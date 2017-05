Κάννες 2017: Τα πιο σημαντικά της 4ης μέρας

To Σαββατόβραδο η Κρουαζέτ συγκλονίστηκε από την παρουσίαση του φιλμ-γροθιά στο στομάχι «120 χτύποι το λεπτό», του Γάλλου Ρομπέν Καμπιγιό κα σημαδεύτηκε από την απειλή για βόμβα και την εκκένωση του Palais des Festival. Ο Clint Eastwood παρουσίασε σε μια ειδική τιμητική προβολή το αριστούργημά του «Οι Ασυγχώρητοι» και η Κρίστεν Στιούαρτ εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί με το νέο της κούρεμα.

120 Battiments Per Minute

Η ταινία του Ρομπέν Καμπιγιό αναφέρεται στα πρώτα χρόνια του αγώνα κατά του AIDS στη Γαλλία της δεκαετίας του 1990, μέσα από τη μάχη που δίνει η οργάνωση Act Up.

Εκεί όπου πολλές ταινίες για την επιδημία που έπληξε την ομοφυλοφιλική κοινότητα ασχολούνται με τα ατομικά πεπρωμένα (όπως το «Φιλαδέλφεια» με τον Τομ Χανκς), ο Καμπιγιό παρουσιάζει το θέμα στη συνολική του διάσταση και δίνει μια πολιτική ταινία, που διεκδικεί τον Χρυσό Φοίνικα.

«Στην αρχή της επιδημίας, οι άνθρωποι ζούσαν στη γωνιά τους. Με την Act Up, ασθενείς θέλησαν να σπάσουν τη μύχια κατάρα για να κάνουν τη νόσο πιο ορατή και να θέσουν τους πολιτικούς προ των ευθυνών τους», δήλωσε ο σκηνοθέτης στο AFP.







Η Act Up ζητούσε «να μην υφιστάμεθα πλέον την επιδημία, αλλά να έχουμε ενεργό ρόλο», δηλώνει αυτός που ήταν ακτιβιστής της οργάνωσης, η οποία έγινε γνωστή για τα προκλητικά συνθήματά της και τις θεαματικές της εκστρατείες όπως οι "die in", με τους συμμετέχοντες να ξαπλώνουν στο έδαφος παριστάνοντας τους νεκρούς.



Εκτός από τον θάνατο, η καταπολέμηση της αδιαφορίας, τα εργαστήρια και η ασθένεια έρχονται κυρίως στο προσκήνιο.



«Η ταινία δεν δίνει συμβουλές, απλά θυμίζει αυτή τη συσπείρωση του κόσμου κατά της επιδημίας αυτής, του κόσμου που έχτισε μια συνείδηση και έδωσε πολιτικούς αγώνες», τόνισε ο 54χρονος Καμπιγιό.



«Unforgiven» του Κλιντ Ιστγουντ



O Κλιντ Ίστγουντ παραβρέθηκε σε μια ειδική τιμητική προβολή για να παρουσιάσει το αριστούργημά του «Οι Ασυγχώρητοι» στο τμήμα Cannes Classics στην αίθουσα Bunuel.

Η νέα ταινία του Michel Franco. O μεξικανός σκηνοθέτης απογοήτευσε με τη νέα του ιστορία για μία μεσήλικη μητέρα που κλέβει τη ζωή από τις κόρες της - ένα δράμα που επιχείρησε να γίνει αιχμηρό αλλά μάλλον απογοήτευσε θυμίζοντας τηλενουβέλα.

The Square» του Ρούμπεν Όστλουντ



Λαμπερή πρεμιέρα και για τη νέα ταινία του Σουηδού σκηνοθέτη του «Force Majeure». Σύσσωμο το καστ (ανάμεσά τους και η guest Ελίζαμπεθ Μός) συνόδευσε τον Όσλουντ στο κόκκινο χαλί των Καννών.

η μικρή μήκους πρεμιέρα της Κρίστεν Στιούαρτ.Η ηθοποιός επέστρεψε χθες βράδυ στο φεστιβάλ για να παρουσιάσει στην αίθουσα Bunuel τη μικρή μήκους ταινία που σκηνοθέτησε.«Le Redoutable» του Μισέλ Χαζαναβίσιους. Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης του «The Artist» επιστρέφει στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα των Καννών με μία... κομεντί για το ιερό τέρας του σινεμά τον Ζαν-Λικ Γκοντάρ.Στη νέα του αυτή ταινία ο σκηνοθέτης αναπλάθει τη ζωή του σκηνοθέτη Ζαν-Λικ Γκοντάρ, του «τρομερού παιδιού» της γαλλικής νουβέλ βαγκ, και συγκεκριμένα στην περίοδο της δεκαετίας του ’60, εκείνης του έρωτά του και του γάμου που ακολούθησε με την 17χρονη ηθοποιό, εγγονή του Κλοντ Μοριάκ, Αν Βιαζέμσκι (στο βιβλίο της οποίας βασίστηκε το σενάριο).