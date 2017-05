Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά αυτήν την εβδομάδα

Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του Σπαθιού



Αφού συμμαχήσει με σκοτεινές μαγικές δυνάμεις και σκοτώσει τον αδερφό του και βασιλιά Ούθερ, ο αδίστακτος Βόρτιγκεν ανεβαίνει στον θρόνο της Αγγλίας. Ξέρει όμως πως ο γιος του Ούθερ, που είναι ακόμη ζωντανός, θα επιστρέψει για να τραβήξει το μυθικό σπαθί Εξκάλιμπερ από το βράχο και να τον εκδικηθεί.



King Arthur: Legend of the Sword



Περιπέτεια 2017 Aγγλική ταινία, σκηνοθεσία Γκάι Ρίτσι με τους: Τσάρλι Χάναμ, Τζουντ Λο, Έρικ Μπάνα, Άστριντ Μπερζέ - Φρίσμπι.



Δείτε το βίντεο:





Η Βοηθός



Βραβείο σκηνοθεσίας στις Κάνες για ένα ψυχολογικό θρίλερ του Ολιβιέ Ασαγιάς με την Κρίστεν Στιούαρτ. Η Μορίν, μια νεαρή Αμερικανίδα ζει στο Παρίσι και εργάζεται για μια διασημότητα, ως η προσωπική της βοηθός αγορών. Η υποψία της ότι μπορεί να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με τον κόσμο των πνευμάτων, όπως ο δίδυμος αδερφός της που πέθανε πρόσφατα, μεγαλώνει, όταν μια άγνωστη πηγή αρχίζει να της στέλνει μυστηριώδη μηνύματα.



Personal Shopper



Σινεφίλ 2016



Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ολιβιέ Ασαγιάς με τους: Κρίστεν Στιούαρτ, Λαρς Έιντινγκερ, Σιγκρίντ Μπουαζίζ.



Δείτε το βίντεο:





Η Ενοχή των Αθώων



Η Ματίλντ είναι μια νεαρή γαλλίδα γιατρός του Ερυθρού Σταυρού, που εργάζεται σε ένα νοσοκομείο της Πολωνίας του 1945 υπηρετώντας τους Γάλλους επιζήσαντες των γερμανικών στρατοπέδων. Όταν μια πολωνή καλόγρια της ζητά να προσφέρει την ιατρική της βοήθεια στις καλόγριες της διπλανής μονής, η Ματίλντ θα γνωρίσει μια ακόμη βάρβαρη πλευρά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέσα από το δράμα των μοναχών που βιάστηκαν από τον σοβιετικό στρατό και που πλέον βρίσκονται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.



Les Innocents / Agnus Dei



Γαλλο-πολωνική δραματική ταινία 2016, σκηνοθεσία Αν Φοντέν με τους: Λου ντε Λαάζ, Αγκάτα Κουλέζα, Αγκάτα Μπούζεκ.



Δείτε το τρέιλερ:





Mimosas



Καλύτερη ταινία της Εβδομάδας Κριτικής των Κανών για ένα ισπανο-μαροκινό δράμα. Η τελευταία επιθυμία ενός γηραιού σεΐχη είναι να ταφεί μαζί με τους αγαπημένους του, αλλά το δύσβατο ταξίδι που πρέπει να ακολουθηθεί τρομάζει το καραβάνι που συνοδεύει τη σωρό του. Μαζί τους, όμως, ταξιδεύουν και δύο κλέφτες που υπόσχονται να εκπληρώσουν την τελευταία επιθυμία του αποθανόντα προσποιούμενοι πως ξέρουν τον δρόμο. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, ένας άνδρας με το όνομα Σακίμπ αναλαμβάνει ως πρώτη του αποστολή να οδηγήσει το καραβάνι με ασφάλεια στον προορισμό του.



Σκηνοθεσία: Όλιβερ Λαξ.



Πρωταγωνιστούν: Αχμέντ Χαμούντ, Σακίμπ Μπεν Ομάρ, Σαΐντ Αγκλί, Ικράμ Ανζουλί, Αχμέντ Ελ Οτεμανί.



Δείτε το τρέιλερ:





Mαμά Ξανά!



