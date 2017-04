Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά αυτήν την εβδομάδα

Μια Βόλτα στη Γαλλία



Παρά τη διαφορά ηλικίας και κουλτούρας, ο 20χρονος ράπερ Φαρούκ και ο Σερζ, ο πατέρας του παραγωγού του, δημιουργούν μια περίεργη φιλία όταν ο πρώτος αναγκάζεται να εγκαταλείψει για λίγο καιρό το Παρίσι έπειτα από την εμπλοκή του σε έναν βίαιο διαπληκτισμό και γίνεται ο σοφέρ του Σερζ σε ένα ταξίδι στα λιμάνια της Γαλλίας.



Tour de France



Δραματική 2016



Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ρασίντ Ντζαϊντανί με τους: Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Σαντέκ, Λουίζ Γκρινμπέρ.



Δείτε το τρέιλερ:





Life



Διαστημική περιπέτεια με τους Τζέικ Γκίλενχαλ και Ράιαν Ρέινολντς. Τo πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού ανακαλύπτει έναν εξωγήινο οργανισμό από τον Άρη με την ικανότητα να αυξάνει ταχύτατα τον όγκο και τη νοημοσύνη του, απειλώντας έτσι τη ζωή τη δική τους και των υπόλοιπων ανθρώπων.



Επιστ. Φαντασίας 2017



Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ντάνιελ Εσπινόζα με τους: Τζέικ Γκίλενχαλ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Ράιαν Ρέινολντς, Χιρογιούκι Σανάντα.



Δείτε το τρέιλερ:





Ηνωμένες Πολιτείες της Αγάπης



Βραβείο σεναρίου στο Βερολίνο για ένα γυναικείο πολωνικό δράμα. Μια νεαρή μητέρα, μια μεσήλικη δασκάλα, μια μοναχική πρώην νικήτρια τοπικών καλλιστείων και μια διευθύντρια σχολείου, αποφασίζουν να αλλάξουν τη ζωή τους, πολεμώντας για αληθινή ευτυχία και εκπλήρωση των πόθων τους στην Πολωνία του 1990, όπου κυριαρχεί ένας αέρας αλλαγής αλλά και μια αβεβαιότητα για το μέλλον.



Zjednoczone Stany Milosci / United States of Love



Πολωνική δραματική ταινία 2016, σκηνοθεσία Τόμας Βασιλέφσκι με τους: Γιούλια Κιγιόφσκα, Μαγκνταλένα Κλελέκα, Ντορότα Κόλακ, Μάρτα Νιεράντκιεβιτς.



Δείτε το τρέιλερ:





Afterimage



Η τελευταία ταινία του Αντρέι Βάιντα είναι η βιογραφία του εικαστικού Βλάντισλαβ Στρεμίνσκι.



Στη μεταπολεμική Πολωνία ο μοντερνιστής ζωγράφος Βλάντισλαβ Στρεμίνσκι αρνείται να υποκύψει στις κυβερνητικές εντολές και στο σοσιαλιστικό ρεαλισμό, χάνει τη θέση του καθηγητή στη Σχολή Καλών Τεχνών και σταδιακά αποκλείεται από κάθε δυνατότητα εργασίας για να επιβιώσει.



Πολωνική δραματική ταινία2016, σκηνοθεσία Αντρέι Βάιντα με τους: Μπόγκουσλαβ Λίντα, Αλεξάντρα Τζούστα, Κριστόφ Πιεζίνσκι.



Δείτε το τρέιλερ:





Αίμα Από το Αίμα Μου



Βραβευμένος στο Φεστιβάλ Βενετίας Μάρκο Μπελόκιο.



Στο πρώτο μισό της ταινίας βρισκόμαστε στον 17ο αιώνα και βλέπουμε τον νεαρό Φεντερίκο να καλείται από την Ιερά Εξέταση για να εξαναγκάσει την αδελφή Μπενεντέτα να ομολογήσει ότι παρέσυρε τον μοναχό αδερφό του στη σαρκική αμαρτία και από εκεί στην αυτοκτονία. Στο δεύτερο –σύγχρονο– μισό της ταινίας ένας ζάπλουτος Ρώσος καλλιτέχνης και ο εφοριακός Φεντερίκο θέλουν να αγοράσουν το εγκαταλελειμμένο μοναστήρι όπου κατοικεί τώρα το βαμπίρ Κόμης!



Sangue del Mio Sangue / Blood of my Blood



Ιταλογαλλική δραματική ταινία 2015 , σκηνοθεσία Μαρκο Μπελόκιο με τους: Άλμπα Ρορβάκερ, Πιέρ Τζιόρτζιο Μπελόκιο, Ρομπέρτο Χερλίτζκα, Λίντια Λίμπερμαν.



