Η Νανά Παλαιτσάκη Executive Producer για το 48Film Festival Hellas 2017 - Respect Greece

To 48 τώρα στην Ελλάδα και στην Κύπρο με executive producer τη Νανά Παλαιτσάκη.Μια μοναδική ευκαιρία για τους Έλληνες και Κύπριους κινηματογραφιστές, δημιουργούς, σκηνοθέτες, παραγωγούς, να αναδείξουν τη χώρα μας σε ολόκληρο τον πλανήτη.Τα όνειρα και οι προσδοκίες, τα οράματα και οι φιλοδοξίες απαιτούν θέληση και ευρηματικότητα.Το 48Film Project Hellas 2017 – Respect Greece, σε προσκαλεί να νιώσεις την ένταση και τη δύναμη του εαυτού σου, να αισθανθείς την απόλυτη δράση και να απογειώσεις το ταλέντο σου! Είσαι ένας από αυτούς που θα ανακαλύψουν τη μαγεία της ενεργητικότητας, τη δυναμική μιας ομάδας που διασκεδάζει κάνοντας τα όνειρά της πραγματικότητα!! Η συνεργασία και η ομαδικότητα συναντούν τη μοναδικότητα του κάθε συμμετέχοντα και ολοκληρώνουν το στόχο!Είναι η δική σου ευκαιρία να προβληθεί η ταινία σου στο Directors Guild Of America στο Hollywood! Το σπίτι των μεγαλύτερων σκηνοθετών του πλανήτη, μπροστά σε αυτούς που αποφασίζουν στην Μέκκα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Σε επιφανείς σκηνοθέτες, παραγωγούς, agents, managers, χρηματοδότες χολιγουντιανών παραγωγών.Το 48Film Project Hellas 2017- Respect Greece δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους Έλληνες κινηματογραφιστές από όποιο μέρος της Ελλάδας και της Κύπρου και αν βρίσκονται.Η Κύπρος είναι Ελλάδα, Ελλάδα είναι και η Κύπρος!Respect Greece!Αυτό είναι το μήνυμα που θα διαδώσει η κάθε ταινία ανεξαρτήτως προσέγγισης.Μέχρι και τις 30 Απριλίου 2017 οι ομάδες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και ανεβάσει την ταινία τους στο επίσημο web site του 48FILM Project: https://www.48filmproject.com Κάνε τώρα register την ομάδα σου και γίνε ΕΣΥ ένας από τους 30 μεγάλους νικητές που θα έχουν την τύχη να προβάλουν την ταινία τους στο Los Angeles των Η.Π.Α.Εγγραφή στο: https://www.48filmproject.com/hellas Η διαδικασία είναι απλή. Οι κανόνες είναι απλούστατοι.Συμμετέχετε ηλεκτρονικά από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Μέσα στην εβδομάδα ή το Σαββατοκύριακο, πρωί ή βράδυ, η τέχνη είναι ελεύθερη..Θέμα: Respect GreeceΑνεβάστε την ταινία σας on line. Το μόνο που χρειάζεστε είναι σύνδεση στο InternetΚερδίστε το μεγάλο βραβείο των 5000 δολλαρίων σε μετρητά και βραβεία και ελάτε σε επαφή με τους διεθνώς αναγνωρισμένους επαγγελματίες του χώρου στο HollywoodΣκοπός μας είναι να αναδείξουμε το Ελληνικό ταλέντο, τις σπάνιες ελληνικές ομορφιές. Την κουλτούρα, τις γεύσεις, την Ελληνική ψυχή σε ολόκληρο το μεγαλείο της. Την μοναδικότητα αυτής της πατρίδας. Να αναδείξουμε την χώρα που γέννησε την δημοκρατία. Το θέατρο και τις τέχνες. Την ιατρική και τον πολιτισμό!Στιγμιότυπα των ταινιών θα χρησιμοποιηθούν στο documentary Respect Greece.Μία χολιγουντιανή παραγωγή από τους Executive producers Chris Siametis & Francesco Vitali.Την αφήγηση και παρουσίαση του Αμερικανικού ντοκιμαντέρ, έχει η κυρία Νανά Παλαιτσάκη, ως εκπρόσωπος και executive producer του 48Film Project Hellas 2017 – Respect Greece για την Ελλάδα και την Κύπρο!