Γαλλική κωμωδία με την Καρίν Βιάρ. Στη ζωή της σχεδόν 50χρονης Νικόλ έρχονται τα πάνω κάτω, όταν αυτό που αρχικά ερμηνεύεται ως συμπτώματα εμμηνόπαυσης αποδεικνύεται να είναι μια κανονικότατη εγκυμοσύνη. Τα μέλη της οικογένειάς της δυσκολεύονται να… χωνέψουν το απρόσμενο γεγονός, όμως η Νικόλ είναι αυτή που πρέπει να λάβει την τελική απόφαση για το τι θέλει να κάνει με τη ζωή της.



Le Petit Locataire / A Bun in the Oven



Κωμωδία 2016 Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ναντέζ Λουαζό με τους: Καρίν Βιάρ, Φιλίπ Ρεμπό, Ελέν Βενσάν.



Δείτε το τρέιλερ:





Η Ένατη Ζωή του Λούι Ντραξ



Θρίλερ μυστηρίου του Αλεξάντρ Αζά. Αφού έχει ήδη καταφέρει να επιβιώσει από οκτώ, σχεδόν θανάσιμα, ατυχήματα κατά τη διάρκεια της άτυχης ζωής του, ο Λουί Ντραξ πέφτει από έναν απόκρημνο γκρεμό την ημέρα των ένατων γενεθλίων του. Όσο εκείνος βρίσκεται σε κώμα, η αστυνομία ερευνά τα αίτια της παραλίγο θανατηφόρας πτώσης του, αλλά και το μυστήριο που καλύπτει τον βίαιο πατέρα του, ενώ ένας καταξιωμένος νευρολόγος καταφεύγει σε ανορθόδοξες μεθόδους σε μία προσπάθεια να «μπει» στο υποσυνείδητο του μικρού και να αποκαλύψει την αλήθεια για τα γεγονότα.



The 9th Life of Louis Drax



Θρίλερ 2016 Αγγλοκαναδική ταινία, σκηνοθεσία Αλεξάντερ Αζά με τους: Τζέιμι Ντόρναν, Σάρα Γκέιντον, Άαρον Πολ.



Δείτε το τρέιλερ:





Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκητοι



Ο Νορμ είναι μια πολική αρκούδα με το χάρισμα να μιλάει τη γλώσσα των ανθρώπων. Όταν ο Βόρειος Πόλος κινδυνεύει από τα εποικιστικά σχέδια ενός δισεκατομμυριούχου, θα κάνει τα πάντα για να τον σώσει, ταξιδεύοντας μέχρι τη Νέα Υόρκη.



Norm of the North



Animation 2016



Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τρέβορ Γουόλ.



Δείτε το τρέιλερ:





Μικροί Κύριοι



Ο 13χρονος Τζέικ μετακομίζει στο Μπρούκλιν, στο σπίτι που κληρονόμησε η οικογένειά του μετά τον θάνατο του παππού του. Εκεί, γνωρίζει τον συνομήλικό του, τον Τόνι, η μητέρα του οποίου νοικιάζει πλέον από τους γονείς του Τζέικ το μαγαζί που βρίσκεται κάτω από το νέο τους σπίτι. Τα ενδιαφέροντά τους ταιριάζουν πολύ και οι δυο τους καταλήγουν να κάνουν καθημερινή παρέα, τι γίνεται όμως όταν οι οικονομικές διαφορές των γονιών τους μπουν στη μέση;



Little Men



Aμερικανική δραματική ταινία 2016, σκηνοθεσία Άιρα Σακς με τους: Γκρεγκ Κινίαρ, Παουλίνα Γκαρσία, Τέο Τάπλιτζ, Μάικλ Μπαρμπιέρι.



Δείτε το τρέιλερ:





Η Πράξη του Φόνου



Όταν η κυβέρνηση της Ινδονησίας ανατράπηκε από πραξικόπημα το 1965, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε λιγότερο από έναν χρόνο. Τώρα, οι ίδιοι οι εκτελεστές εξιστορούν μπροστά στην κάμερα τους φόνους που διέπραξαν, με βασικό τους κίνητρο όχι την κατάθεση της μαρτυρίας τους, αλλά την επιθυμία τους να πρωταγωνιστήσουν ο καθένας στο αγαπημένο τους είδος ταινίας.



The Act of Killing



Ντοκιμαντέρ 2012, Βρετανοδανέζικη ταινία, σκηνοθεσία Τζόσουα Οπενχάιμερ.



Δείτε το τρέιλερ: