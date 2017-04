Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά αυτήν την εβδομάδα

Η Μέρα των Ηρώων



Μια διπλή βομβιστική ενέργεια κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου της Βοστόνης το 2013 αφήνει πίσω της τρεις νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Άμεσα, ένα πρωτοφανές ανθρωποκυνηγητό ξεκινά για τον εντοπισμό και σύλληψη των δραστών.



Patriots Day



Aμερικανική αστυνομική ταινία 2016, σκηνοθεσία Πίτερ Μπεργκ με τους: Μαρκ Γουόλμπεργκ, Τζον Γκούντμαν, Κέβιν Μπέικον, Μισέλ Μόναγκαν.









Η Κυνηγός με τον Αετό



Πολυβραβευμένη βρετανική περιπέτεια γυρισμένη στις στέπες της Μογγολίας. Η πραγματική ιστορία της 13χρονης νομάδας Aϊσολπάν, της πρώτης γυναίκας που κατάφερε να κυνηγά με αετό, σπάζοντας έτσι μια παράδοση αιώνων που θέλει τη συγκεκριμένη ιδιότητα να πηγαίνει πάντα από πατέρα σε γιο.



The Eagle Huntress



Ντοκιμαντέρ 2016 Aγγλική ταινία, σκηνοθεσία Ότο Μπελ.









Όνειρα Γλυκά



Ο 35χρονος Μάσιμο, επιτυχημένος δημοσιογράφος, επιστρέφει στο Τορίνο και το άδειο πλέον πατρικό του σπίτι και έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του, το οποίο στοιχειώνει ο ξαφνικός θάνατος της μητέρας του, όταν εκείνος ήταν μόλις εννέα ετών. Με τη βοήθεια μιας συμπονετικής γιατρού θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τα τραύματά του.



Fai Be Sogni



Ιταλογαλλική δραματική ταινία 2016, σκηνοθεσία Μάρκο Μπελόκιο με τους: Βαλέριο Μαστραντρέα, Μπερενίς Μπεζό, Γκουίντο Καπρίνο









Διπλή Εκδίκηση



Περιπετειώδες θρίλερ με τους Μισέλ Ροντρίγκεζ και Σιγκούρνι Γουίβερ. Ο Φρανκ Κίτσεν, ένας πρωτοκλασάτος πληρωμένος δολοφόνος, πέφτει στην παγίδα που του στήνουν οι γκάνγκστερ και η Δρ Ρέιτσελ Κέιλ, γνωστή και ως «η γιατρίνα», βρίσκει την κατάλληλη ευκαιρία να τον εκδικηθεί μετατρέποντάς τον σε γυναίκα. Τώρα, ο Φρανκ ονομάζεται «Αγοροκόριτσο» και με τη βοήθεια μιας νοσοκόμας, της Τζόνι, που κρύβει τα δικά της μυστικά, ετοιμάζεται για την απώτερη εκδίκηση.



The Assignment



Γαλλοκαναδική ταινία 2016, σκηνοθεσία Γουόλτερ Χιλ με τους: Μισέλ Ροντρίγκεζ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τόνι Σαλούμπ.









Η Όψη της Σιωπής



Υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ του Τζόσουα Οπενχάιμερ. Μια οικογένεια από την Ινδονησία ανακαλύπτει τον στρατιωτικό της χούντας που δολοφόνησε τον γιο τους κατά τη διάρκεια των αντικομουνιστικών διώξεων της δεκαετίας του 1960 μέσα από το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ «Η Πράξη του Φόνου». Το σίκουελ του αμερικανού σκηνοθέτη φέρνει αντιμέτωπους την οικογένεια αυτή με τον δολοφόνο του γιου τους.



The Look of Silence



Ντοκιμαντέρ 2014 Δανεζικο-αγγλική ταινία, σκηνοθεσία Τζόσουα Οπενχάιμερ



Δείτε το βίντεο: