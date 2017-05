Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά αυτήν την εβδομάδα

Το Δείπνο



Δύο αδέρφια, ένας βουλευτής κι ένας καθηγητής πανεπιστημίου, και οι σύζυγοί τους

βγαίνουν για φαγητό σε ένα μοδάτο εστιατόριο. Συζητάνε για διάφορα τετριμμένα ζητήματα, τη δουλειά, τις διακοπές, τις πρόσφατες ταινίες, αλλά όλες αυτές οι αερολογίες είναι μια απόπειρα για να συγκαλύψουν την ένταση που επικρατεί μεταξύ τους. Οι δεκαπεντάχρονοι γιοι τους έχουν διαπράξει μαζί ένα έγκλημα, το οποίο έχει καταγραφεί από κάμερα. Οι εικόνες έχουν μεταδοθεί από την τηλεόραση, αλλά τα δύο αγόρια δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Ωστόσο η σύλληψή τους επίκειται. Καθώς το δείπνο φτάνει στη γαστριμαργική του κορύφωση, τα προσωπεία της πολιτισμένης συμπεριφοράς πέφτουν. Τα μαχαίρια βγαίνουν. Ως που είναι διατεθειμένοι να φτάσουν για να προστατεύσουν τα παιδιά τους;



The Dinner



Αμερικανική δραματική ταινία 2017, σκηνοθεσία Όρεν Μούβερμαν με τους: Ρίτσαρντ Γκιρ, Λόρα Λίνεϊ, Στιβ Κούγκαν, Ρεμπέκα Χολ



Δείτε το τρέιλερ:





Aquarius



Η πρώην κριτικός μουσικής Κλάρα αρνείται να έρθει σε συμφωνία με μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που θέλει να γκρεμίσει το ιστορικό συγκρότημα «Aquarius» για να χτίσει ένα μοντέρνο πολυώροφο κτήριο. Παρότι η 65χρονη χήρα κάνει σαφές προς τους επίδοξους αγοραστές ότι από τo διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσε τα παιδιά της θα φύγει μονάχα νεκρή, ο νεαρός, αμερικανοσπουδασμένος γιος του ιδιοκτήτη θα κάνει τα πάντα να την πείσει να αλλάξει γνώμη.



2016 Βραζιλιάνικη δραματική ταινία 2016, σκηνοθεσία Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο με τους: Σόνια Μπράγκα, Κάρλα Ρίμπας, Ουμπέρτο Καράο.



Δείτε το τρέιλερ:





Η Απεργία Stachka / Strike



Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του πρωτοπόρου Σοβιετικού σκηνοθέτη Σεργκέι Αϊζενστάιν γεμάτη συμβολισμούς και αντιθέσεις. Αφηγείται τη διενέργεια και καταστολή μιας απεργίας κάνοντας χρήση του μεταφορικού μοντάζ, δημιουργώντας εντυπώσεις μέσα από τη διαδοχική διαλεχτική σύγκρουση των εικόνων με στόχο τον προβληματισμό - σοκ - του θεατή και τη δημιουργία της σύνθεσης.



Σκηνές από συναρπαστικό μοντάζ, κινηματογραφική καινοτομία και σουρεαλιστικό βαριετέ απεικονίζουν την επική μάχη ανάμεσα στο προλεταριάτο και τους καπιταλιστές.



Οι εργάτες ενός εργοστασίου συσπειρώνονται και απεργούν διεκδικώντας τα αιτήματά τους.

Κατά τη διάρκεια της τσαρικής κυριαρχίας στη Ρωσία, οι εργαζόμενοι ενός εργοστασίου είναι εν βρασμώ, προς κήρυξη μεγάλης απεργίας. Οι εργοδότες τους στέλνουν κατασκόπους δικούς τους και της κυβέρνησης, για να δουν τί μπορεί να κάνουν.



Η ταινία γυρίστηκε με πενιχρό κεφάλαιο, αλλά η τεχνική του Αϊζενστάιν, που ήταν μόλις 26 χρονών, είναι ολοζώντανη, ήδη, από το πρώτο της δείγμα. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης τη χαρακτηρίζει «κινηματοθεατρικό» έργο και τη διαιρεί σε έξι πράξεις:



1. Όλα στο εργοστάσιο είναι ήρεμα



2. Η απεργία κηρύσσεται



3. Το εργοστάσιο δε δουλεύει



4. Η απεργία παρατείνεται



5. Η προβοκάτσια



6. Οι απεργοί συντρίβονται



Σινεφίλ 1925 Σοβιετική Ένωση ταινία, σκηνοθεσία Σεργκέι Μ.Αιζεστάιν με τους: Γκριγκόρι Αλεξαντρόφ, Μαξίμ Στράουχ.



Δείτε το τρέιλερ:





Chuck: Η Ιστορία του Πραγματικού Rocky Balboa



Τα αιματοβαμμένα ρινγκ που άφηνε στο πέρασμά του ήταν καθημερινότητα. Οι γυναίκες που αγαπούσαν να τον μισούν ήταν πάντα στο μυαλό του. Τα ποτά και η άσωτη ζωή τον καθόρισαν. Είναι ο Chuck, ο πραγματικός Rocky Balboa!



Η ταινία «Chuck: η Ιστορία του πραγματικού Rocky Balboa» αφηγείται την ιστορία του Chuck Wepner, ενός πωλητή αλκοολούχων ποτών από το Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος κατάφερε να αντέξει 15 γύρους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βαρέων Βαρών του 1975 εναντίον του διασημότερου μποξέρ όλων των εποχών, Μοχάμεντ Άλι, και τελικά ενέπνευσε το πολλών δισεκατομμυρίων franchise του Rocky.



Στα δέκα χρόνια του ως μποξέρ, ο Wepner υπέστη οκτώ ρινικά κατάγματα, δύο knockout και συνολικά χρειάστηκε 313 ράμματα. Αλλά οι σκληρότερες μάχες που έδωσε ήταν έξω από το ρινγκ, ζώντας μια επική ζωή γεμάτη ποτά, ναρκωτικά, άγρια θηλυκά και πολλά σκαμπανεβάσματα.



Αμερικανική δραματική ταινία 2017, Σκηνοθεσία: Φιλίπ Φαλαρντό.



Ηθοποιοί: Λιβ Σράιμπερ, Ελίζαμπεθ Μος, Ρον Πέρλμαν, Ναόμι Γουάτς, Τζιμ Γκάφιγκαν, Μάικλ Ραπαπόρτ.



Δείτε το τρέιλερ:





Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η εκδίκηση του Σαλαζάρ



Ο Johnny Depp επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με τον ρόλο του θρυλικού παληκαρά αντι-ήρωα Τζακ Σπάροου στην ολοκαίνουργια ταινία «Οι Πειρατές της Καραϊβικής: H Εκδίκηση του Σαλαζάρ».



Ο άτυχος Καπετάνιος Τζακ Σπάροου αυτή τη φορά τα βάζει με ναυτικούς-φαντάσματα, που έχουν αρχηγό τους τον τρομακτικό Καπετάνιο Σαλαζάρ (Javier Bardem) και το σκάνε από το Τρίγωνο του Διαβόλου με σκοπό να σκοτώσουν κάθε πειρατή στη θάλασσα. H μόνη ελπίδα να σωθεί ο Τζακ είναι η θρυλική τρίαινα του Ποσειδώνα. Προκειμένου να τη βρει ο Τζακ θα χρειαστεί να συνεργαστεί με την Carina Smyth (Kaya Scodelario), μια πανέξυπνη αστρονόμο και τον Henry (Brenton Thwaites), έναν ξεροκέφαλο ναυτικό της Βασιλικής Ναυτικής Ακαδημίας.



Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales



Σκηνοθεσία: Γιοακίμ Ρένινγκ, Έσπεν Σάντμπεργκ



Ηθοποιοί: Τζόνι Ντεπ, Τζέφρι Ρας, Χαβιέ Μπαρδέμ, Ορλάντο Μπλουμ, Κάγια Σκοντελάριο



Είδος ταινίας: Περιπέτεια



Δείτε το τρέιλερ:





Polina: Ο Χορός είναι η Ζωή μου



Κινηματογραφική μεταφορά του graphic novel «Polina» του Μπαστιέν Βιβέ, με κεντρική ηρωίδα τη χορεύτρια Πολίνα που παλεύει να διακριθεί στα καλύτερα μπαλέτα του κόσμου.



Μόσχα, αρχές της δεκαετίας του ’90. Η 8χρονη Πολίνα είναι μια προικισμένη μπαλαρίνα. Παρά τη φτωχική της καταγωγή, γίνεται δεκτή στη φημισμένη σχολή του Καθηγητή Μποζίνσκι, ο οποίος εκπαιδεύει χορευτές για τα μπαλέτα Μπολσόι. Εκείνος αμέσως αντιλαμβάνεται το φοβερό της ταλέντο και την κάνει να εργαστεί τόσο σκληρά που στα 18 της το όνειρό της επιτέλους γίνεται πραγματικότητα και κερδίζει μια θέση στα Μπολσόι.



Εκεί, θα γνωρίσει τον Αντριάν, έναν γοητευτικό Γάλλο χορευτή που θα την βοηθήσει να ανακαλύψει την αγάπη αλλά, το κυριότερο, μια νέα μορφή χορού, πιο σύγχρονη και εκφραστική – ένα είδος χορού που θα αλλάξει τη ζωή της για πάντα. Από την Μόσχα μέχρι τη Γαλλία και το Βέλγιο, από την επιτυχία ως την απογοήτευση, ακολουθούμε το απίστευτο ταξίδι της ζωής της Πολίνα.



Polina, Danser sa Vie



Γαλλο-ρωσική δραματική ταινία 2017, σκηνοθεσία Βαλερί Μουλέρ, Άντζελιν Πρελιοκάτζ με τους: Αναστάσια Σέβτσοβα, Ζιλιέτ Μπινός, Νιλς Σνάιντερ, Αλεκσέι Γκούσκοβ.



Δείτε το τρέιλερ:





Σουβενίρ



Ένας νεαρός ερασιτέχνης πυγμάχος που δουλεύει σε εργοστάσιο διαπιστώνει πως μια συνάδελφός του είναι η Λορά, τραγουδίστρια η οποία είχε συμμετάσχει στον διαγωνισμό της Eurovision πριν από πολλά χρόνια. Την ερωτεύεται και προσπαθεί να την πείσει να επιστρέψει στο τραγούδι.



Souvenir



Κομεντί 2016



Βελγο-γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Μπαβό Ντεφίρν με τους: Ιζαμπέλ Ιπέρ, Κεβέν Αζαΐς, Γιόχαν Λέισεν

Δείτε το τρέιλερ:





Στην Παγίδα του Νόμου



Στην τρίτη ταινία του Τζιμ Τζάρμους πρωταγωνιστεί η παρέα των Τομ Γουέιτς, Τζον Λούρι και Ρομπέρτο Μπενίνι, η οποία προσπαθεί να ξεφύγει από τα δίχτυα του νόμου και τη μοίρα της.



Ο Τζακ και ο Ζακ είναι δυο ταλαίπωροι που την «έχουν πατήσει» για τα καλά. Του Τζακ, που είναι μαστρωπός, του πλάσαραν μια ανήλικη και τον «κάρφωσαν» για να τον πιάσει η αστυνομία επ' αυτοφόρω. Του Ζακ, άνεργου πρώην ντισκ τζόκεϊ σε ραδιοφωνικό σταθμό, του πλασάρουν ένα αυτοκίνητο με ένα πτώμα στο πορτμπαγκάζ, όταν ήταν τελείως μεθυσμένος.



Οι δύο τους καταλήγουν στο ίδιο βρόμικο κελί σε μια φυλακή στη Νέα Ορλεάνη. Αμέσως συμφωνούν ότι δεν χωνεύουν ο ένας τον άλλο και αποφασίζουν να μην μιλούν μεταξύ τους. Εκεί παρουσιάζεται ο Ρομπέρτο, ένας Ιταλός μετανάστης που δεν μιλάει καλά αγγλικά, και επαναλαμβάνει όποια έκφραση πιάσει το αυτί του. Σε αντίθεση με τους δύο, ο Ρομπέρτο είναι αληθινός κακοποιός, αφού σκότωσε κάποιον με μια μπάλα του μπιλιάρδου που του πέταξε στο κεφάλι.



Ο Ρομπέρτο, ως Ιταλός που είναι, φλυαρεί ασταμάτητα και άλλοτε τους εκνευρίζει, άλλοτε τους διασκεδάζει. Μέχρι που μια μέρα τους λέει ότι έχει δει ένα έργο στον κινηματογράφο και γι' αυτό ξέρει πώς δραπετεύουν από τη φυλακή. Πραγματικά οι τρεις τους δραπετεύουν και καταλήγουν μετά από πολλές περιπέτειες σε μια απομονωμένη ιταλική ταβέρνα μέσα στα έλη της Λουιζιάνα. Εκεί ο Ρομπέρτο αποφασίζει να μείνει και να παντρευτεί, τη Νικολέτα (την οποία υποδύεται η Νικολέτα Μπράσι, σύζυγος και στην πραγματικότητα του Μπενίνι), ενώ οι άλλοι δυο συνεχίζουν παίρνοντας διαφορετικό δρόμο ο καθένας τους.



Down By Law



Σινεφίλ 1986



Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζιμ Τζάρμους με τους: Ρόμπερτο Μπενίνι, Τζον Λούρι, Τομ Γουέιτς, Νικολέτα Μπράσκι.



Δείτε το τρέιλερ: