Κινηματογραφικές πρεμιέρες 2 Μαρτίου 2017

T2 Trainspotting



Έπειτα από 20 χρόνια ο Μαρκ Ρέντον επιστρέφει στο Εδιμβούργο, το μοναδικό μέρος που μπορεί να αποκαλεί σπίτι. Εκεί τον περιμένουν όλοι: ο Σπαντ, ο Σικ Μπόι και ο Μπέγκμπι. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Τον υποδέχονται η λύπη, η απώλεια, η χαρά, η εκδίκηση, το μίσος, η φιλία, η αγάπη, η επιθυμία, ο φόβος, η μετάνοια, η ηρωίνη, η αυτοκαταστροφή, ο θανάσιμος κίνδυνος. Όλα έχουν παραταχθεί για να τον καλωσορίσουν.



Aγγλική δραματική ταινία 2017.



Σκηνοθεσία Ντάνι Μπόιλ με τους: Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Τζόνι Λι Μίλερ, Ρόμπερτ Καρλάιλ, Γιούεν Μπρέμερ.



Δείτε το τρέιλερ:





Λόγκαν



2024. Δέκα χρόνια μετά τα γεγονότα του «X-Men: Ημέρες ενός Ξεχασμένου Μέλλοντος», ο Λόγκαν έχει υποσχεθεί να αφήσει πίσω του το βίαιο παρελθόν του, ενώ οι δυνάμεις του, που του επέτρεπαν να θεραπεύεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, έχουν ατονήσει. Αυτό θα αλλάξει όταν μία σατανική οργάνωση, υπό την ηγεσία του Ναθάνιελ Έσεξ, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τους εναπομείναντες μεταλλαγμένους στον κόσμο, μετατρέποντάς τους σε όπλα. Ο Λόγκαν θα χρειαστεί να απελευθερώσει τον Γουλβερίν για να αποτρέψει τα σχέδιά τους, με τη βοήθεια ενός νεαρού κοριτσιού που είναι κλώνος του.



Ο πιο δημοφιλής και αναγνωρίσιμος μεταλλαγμένος ήρωας επιστρέφει με τη μορφή του σούπερ σταρ Χιου Τζάκμαν για μια τελευταία, εκρηκτική περιπέτεια!



Logan



Σκηνοθεσία: Τζέιμς Μάνγκολντ



Ηθοποιοί: Χιου Τζάκμαν, Πάτρικ Στιούαρτ, Μπόιντ Χόλμπρουκ



Δείτε το τρέιλερ:





Η Πιο Ευτυχισμένη Μέρα στη Ζωή του Όλλι Μάκι



Φινλανδική πυγμαχική βιογραφία βραβευμένη στο Φεστιβάλ Κανών. Το καλοκαίρι του 1962, ο Όλλι Μάκι αγωνίζεται για τον τίτλο του Πρωταθλητή Κόσμου στην κατηγορία φτερού. Ο δρόμος για την επιτυχία, από την επαρχία της Φινλανδίας μέχρι την καρδιά του Ελσίνκι, μοιάζει να είναι εύκολος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να χάσει βάρος και να συγκεντρωθεί στην προπόνηση. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα: ο Όλλι έχει ερωτευτεί.



Hymyleva Mies / The Happiest Day in the Life of Olli Maki



Φινλανδική δραματική ταινία 2016



Σκηνοθεσία Γιούχο Κουοσμάνεν με τους: Γιάρκο Λάχτι, Όονα Αϊρόλα, Έερο Μιλόνοφ.



Δείτε το τρέιλερ:





Glory



Ο Τσάνκο Πέτροφ βρίσκει εκατομμύρια λέβα στις ράγες του σιδηροδρόμου, κατά τη καθημερινή του επιθεώρηση. Αποφασίζει να παραδώσει τα χρήματα στην αστυνομία και το κράτος τον τιμά με μια εκδήλωση προς τιμήν του. Η Τζούλια Στάνκοβα, επικεφαλής Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Μεταφορών, παίρνει το παλιό του ρολόι, οικογενειακό κειμήλιο, για να μπορέσει να του απονεμηθεί ένα καινούριο- δώρο για το ήθος του. Στην πορεία, το νέο ρολόι χαλάει, η Στάνκοβα έχει χάσει το παλιό και η απεγνωσμένη μάχη του τίμιου εργάτη να επανακτήσει το οικογενειακό του κειμήλιο και τη χαμένη του αξιοπρέπεια ξεκινά.



Slava



Βουλγαροελληνική δραματική ταινία 2016, σκηνοθεσία Κριστίνα Γκρόζεβα, Πέταρ Βαλτσάνοφ με τους: Μαργκίτα Γκόσεβα, Στέφαν Ντενολιούμποφ.



Δείτε το τρέιλερ:





Yποψίες



Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στη Βενετία για ένα τουρκικό πολιτικό δράμα. Εν μέσω έντονης πολιτικής βίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Καντίρ αποφυλακίζεται με τον όρο να γίνει πληροφοριοδότης της αστυνομίας. Εγκαθίσταται σε μια φτωχογειτονιά της Κωνσταντινούπολης, κοντά στον μικρότερο αδερφό του, και συλλέγει στοιχεία για τους κατοίκους της, ενώ ταυτόχρονα ψάχνει στα σκουπίδια για βομβιστικά υλικά.



Abluka



Δραματική 2015 Τουρκογαλλική ταινία, σκηνοθεσία Εμίν Αλπέρ με τους: Τουλίν Οζέν, Μεχμέτ Οζγκούρ, Μπερκάι Ατές.



Δείτε το τρέιλερ:





El Greco - Προσωπογραφίες



Ντοκιμαντέρ του Λευτέρη Χαρωνίτη για τον διάσημο ζωγράφο. Η ζωή και το έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου επικεντρωμένο σε ακαδημαϊκές μελέτες και νέες πληροφορίες που αφορούν τις προσωπογραφίες του.



Ντοκιμαντέρ 2016



Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Λευτέρης Χαρωνίτης.



Δείτε το τρέιλερ:





Τα Σημάδια του Ουρανού



Βραβευμένο στη Θεσσαλονίκη ελληνικό ντοκιμαντέρ πάνω στη ζωή στην Αμοργό. Στο απόμακρο νησί οι άνθρωποι μοχθούν κι απολαμβάνουν τη ζωή με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Ο καπετάν Κωνσταντής και ο βοσκός Λεωνίδας έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή σε αυτή τη μικρή γωνιά της γης κι όμως δεν γνωρίζονται. Η καθημερινότητά τους καθορίζεται από μία κοινή παράμετρο: τα σημάδια τ’ ουρανού.



Ντοκιμαντέρ 2016



Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Μάρω Αναστοπούλου