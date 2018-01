Η Σάλι Πότερ στην Αθήνα

Στην Αθήνα θα βρεθεί την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου η διάσημη Βρετανίδα σκηνοθέτρια Σάλι Πότερ. Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνει πλήρες αφιέρωμα στο έργο της (4-10 Ιανουαρίου), με αφορμή την έξοδο της νέας της ταινίας «Τhe Party», σε συνεργασία με την Feelgood Entertainment.Την Πέμπτη 4/1, η Σάλι Πότερ θα προλογίσει την προβολή των 8 μ.μ. και μετά το τέλος του «Party» θα ακολουθήσει Q&A με το κοινό.Οι ταινίες του αφιερώματος θα προβάλλονται καθημερινά στις 7 μ.μ.Ένα πλήρες αφιέρωμα στο έργο της Bρετανίδας σκηνοθέτριας Σάλι Πότερ διοργανώνει η Ταινιοθήκη της Ελλάδας με αφορμή την έξοδο της νέας της ταινίας «Το πάρτι» (28/12). Η ταινία, μια πικρή κοινωνική σάτιρα γυρισμένη σε μαυρόασπρο, με πρωταγωνιστές τους Κριστίν Σκοτ Τόμας, Μπρούνο Γκανζ, Έμιλι Μόρτιμερ, Τίμοθι Σπολ και Πατρίτσια Κλάρκσον παρουσιάστηκε στο τελευταίο Φεστιβάλ Βερολίνου. To φιλμ γυρίστηκε κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος για το Brexit και σχολιάζει με μαύρο χιούμορ τη σημερινή βρετανική κοινωνική και πολιτική ζωή.Η ρετροσπεκτίβα θα πραγματοποιηθεί στις 4-10 Ιανουαρίου 2017 και στις δύο αίθουσες της Ταινιοθήκης και περιλαμβάνει όλες τις μεγάλου αλλά και τις μικρού μήκους ταινίες της πολυσχιδούς σκηνοθέτριας, γνωστότερης στους περισσότερους για το φιλμ της «Ορλάντο» (1992) με πρωταγωνίστρια την Τίλντα Σουίντον σε ρόλο άντρα αλλά και γυναίκας. Η ταινία, μια τολμηρή διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος της Βιρτζίνια Γουλφ, θίγει ενδιαφέροντα ζητήματα που σχετίζονται με το φύλο και την ταυτότητα και ήταν υποψήφια για δύο βραβεία όσκαρ.Ανατρεπτική και διεισδυτική στη ματιά της, η Σάλι Πότερ έχει συνεργαστεί με πασίγνωστους ηθοποιούς και έχει πειραματιστεί τόσο με την φόρμα όσο και με το περιεχόμενο. Γύρισε την πρώτη της ταινία σε φιλμ σούπερ 8 σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών.*Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στη ταινία μεγάλου μήκους το πραγματοποίησε με την ταινία της «The Gold Diggers» (1983) με την Τζούλι Κρίστι. Το φιλμ γυρίστηκε από ένα εξ ολοκλήρου γυναικείο συνεργείο και θεωρήθηκε ορόσημο του φεμινιστικού κινηματογράφου των αρχών του ’80.*Εννέα χρόνια αργότερα, έρχεται η μεγάλη επιτυχία του «Οrlando», και αμέσως μετά το «Tango Lesson» (1996) στο οποίο πρωταγωνιστεί η ίδια η Σάλι Πότερ στον ρόλο μιας σκηνοθέτριας που ερωτεύεται το τάνγκο.*Το 2000 γυρίζει την ταινία «The man who cried» με τον Τζόνι Ντεπ, την Κριστίνα Ρίτσι και την Κέιτ Μπλάνσετ, που διαδραματίζεται επί γερμανικής εισβολής στο Παρίσι με ηρωίδα μια ρωσοεβραία μετανάστρια που εργάζεται σε βαριετέ.*Στην ταινία της «Yes» (2004), καταπιάνεται με τον έρωτα μιας αμερικανίδας και ενός άντρα από την Μέση Ανατολή, που τους φέρνει αντιμέτωπους με τις πολιτικές, θρησκευτικές και σεξουαλικές διαφορές που τους χωρίζουν –θίγοντας ζητήματα που συνεχίζουν να ταλανίζουν την σύγχρονη κοινωνία.*Το «Rage» (2009), με τους Τζουντ Λο και Τζούντι Ντεντς, το οποίο τράβηξε μέσω iphone, αποκαλύπτει τα παρασκήνια του κόσμου της μόδας, και μια βιομηχανία σε κρίση. Με την ταινία αυτή θέλησε να σπρώξει την κινηματογραφική φόρμα στα όριά της.*Το 2012 επιστρέφει με το «Ginger and Rosa» στο οποίο αφηγείται μια εφηβική φιλία που ανθεί στις αρχές της δεκαετίας του ’60 αλλά φθίνει μέσα στην δίνη του ψυχροπολεμικού κλίματος, της πυρηνικής απειλής και της σεξουαλικής επανάστασης.Η Σ. Πότερ σκηνοθέτησε πολλές μικρού μήκους ταινίες, μια τηλεοπτική σειρά, ενώ δοκιμάστηκε και στην όπερα, τη χορογραφία, τη μουσική, την περφόρμανς και το πειραματικό σινεμά. Οι ταινίες της έχουν αποσπάσει περισσότερα από 40 βραβεία διεθνώς. Το βιβλίο της «Naked Cinema – Working with Actors» κυκλοφόρησε το 2014 από τον εκδοτικό οίκο Faber & Faber.Αναφερόμενη στην τελευταία της ταινία, «Το Πάρτι», η Σάλι Πότερ, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στην Μπερλινάλε, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το μισό συνεργείο και οι ηθοποιοί έκλαιγαν το πρωί που μάθαμε τα αποτελέσματα για το Brexit. Υπήρχε μια αίσθηση ότι η ταινία -κι εγώ το καταλάβαινα καθώς παρακολουθούσα τις εξελίξεις- ήταν ελαφρώς προφητική”. Και χαρακτήρισε το φιλμ της ως μια «απολύτως πολιτική δήλωση, μια ελαφριά και τρυφερή ματιά στην κατάσταση της Αγγλίας, μιας τραυματισμένης Αγγλίας...».Το αφιέρωμα στην Σάλι Πότερ είναι η εναρκτήρια εκδήλωση του δεύτερου μέρους του προγράμματος «Η Κινηματογραφοφιλία στη νέα εποχή» που υλοποιεί η Ταινιοθήκη στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ για την ερχομένη τριετία.Κάθε μέρα (εκτός Τρίτης 9/10) στις 7 μμ , τις ταινίες του αφιερώματος θα προλογίζει και ένας διαφορετικός προσκεκλημένος: ο Χρήστος Μήτσης, κριτικός κινηματογράφου (4/1, «The Gold Diggers»), η Κατερίνα Ευαγγελάκου, σκηνοθέτης (5/1, «Ginger and Rosa»), η Μαρία Κομνηνού, διευθύντρια της Ταινιοθήκης της Ελλάδος (6/1, μικρού μήκους ταινίες της Σάλι Πότερ), η Ρέα Βαλντέν, θεωρητικός του κινηματογράφου (7/1, «Rage»), η Όλγα Μαλέα, σκηνοθέτης, (8/1, «Τhe Tango Lesson») και η Χλόη Κολύρη, ψυχίατρος-ψυχαναλύτρια, (10/1, «Orlando»).Τη Δευτέρα 8/1, η προβολή της ταινίας «Tango Lesson» θα συνοδεύεται και από ένα χάπενινγκ-έκπληξη:Η Όλγα Μαλέα (φλάουτο) και η Ελευθερία Σαπουντζάκη (κιθάρα) θα καλωσορίσουν το κοινό με τάνγκο και μιλόνγκες στο φουαγιέ της Ταινιοθήκης. 