2, στο οποίο η Ελίζαμπεθ Μπανκςαφήνει τον ρόλο της ηθοποιού και μπαίνει πίσω από τις κάμερες, στον ρόλο σκηνοθέτη.Στο COSMOTE CINEMA 4HD, έρχονται σε Α΄ προβολή η νέα μίνι σειρά, του BBC, SS-GB και η 2η σεζόν της συναρπαστικής σειράς εποχής - επίσης του BBC- The Last Kingdom.Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών στο site της COSMOTE TV: https://www.cosmote.gr/cosmotetv Ακολουθούν τα τρέιλερ: