Κινηματογραφικές πρεμιέρες 16 Φεβρουαρίου 2017

Μια Πόλη Δίπλα στη Θάλασσα



Στο δράμα «Manchester by the Sea» του Κένεθ Λόνεργκαν, ο Κέισι Άφλεκ υποδύεται έναν άντρα τον Λι Τσάντλερ που μετά τον θάνατο του αδελφού του, αναγκάζεται να αναλάβει την κηδεμονία του έφηβου ανιψιού του.



Ο Λι Τσάντλερ είναι ένας τραχύς και βίαιος άνδρας. Όταν ο αδελφός του πεθαίνει, ο Λι αναγκάζεται να επιστρέψει στη γενέτειρά του και να αναλάβει την επιμέλεια του ανιψιού του. Είναι μια αλλαγή που θα τον αναγκάσει να αντιμετωπίσει τη μεγάλη τραγωδία που τον κάνει δυστυχισμένο.



Στην αρχή, ο θεατής δεν καταλαβαίνει γιατί ο Λι δεν μπορεί να αναλάβει την επιμέλεια του νεαρού. Αλλά σταδιακά, χάρη σε μια σειρά από φλάσμπακ, ο σκηνοθέτης Κένεθ Λόνεργκαν, μας αποκαλύπτει το τρομερό παρελθόν αυτού του χαρακτήρα.



Manchester by the Sea



Aμερικανική δραματική ταινία 2016, σκηνοθεσία Κένεθ Λόνεργκαν με τους: Κέισι Άφλεκ, Μισέλ Γουίλιαμς, Κάιλ Τσάντλερ, Λούκας Χεντζ.



Η Ζωή μιας Γυναίκας



Ο Στεφάν Μπριζέ διασκευάζει Γκι ντε Μοπασάν. Στη Νορμανδία του 1819, η Ζαν, μια νέα γυναίκα γεμάτη παιδιάστικα όνειρα και αθωότητα, επιστρέφει στο σπίτι της από το μοναστήρι όπου πέρασε τα σχολικά της χρόνια. Παντρεύεται έναν ευγενή της περιοχής, αλλά σύντομα αυτός αποδεικνύεται τσιγκούνης κι άπιστος. Σιγά-σιγά οι ψευδαισθήσεις της Ζαν διαλύονται.



Une Vie



Γαλλική δραματική ταινία 2016, σκηνοθεσία Στεφάν Μπριζέ με τους: Ζαν-Πιέρ Νταρουσέν, Γιολάντ Μορό, Τζουντίθ Σεμιά.



John Wick 2



Αποσυρμένος πέντε χρόνια από την ενεργό δράση, ο εκτελεστής της μαφίας Τζον Γουίκ αναγκάζεται να στραφεί εναντίον του παλιού αφεντικού του, ενός Ρώσου αρχιγκάνγκστερ, όταν ο γιος του τελευταίου κλέβει το αυτοκίνητο και σκοτώνει τον σκύλο του.



Περιπέτεια 2014



Αμερικανοκαναδέζικη ταινία, σκηνοθεσία Τσαντ Σταέλσκι, Ντέιβιντ Λιτς με τους: Κιάνου Ριβς, Μάικλ Νίκβιστ, Γουίλεμ Νταφόε, Άλφι Άλεν.



Aντίδοτο στην Eυεξία



Ο νεαρός χρηματιστής της Wall Street Λόκχαρτ στέλνεται από την εταιρεία του σε ένα θεραπευτικό spa στις Άλπεις για να φέρει πίσω τον πρώην διευθυντή του που αρνείται να επιστρέψει στη δουλειά. Εκεί θα βρεθεί μπροστά σε μια εφιαλτική αποκάλυψη.



A Cure for Wellness



Θρίλερ 2017



Αμερικανικο-γερμανική ταινία, σκηνοθεσία Γκορ Βερμπίνσκι με τους: Ντέιν ΝτεΧάαν, Τζέισον Άιζακς, Μία Γκοθ.



Όλα Αρχίζουν Αύριο



Η ανάλαφρη, ξέγνοιαστη ζωή του Σάμιουελ ανατρέπεται ξαφνικά, όταν μια μέρα μια γυναίκα εμφανίζεται στην πόρτα του με ένα μωρό, τον ενημερώνει ότι το παιδί είναι δικό του κι εξαφανίζεται. Στην προσπάθειά του να βρει τη μητέρα του μωρού μετακομίζει στο Λονδίνο, όπου και καταλήγει να μεγαλώνει τη μικρή Γκλόρια μόνος του. Άραγε, πόσες ανατροπές του κρύβει ακόμη η ζωή;



Demain Tout Commence



Δραματική κομεντί 2016



Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ουγκό Ζελέν με τους: Ομάρ Σι, Κλεμάνς Ποεζί, Αντουάν Μπερτράντ.