Δείτε το τρέιλερ:





Ares: Κίνδυνος στο Παρίσι



Το 2035, η παγκόσμια τάξη έχει αλλάξει και η Γαλλία, με δέκα εκατομμύρια ανθρώπους άνεργους, κατατάσσεται πλέον στις φτωχότερες χώρες. Ο πληθυσμός κινείται ανάμεσα στην επανάσταση και την υποταγή, και βρίσκει διέξοδο στις υπερ-βίαιες τηλεοπτικές μονομαχίες, όπου οι συμμετέχοντες ντοπάρονται νόμιμα. Η ζωή ενός βετεράνου μαχητή που πια δουλεύει ως μπράβος της αστυνομίας θα αλλάξει εντελώς όταν η αδελφή του συλλαμβάνεται και αυτός πρέπει να κάνει τα πάντα για να σώσει αυτήν και τις κόρες της.



Περιπέτεια 2016 Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ζαν - Πατρίκ Μπενές με τους: Όλα Ραπάσε, Μισά Λεσκότ, Τιερί Ανσίς.



Δείτε το τρέιλερ:





Ο Κύριος Τίποτα



Κοινωνικό δράμα με τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Ο Νόρμαν ζει μια μοναχική ζωή στη σκιά της δύναμης και των χρημάτων. Αποφασισμένος να πετυχαίνει πάντα αυτό που θέλει, χρησιμοποιεί κάθε τρόπο για να το καταφέρει. Γνωρίζει πάντα τα κατάλληλα πρόσωπα και κινείται με άνεση στους κοινωνικούς κύκλους, όμως ένα ακριβό δώρο στον Ισραηλινό αξιωματούχο και μετέπειτα πρωθυπουργό, θα τον φέρει στο κέντρο ενός γεωπολιτικού δράματος που απειλεί να καταστρέψει οριστικά τη φήμη που έχτισε γύρω από όνομά του.



Σκηνοθεσία: Τζόζεφ Σένταρ



Ηθοποιοί: Ρίτσαρντ Γκιρ, Λιόρ Ασκενάζι, Μάικλ Σιν, Σαρλότ Γκενσμπούργκ, Νταν Στίβενς, Στιβ Μπουσέμι.



Δείτε το τρέιλερ:





Μπάντι, ο Ροκ Σταρ



Ο Μπάντι είναι ένα θιβετιανό μαστίφ που φυλάει μαζί με τον πατέρα του ένα κοπάδι πρόβατα, αλλά έχει τάσεις… καλλιτεχνικής φυγής. Η έφεσή του στη μουσική τον οδηγεί στην πόλη, όπου θα κυνηγήσει το όνειρό του να γίνει ροκ σταρ.



Animation 2016



Αμερικανοκινέζικη ταινία, σκηνοθεσία Ας Μπράνον.



Δείτε το τρέιλερ:





Night Will Fall



Βρετανικό ντοκιμαντέρ για το Ολοκαύτωμα. Μέσα από τη χρήση αρχειακού υλικού και μαρτυριών από τους επιζώντες, αλλά και τους απελευθερωτές, η ταινία μιλάει για τις απόπειρες τεκμηρίωσης των σχεδόν απίστευτων σκηνών με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι οι σύμμαχοι κατά την απελευθέρωση στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των ναζί. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει πώς μια ομάδα από κορυφαίους σκηνοθέτες, ανάμεσά τους ο Σίντνεϊ Μπέρνσταϊν, ο Ρίτσαρντ Κρόσμαν και ο Άλφρεντ Χίτσκοκ, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να κάνουν μια ταινία που θα παρείχε αδιάψευστα στοιχεία για όσα ανακάλυψαν οι σύμμαχοι.



Δείτε το τρέιλερ:





Πέντρο Νούλα



Ένας νεαρός άνδρας σώζεται ως εκ θαύματος μετά από ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στην Εθνική Οδό. Όταν όμως συνέρχεται δεν ξέρει πλέον ποιος είναι. Ένα ιταλικό διαβατήριο που δηλώνει το υποτιθέμενο όνομά του, Πέντρο Νούλα, ένα σπασμένο κινητό, μια επιταγή και η φωτογραφία μιας γυναίκας είναι τα μοναδικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. Με βάση αυτά θα επιχειρήσει να ανακτήσει τη χαμένη του ταυτότητα, για να βρεθεί μπλεγμένος ωστόσο σε μια εφιαλτική περιπέτεια.



Θρίλερ 2016



Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Κάρολος Ζωναράς με τους: Αθηνά Παππά, Κωνσταντίνο Ασπιώτη, Κάτια Λεκλέρκ Ο'Γουάλις, Παύλο Ευαγγελόπουλο.



Δείτε το τρέιλερ:





Τα Μυστήρια του Ιερώνυμου Μπος



Ντοκιμαντέρ για τον Ολλανδό ζωγράφο του μεσαίωνα. Εικαστικοί, καλλιτέχνες και τεχνοκριτικοί προσπαθούν να ξεδιαλύνουν τα μυστικά του «Κήπου των επίγειων απολαύσεων», του διασημότερου πίνακα του Φλαμανδού Ιερώνυμου Μπος.



El Bosco: El Jardin de los Suenos



Ντοκιμαντέρ 2016 Ισπανογαλλική ταινία, σκηνοθεσία Χοσέ Λουίς Λόπεζ - Λινάρες



Δείτε το τρέιλερ: