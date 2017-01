Κινηματογραφικές πρεμιέρες 19 Ιανουαρίου 2017

Πάση Θυσία



Σε μια ιστορία για τη σύγκρουση της Παλαιάς με τη Νέα Δύση, δυο αδέλφια, ο Τόμπι (Κρις Πάιν), ένας συνηθισμένος, διαζευγμένος πατέρας που προσπαθεί να φτιάξει μια καλύτερη ζωή για το γιο του, και ο Τάνερ (Μπεν Φόστερ), ένας ευέξαπτος, πρώην κατάδικος, θα συνεργαστούν για να ληστέψουν τα υποκαταστήματα της τράπεζας που έχει κάνει κατάσχεση στην οικογενειακή τους περιουσία. Η εκδίκηση φαίνεται δική τους μέχρι τη στιγμή που θα βρεθούν στο στόχαστρο ενός αμείλικτου Τεξανού Ranger (Τζεφ Μπρίτζες).



Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μακένζι



Ηθοποιοί: ΜπενΦόστερ, Κρις Πάιν, Τζεφ Μπρίτζες, Γκιλ Μπίρμιγχαμ



Περιπέτεια



Δείτε το τρέιλερ:





Έτερος Εγώ



Ένα αστυνομικό θρίλερ στο ύφος των ευρωπαϊκών ταινιών του είδους, με πυκνό μυστήριο, αινιγματική ατμόσφαιρα, συναρπαστικούς γρίφους, μαθηματικές αναφορές και πολλές ανατροπές είναι η δεύτερη ταινία του Σωτήρη Τσαφούλια, στην οποία υπογράφει και το σενάριο. Toν ρόλο του κεντρικού εξιχνιαστή μιας σειράς αλληλένδετων δολοφονιών αναλαμβάνει ένας εκκεντρικός εγκληματολόγος, τον οποίο ενσαρκώνει ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης, έχοντας στο πλευρό του ως μέντορα και αμέριστο υποστηρικτή, τον μοναδικό Δημήτρη Καταλειφό. Σε ρόλο-κλειδί για την επίλυση του μυστηρίου συναντάμε τον μεγάλο Γάλλο σταρ των «Άθικτων», Francois Cluzet, στην μοναδική μέχρι σήμερα εμφάνισή του σε ταινία ελληνικής παραγωγής.



Το πολύ ιδιαίτερο καστ συμπληρώνουν ο αγαπητός στο τηλεοπτικό κοινό Μάνος Βακούσης και η ανερχόμενη Ιωάννα Κολλιοπούλου. Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο 57ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης αποσπώντας δύο βραβεία: Βραβείο Κοινού FISCHER Ελληνικής Ταινίας-Μιχάλης Κακογιάννης και Βραβείο Νεότητας.



Αθήνα 2015. Πέντε δολοφονίες. Κοινό χαρακτηριστικό, αρχαία ρητά του Πυθαγόρα στους τόπους των εγκλημάτων. Ο Δημήτρης Λαΐνης (Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης), καθηγητής εγκληματολογίας, αναλαμβάνει να λύσει το μυστήριο που κρύβεται πίσω από τους πέντε φόνους, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους. Αναπάντεχοι σύμμαχοι του Λαΐνη στο να ξεμπλέξει το πολύπλοκο και επικίνδυνο αυτό κουβάρι, οι φίλιοι αριθμοί του Πυθαγόρα, κι ένας καθηγητής μαθηματικών (Francois Cluzet). Θα καταφέρει να λύσει το μυστήριο και να αποκαλύψει την αλήθεια;



Σενάριο-Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας



Δείτε το τρέιλερ:





Άρνηση



Βασισμένο στο διάσημο βιβλίο «History on Trial: My Day in Court with a Holocaust Denier», η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία της δικαστικής μάχης που έδωσε η Ντέμπορα Ι.Λίπσταντ προς τιμήν της αλήθειας ενάντια στον Ντέβιντ Έρβινγκ, ο οποίος την μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμιση όταν εκείνη τον κατηγόρησε για άρνηση του Ολοκαυτώματος. Βάσει του αγγλικού νομικού συστήματος, στις περιπτώσεις αυτές, η ευθύνη της εύρεσης αποδείξεων βαραίνει τον κατηγορούμενο, άρα η Λίπσταντ και η νομική της ομάδα έπρεπε να αποδείξουν ότι το Ολοκαύτωμα συνέβη όντως. Η Ρέιτσελ Βάις πρωταγωνιστεί σε ένα συγκλονιστικό δικαστικό δράμα, που θα πρωταγωνιστήσει στα φετινά Όσκαρ.



Denial



Σκηνοθεσία: Μικ Τζάκσον

Ηθοποιοί: Ρέιτσελ Βάις, Τίμοθι Σπολ, Τομ Ουίλκινσον

Διάρκεια: 109 λεπτά

Δραματική ταινία



Δείτε το τρέιλερ:





ΧΧΧ: Επανεκκίνηση



Η τρίτη xXx ταινία με πρωταγωνιστή και πάλι τον Βιν Ντίζελ, έρχεται για να μας αποκαλύψει πως ο πρώην αθλητής των extreme sports που έγινε ειδικός (απόλυτος) πράκτορας του προγράμματος xXx, Ζάντερ Κέιτζ, ζει και βασιλεύει, απλώς είχε σκόπιμα σκηνοθετήσει το θάνατό του, ώστε να αποτραβηχτεί και να ζήσει μια φυσιολογική (πάντα στα δικά του extreme standrads) ζωή. Τώρα, όμως, ο Ζάντερ καλείται να επιστρέψει από την αυτό-εξορία του και τους νεκρούς και να «στρατολογήσει» μια ομάδα που απαρτίζεται από εξίσου αντισυμβατικούς χαρακτήρες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον ανελέητο Ζιάνγκ και τη συμμορία του.



XXX: Return of Xander Cage



Περιπέτεια



Σκηνοθεσία: Ντ. Τζέι Καρούζο.



Ηθοποιοί: Βιν Ντίζελ, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, Νεϊμάρ Τζούνιορ, Ρούμπι Ρόουζ, Ντιπίκα Παντουκόν, Τόνι Κολέτ, Ντόνι Γιέν, Ντάνι Γου.



Δείτε το τρέιλερ:





Μάγια η Μέλισσα: H Ταινία



Η μικρή Μάγια μπορεί να βγήκε μόλις απ’ το αυγό της, αλλά είναι ένας σίφουνας, γεμάτος περιέργεια, που δεν θέλει να υπακούσει στους κανόνες της κυψέλης. Η Μάγια όμως δεν μπορεί παρά να κάνει φιλίες με τον Φλιπ, την ακρίδα, τον Κερτ το σκαθάρι ακόμα και τον Στινγκ, τη νεαρή σφήκα. Όταν κάποιος κλέβει τον βασιλικό πολτό, όλες οι υποψίες πέφτουν στις σφήκες και η Μάγια μπαίνει στο στόχαστρο ως συνεργός τους. Μόνο ο καλόκαρδος Βίλυ την πιστεύει και την βοηθάει να λύσουν το μυστήριο, παρέα με τους υπόλοιπους φίλους της.



Maya The Bee Movie



Κινούμενα σχέδια



Διάρκεια: 88 λεπτά



Σκηνοθεσία: Άλεξ Στάντερμαν



Ηθοποιοί (φωνές): Ιφιγένεια Στάϊκου, Στεφανία Φιλιάδη, Βούλα Κώστα, Ποίμης Πέτρου, Κωνσταντίνος Κακκανάς, Νίκος Παπαδόπουλος, Βασίλης Μηλιός, Εβελίνα Αραπίδη.

Δείτε το τρέιλερ:





Καλή Σύζυγος



Σέρβικο κοινωνικό δράμα με τη Μιργιάνα Καράνοβιτς. Η μεσήλικη Μιλένα αποτελεί υπόδειγμα συζύγου και μάνας, καθώς υποστηρίζει τον άντρα και τα τρία παιδιά της. Η τυχαία ανακάλυψη όμως σοκαριστικού οπτικού υλικού θα τη φέρει μπροστά σε ενοχλητικές αλήθειες, τις οποίες δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει.



Dobra Zena



Σερβική δραματική ταινία 2016.



Σκηνοθεσία Μιριάνα Καράνοβιτς με τους: Μιριάνα Καράνοβιτς, Μπόρις Ισάκοβιτς.



Δείτε το τρέιλερ:





Με τα Μάτια Ανοιχτά



Η δεκαοκτάχρονη Φάρα μόλις τέλειωσε το σχολείο και η οικογένεια της ήδη την φαντάζεται να σπουδάζει Ιατρική. Εκείνη όμως έχει άλλα όνειρα. Τραγουδάει σε ένα συγκρότημα με πολιτικό στίχο που μόλις ξεκινά να δίνει συναυλίες . Είναι παθιασμένη με τη ζωή, πίνει αλκοόλ, ανακαλύπτει τον έρωτα και την πόλη της τη νύχτα αντίθετα με τις επιθυμίες της πιο συντηρητικής μητέρας της Χαγιέτ που γνωρίζει πολύ καλά τη σκοτεινή πλευρά της πατρίδας της και τα όρια της συντηρητικής κοινωνίας της.



Οι σχέσεις με τη δυναμική μητέρα της φτάνουν σύντομα στα άκρα, αφού εκείνη θα κάνει τα πάντα για την προστατεύσει από την επερχόμενη σύγκρουση με το αναπόφευκτο της πραγματικότητας.



As I Open my Eyes/ À Peine j'Ouvre les Yeux



Τυνησιακή δραματική ταινία 2015,



Σκηνοθεσία Λέιλα Μπουζίντ με τους: Μπαγιά Μεντχαφάρ, Γκάλια Μπεναλί, Μοντασάρ Αγιάρι.



Δείτε το τρέιλερ:





Υπόθεση Φριτς Μπάουερ: Μυστική Ατζέντα



Η βιογραφία του ανθρώπου που κυνήγησε κι έφερε στο δικαστήριο τον ναζί Άντολφ Άιχμαν. Στη Γερμανία του 1957, ο εισαγγελέας Φριτς Μπάουερ έχει σημαντικά στοιχεία ότι ο συνταγματάρχης των SS και ‘αρχιτέκτονας του Ολοκαυτώματος' Αδόλφος Άιχμαν, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις μαζικές απελάσεις των Εβραίων, φέρεται να κρύβεται στο Μπουένος Άιρες. Ο Μπάουερ, ο οποίος είναι ο ίδιος Εβραίος, έχει προσπαθήσει να οδηγήσει στο δικαστήριο τα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ, μετά την επιστροφή του από την εξορία στη Δανία. Εξαιτίας της δυσπιστίας του στο γερμανικό σύστημα δικαιοσύνης, ο δραστήριος εισαγγελέας έρχεται σε επαφή με τη Μοσάντ, το Ινστιτούτο Πληροφοριών και Ειδικών Αποστολών του Ισραήλ, διαπράττοντας προδοσία...



Der Staat Gegen Fritz Bauer / The People VS. Fritz Bauer



Γερμανική δραματική ταινία 2015



Σκηνοθεσία Λαρς Κράουμε με τους: Μπούργκαρτ Κλάουσνερ, Ρόναλντ Ζέρφελντ, Λίλιθ Στάνγκενμπεργκ.



Δείτε το τρέιλερ: