Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά αυτήν την εβδομάδα

Αυτοκίνητα 3



Ο Κεραυνός ΜακΚουίν προσπαθεί να αποδείξει ότι ακόμη είναι το ταχύτερο αγωνιστικό του κόσμου. Παραγκωνισμένος από μια νέα γενιά ταχύτατων αυτοκινήτων κούρσας, ο θρυλικός ΜακΚουίν βρίσκεται ξαφνικά εκτός από το άθλημα που τόσο αγαπάει. Η μεγάλη κούρσα του Κυπέλλου Πίστον είναι η ευκαιρία του να ξαναμπεί στον αγώνα, θα χρειαστεί όμως τη βοήθεια της νεαρής τεχνικού, της Κρουζ Ραμίρεζ.



Cars 3



Animation 2017



Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Μπράιαν Φι.



Δείτε το τρέιλερ:





H Μούμια



Ένας Αμερικανός στρατιώτης στο Ιράκ ο οποίος αναζητά αρχαίους θησαυρούς ανακαλύπτει μια αιγυπτιακή σαρκοφάγο και ξυπνά την κατάρα μιας μούμιας που θέλει να φέρει τον θεό του κακού Σετ στη Γη.



The Mummy



Aμερικανική περιπέτεια 2017, σκηνοθεσία Άλεξ Κούρτζμαν με τους: Τομ Κρουζ, Σοφία Μπουτέλα, Ράσελ Κρόου, Άναμπελ Γουάλις.



Δείτε το τρέιλερ:





Όλα Όσα Αγαπήσαμε



Στη Γαλλία του ’50, η Γκαμπριέλ είναι μια κοπέλα που σκέφτεται πολύ πιο ελεύθερα από το επαρχιακό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει, αναγκάζεται όμως να παντρευτεί έναν άντρα που δεν αγαπά. Πηγαίνοντας σε ένα σανατόριο στις Άλπεις για να θεραπευτεί από τις πέτρες στα νεφρά, θα γνωρίσει έναν νεαρό τραυματία πολέμου και θα τον ερωτευτεί παράφορα.



Mal de Pierres / From the Land of the Moon



Γαλλική δραματική ταινία 2016, σκηνοθεσία Νικόλ Γκαρσιά με τους: Μαριόν Κοτιγιάρ, Λουί Γκαρέλ, Άλεξ Μπρεντεμίλ.



Δείτε το τρέιλερ:





Μικρά Βήματα



Η Κλερ είναι μια μαία αφοσιωμένη στη δουλειά της και μητέρα ενός αγοριού. Μια μέρα δέχεται ένα περίεργο τηλεφώνημα από μια παλιά ερωμένη του πατέρα της, η οποία εισβάλλει στη ζωή της με απρόσμενο, ενοχλητικό αλλά και απελευθερωτικό τρόπο.



Sage Femme - The Midwife



Γαλλική δραματική ταινία 2017, σκηνοθεσία Μαρτέν Προβόστ με τους: Κατρίν Φρο, Κατρίν Ντενέβ, Ολιβιέ Γκουρμέ.



Δείτε το τρέιλερ:





Είναι Για Το Καλό Σου



Τρεις Ισπανοί πατεράδες φτάνουν στα άκρα για να απαλλαγούν από τους ανεπρόκοπους νεαρούς με τους οποίους έχουν μπλέξει οι κόρες τους. Είναι ο Αρτούρο, ο Πόλι και ο Τσους, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους και κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους ώστε να ξεφορτωθούν τους… ακατάλληλους γαμπρούς τους.



Es Por Tu Bien - For Your Own Good



Κωμωδία 2017



Ισπανική ταινία, σκηνοθεσία Κάρλος Θερόν με τους: Χαβιέ Καμάρα, Χοσέ Κορονάδο, Ρομπέρτο Άλαμο.



Δείτε το τρέιλερ:





Άλλοθι Για Παντρεμένους



Ο Γκρεγκ είναι ο ιδρυτής μιας ιδιαίτερης εταιρείας που δημιουργεί τα τέλεια άλλοθι για τους άπιστους πελάτες της. Μαζί με τον συνεργάτη του και τον νέο του υπάλληλο, καταστρώνουν απίστευτα σχέδια και στρατηγικές βοηθώντας τους πελάτες τους να καλύψουν τυχόν εξωσυζυγικές σχέσεις, να αποφύγουν εταιρικά μίτινγκ ή να διατηρήσουν την ιδιωτικότητά τους. Τι θα συμβεί όμως όταν ο Γκρεγκ θα γνωρίσει τη Φλο, μια κοπέλα που απεχθάνεται τους άντρες που λένε ψέματα, αλλά και τους γονείς της;



Κωμωδία 2017



Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Φιλίπ Λασό με τους: Φιλίπ Λασό, Ελοντί Φοντάν, Ζιλιέν Αρουτί.



Δείτε το τρέιλερ:





Ο Γιατρός Έχει Τρεχάματα



Ο Ελία Βενέτσια είναι ένας Ιταλοεβραίος ψυχαναλυτής που ζει στο διπλανό διαμέρισμα από την εν διαστάσει σύζυγό του. Τίποτα δεν αλλάζει την τακτοποιημένη ρουτίνα του, μέχρι που ο γιατρός τού επιβάλλει να αρχίσει να γυμνάζεται. Η γνωριμία του με την Κλαούντια, μια έξω καρδιά νεαρή personal trainer, θα φέρει τα πάνω κάτω στην άνοστη ζωή του.



Lasciati Andare



Κωμωδία 2017



Ιταλική ταινία, σκηνοθεσία Φρανσέσκο Αμάτο με τους: Τόνι Σερβίλο, Λούκα Μαρινέλι, Βερόνικα Ετσέγκουι.



Δείτε το τρέιλερ:





Ξα μου



Ο Τζώνη, ένας Γάλλος που μένει στην Κρήτη χάνει τη δουλειά του, αλλά κοντά στη γη και τη φύση βρίσκει ξανά τις μικρές χαρές της καθημερινότητας, όλα όσα υπάρχουν γύρω μας και εμείς δεν τα βλέπουμε.



Σενάριο-Σκηνοθεσία: Kλειώ Φανουράκη



Παίζουν: Γιώργος Χωραφάς, Λευτέρης Ελευθερίου, Σοφία Χιλλ, Άννα Φόνσου, Ζωή Χωραφά, Τατιάνα Καλάντζη, Νίκος Μπουσδούκος, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Μάνος Πετράκης, Γιώργης Σμπώκος, Καλλιρόη Καραμάνου, Τατιάνα Καλαντζή, Γιώργης Μανωλάκης, Άγγελος Χιλλ, Μάνος Πετράκης, Δημήτρης Τσουπέη, Αντώνης Ορφανός, Ευγενία Σμπώκου, Αριστείδης Φραγκιαδάκης.



Δείτε το τρέιλερ:





Σιντ και Νάνσι



Επανέκδοση της βιογραφίας του Σιντ - Sex Pistols - Βίσιους διά χειρός Άλεξ Κοξ. Η τραγική ιστορία του μπασίστα του διάσημου πανκ συγκροτήματος και της κοπέλας του, Νάνσι, από τη διάλυση του γκρουπ μέχρι τον θάνατό τους από υπερβολική δόση ναρκωτικών.



SID AND NANSY



Σινεφίλ 1986 Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Αλεξ Κοξ με τους: Γκάρι Όλντμαν, Κλοέ Γουέμπ.



Δείτε το τρέιλερ: