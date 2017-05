Η ταινία «Good Time» μεταξύ των 18 υποψηφίων για τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες

Το Hercules Film Fund με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει ότι η νέα ταινία του «Good Time» επιλέχθηκε να διαγωνιστεί στον 70o διαγωνισμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών (Μάιος 2017).Το «Good Time» θα είναι μία από τις 18 ταινίες που θα διεκδικήσουν το Χρυσό Φοίνικα, μετά από μια διαδικασία αξιολόγησης 6 μηνών όπου προβλήθηκαν 1.800 ταινίες στα μέλη της επιτροπής. Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου στις Κάννες.Το «Good Time» είναι ένα δράμα που σκηνοθετήθηκε από την ανερχόμενη ομάδα Αμερικανών σκηνοθετών Joshua και Benjamin Safdie, με πρωταγωνιστές τον Robert Pattinson (Twilight) και την Jennifer Jason Leigh (The Hateful Eight του Quentin Tarantino). Η επιλογή ταινίας, για το διαγωνιστικό κομμάτι του Φεστιβάλ, από ανερχόμενο Αμερικανό σκηνοθέτη είναι σπάνιο και αξιοσημείωτο γεγονός, καθώς η τελευταία φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο ήταν το 2003 με το “Brown Bunny” του Vincent Gallo.Η ταινία «Good Time» γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη το 2016 και αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους των ΗΠΑ από την A24 (παραγωγός και διανομέας του "Moonlight" που κέρδισε το Βραβείο Kαλύτερης Tαινίας 2016) στα μέσα του 2017. Πέραν των ΗΠΑ, η ταινία έχει ήδη πωληθεί και διεθνώς από την Γαλλική Memento Films International.Το Hercules Film Fund είναι ένα fund ειδικού σκοπού που διευθύνεται από τον Πάρι Κασιδόκωστα-Λάτση. Επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση ανεξάρτητων κινηματογραφικών παραγωγών, κυρίως στις ΗΠΑ και Ευρώπη. Οι επενδυτές που συμμετέχουν στο fund είναι θεσμικά κεφάλαια και family offices. Μέχρι σήμερα, το fund έχει χρηματοδοτήσει αρκετές παραγωγές κινηματογραφικών ταινιών, όπως το "American Made" (με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise), το οποίο προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει από την Universal τον Σεπτέμβριο του 2017, και το "Unicorn Store" (με πρωταγωνίστρια την βραβευμένη με Oscar Brie Larson). Παραγωγός των ταινιών του Hercules Film Fund είναι η Rhea Films LLC, η οποία διευθύνεται από τον Terry Dougas και Jean-Luc De Fanti.Χάρη στην υποστήριξη των επενδυτών του, το Hercules Film Fund θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την παραγωγή ποιοτικών ταινιών που θα διεκδικούν με αξιώσεις διακρίσεις παρόμοιες με αυτήν την αξιόλογη διάκριση του Good Time.Το Φεστιβάλ των Καννών περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες συμμετοχής:Διαγωνιστικό τμήμα, το κύριο και περισσότερο προβεβλημένο πρόγραμμα της διοργάνωσης, που περιλαμβάνει το διαγωνισμό ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους.Εκτός συναγωνισμού, τμήμα που περιλαμβάνει προβολές ταινιών που δεν διαγωνίζονται για τα βραβεία του φεστιβάλ.Un Certain Regard, τμήμα που καθιερώθηκε από το 1978 και αφορά ταινίες νέων σκηνοθετών.Cinéfondation, διαγωνιστικό τμήμα που καθιερώθηκε από το 1998, για ταινίες μικρού μήκους σπουδαστών.Η επιτροπή που κρίνει τις διαγωνιζόμενες ταινίες δεν έχει σταθερή σύνθεση αλλά επιλέγεται κάθε χρόνο. Αποτελείται από ένα προεδρεύων μέλος και άλλες προσωπικότητες του κινηματογράφου, συνήθως ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Για κάθε κατηγορία συμμετοχής, η απονομή των βραβείων αποφασίζεται και από διαφορετική κριτική επιτροπή.Η επιτροπή του φεστιβάλ καθορίζει σε ποιες ταινίες, θα απονεμηθούν τα βραβεία, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής λήξης. Τα βραβεία που απονέμονται στις συμμετοχές του διαγωνιστικού τμήματος, είναι:Χρυσός Φοίνικας (Palme d'Or), βραβείο για την καλύτερη ταινίαΜέγα βραβείο (Grand Prix), βραβείο για την δεύτερη καλύτερη ταινία του φεστιβάλΒραβείο της Επιτροπής (Prix du Jury), βραβείο για την τρίτη καλύτερη ταινία του φεστιβάλΧρυσός Φοίνικας Μικρού μήκους ταινίας, (Palme d'Or du court métrage) βραβείο για την καλύτερη ταινία μικρού μήκουςΒραβείο Γυναικείου ρόλου (Prix d'interprétation féminine)Βραβείο Ανδρικού ρόλου (Prix d'interprétation masculine)Βραβείο Σκηνοθεσίας (Prix de la mise en scène)Βραβείο σεναρίου (Prix du scénario)Βραβείο ΕπιτροπήςQueer Χρυσός ΦοίνικαςΓια ταινίες μικρού μήκους έχουν καθιερωθεί επίσης τα αντίστοιχα βραβεία Χρυσού Φοίνικα και Επιτροπής ενώ από το 1978 απονέμεται επιπλέον, το βραβείο της Χρυσής Κάμερας (Camera d'or) για την καλύτερη ταινία πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη.