Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά αυτή την εβδομάδα

Τρέξε!



Ο αφροαμερικανός Κρις συνοδεύει τη λευκή κοπέλα του, Ρόουζ, στο πατρικό της για να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο με τους γονείς της και τον αδερφό της, Τζέρεμι. Αρχικά ο Κρις θεωρεί πως, η παράξενη ατμόσφαιρα που επικρατεί στο σπίτι, όπου το υπηρετικό προσωπικό είναι μαύροι, αλλά και κατά τη διάρκεια μιας ετήσιας οικογενειακής συνάθροισης οφείλεται στη διαφυλετική επιλογή της Ρόουζ, σύντομα όμως βρίσκεται αντιμέτωπος με την τρομακτική αλήθεια.

Get Out



Θρίλερ 2017, αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζόρνταν Πιλ με τους: Κάθριν Κίνερ, Ντάνιελ Καλούγια, Άλισον Ουίλιαμς.



Δείτε το τρέιλερ:





Η Πεντάμορφη και το Τέρας



Η Disney διασκευάζει με ηθοποιούς άλλο ένα κλασικό παραμύθι. Αυτή τη φορά παρακολουθούμε την ιστορία της Μπελ, μιας πανέμορφης και ανεξάρτητης νεαρής κοπέλας, που φυλακίζεται από ένα Τέρας στο κάστρο του. Παρά τους φόβους της, γίνεται φίλη με τα μαγεμένα πράγματα που ζουν στο κάστρο και μαθαίνει πώς να κοιτά πίσω από την απόκοσμη παρουσία του Τέρατος, ανακαλύπτοντας την ευγενική καρδιά του Πρίγκιπα που κρύβεται μέσα του.



Beauty and the Beast



Φαντασίας 2017, αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Μπιλ Κόντον με τους: Έμα Γουάτσον, Νταν Στίβενς, Κέβιν Κλάιν, Λιούκ Έβανς.



Δείτε το τρέιλερ:





Το Άγνωστο Κορίτσι



Μια νεαρή γιατρός δεν ανοίγει σε κάποιον που χτυπά το κουδούνι του ιατρείου της μετά το πέρας του ωραρίου στο τέλος μιας κουραστικής μέρας. Το επόμενο πρωί μαθαίνει πως επρόκειτο για μια άγνωστη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή, κάτι που την αναγκάζει να ξεκινήσει μια προσωπική έρευνα για την ταυτότητα και τα αίτια του θανάτου της.



La Fille Inconnue



Γαλλοβελγική κοινωνική ταινία, 2016 σκηνοθεσία Ζαν-Πιέρ και Λικ Νταρντέν με τους: Αντέλ Ενέλ, Ζερεμί Ρενιέ, Ολιβιέ Μπονό.



Δείτε το τρέιλερ:





The Last Face



Η διευθύντρια ενός διεθνούς οργανισμού ανθρωπιστικής βοήθειας και ένα μαχητικό μέλος των Γιατρών του Κόσμου προσπαθούν να κρατήσουν τη σχέση τους ζωντανή σε μια πολιτικά εξεγερμένη και οικονομικά εξαθλιωμένη Λιβερία.



Aμερικανική δραματική ταινία 2016, σκηνοθεσία Σον Πεν με τους: Σαρλίζ Θερόν, Χαβιέ Μπαρδέμ, Αντέλ Εξαρχόπουλος, Ζαν Ρενό.



Δείτε το τρέιλερ:





Παράδοξη Ευτυχία



Γερμανικό ψυχολογικό δράμα με τη Μαρτίνα Γκέντεκ. Εγκλωβισμένη σε έναν αποτυχημένο γάμο, η Ελένα χάνει όλη της την ελπίδα όταν νιώθει ότι έχει εγκαταλειφθεί ακόμα και από τον Θεό. Αναζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια, βλέπει την ευκαιρία για την απελευθέρωσή της στο πρόσωπο ενός ψυχολόγου, του Έντουαρντ Γκλουκ. Εκείνος όμως πρέπει να παλέψει και με τους δικούς του δαίμονες...



Δείτε το τρέιλερ:





Ένα Βήμα τη Φορά



Μετά από ένα σοκαριστικό ατύχημα που τον καθηλώνει στο κρεβάτι με σπασμένους σπονδύλους, ο νεαρός Μπεν ξεκινά από την αρχή τη ζωή του σε ένα κέντρο αποκατάστασης.



Patients - Step by Step



Γαλλική δραματική κομεντί 2016.



Σκηνοθεσία Μεντί Ιντίρ, Γκραν Κορ Μαλάντ με τους: Πάμπλο Πολί, Σουφιάν Γκεράμπ.



Δείτε το τρέιλερ: