Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά αυτήν την εβδομάδα

Από τη βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτιδα των «The Hurt Locker» και «Zero Dark Thirty», Κάθριν Μπίγκελοου, η ταινία «Detroit» αφηγείται τη συγκλονιστική ιστορία μιας από τις πιο τρομακτικές στιγμές κατά τη διάρκεια της εξέγερσης στο Ντιτρόιτ το καλοκαίρι του '67.Το καλοκαίρι του 1967 οι Η.Π.Α. ζούσαν έντονες κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές. Τα επίκεντρα της δυσαρέσκειας και της άσβεστης οργής ήταν οι μεγάλες πόλεις της χώρας, με τις συστηματικές προκαταλήψεις τους, τις φυλετικές ανισότητες σε στέγη και παιδεία, και την ολοένα αυξανόμενη ανεργία στις κοινότητες των Αφρο-αμερικανών. Ήταν θέμα χρόνου η αγανάκτηση να ξεσπάσει, με την εξέγερση του Ντιτρόιτ να δίνει ο έναυσμα. Δύο μέρες μετά την έναρξή της, μία αναφορά για πυροβολισμούς, οδήγησε την αστυνομία, την πολιτοφυλακή, την εθνοδυλακή και έναν ιδιωτικό φρουρό ασφαλείας στο ξενοδοχείο Algiers όπου παραβιάζοντας την επίσημη διαδικασία ανέκριναν βίαια τους ενοίκους για μια ολόκληρη νύχτα με κάποιους από αυτούς να δολοφονούνται εν ψυχρώ.Σκηνοθεσία: Κάθριν ΜπίγκελοουΗθοποιοί: Τζον Μπογιέκα, Άντονι Μακί, Άλτζι Σμιθ, Γουίλ Πούλτερ, Τζέικομπ Λάτιμορ, Τζέισον Μίτσελ, Χάνα Μουράι, Τζακ Ρέινορ, Κέιτλιν Ντέβερ.Διάρκεια: 143 λεπτάΕίδος ταινίας: ΔραματικήΗ νέα συνεργασία των Νταγκ Λίμαν και Τομ Κρουζ (μετά τη συνεργασία τους στην ταινία The Edge of Tomorrow - Στα Όρια του Αύριο) έχει τον τίτλο American Made και πραγματεύεται μια «άλλη» εκδοχή του αμερικανικού ονείρου.Η ταινία, μια εξωφρενική περιπέτεια παρανομίας και διαπλοκής, αφηγείται την αληθινή, όσο και απίστευτη, περιπετειώδη ζωή του Μπάρι Σιλ, ενός πιλότου που, στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές του ‘80, δούλευε ταυτόχρονα για τη CIA (ως πληροφοριοδότης) και τον Πάμπλο Εσκομπάρ (μεταφέροντας, λαθραία, ναρκωτικά), κερδίζοντας, ο ίδιος, απίστευτα χρήματα.Σκηνοθεσία: Νταγκ ΛίμανΗθοποιοί: Τομ Κρουζ, Σάρα Ράιτ, Ντόναλ Γκλίσον, Κέιλεμπ Λάντρι ΤζόουνςΔιάρκεια: 105 λεπτάΕίδος ταινίας: ΔραματικήΟ Ζαν (Πιο Μαρμάι) επιστρέφει στο πατρικό του στη Βουργουνδία για να αποχαιρετίσει τον ετοιμοθάνατο πατέρα του, μετά από μια δεκαετία ταξιδιών σ’ ολόκληρο τον κόσμο, κατά την οποία έχει χάσει την επαφή με την οικογένειά του. Θα συναντήσει τα δύο του αδέρφια τη Ζυλιέτ (Άννα Ζιραρντό) και τον Τζέρεμι (Φρανσουά Σιβίλ), και μαζί θα ασχοληθούν με τη συγκομιδή των σταφυλιών στον οικογενειακό αμπελώνα και την απόσταξη κρασιού γύρω από την οποία περιστρέφεται η ζωή τους από μικρά παιδιά. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα έρθουν ξανά κοντά και θα προσπαθήσουν να χτίσουν από την αρχή τη σχέση τους, αλλά και να σώσουν το κτήμα τους που κινδυνεύει να περάσει σε ξένα χέρια.Σκηνοθεσία: Σεντρίκ ΚλαπίςΣενάριο: Σεντρίκ Κλαπίς, Σαντιάγκο ΑμιγκορέναΗθοποιοί: Πίο Μαρμάι, Άνα Ζιραρντό, Φρανσουά Σιβίλ, Ζαν Μαρκ Ρουλό.Θρίλερ με τους Τζόελ Έντγκερτον και Κρίστοφερ Άμποτ. Μια αφύσικη απειλή τρομοκρατεί τον κόσμο, κι ένας άντρας με την οικογένεια του έχουν βρει την ασφάλεια σε ένα απομονωμένο σπίτι. Η ηρεμία τους θα δοκιμαστεί όταν φτάσει στο σπίτι μια απεγνωσμένη νεαρή οικογένεια που αναζητά καταφύγιο.Θρίλερ 2017Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τρέι Έντουαρντ Σουλτς με τους: Τζόελ Έντγκερτον, Κάρμεν Ετζόγκο, Κρίστοφερ Άμποτ.Η Πωλίν, μια αυτοαπασχολούμενη νοσοκόμα σε μια περιφέρεια ορυχείων στη Βόρεια Γαλλία, μεγαλώνει μόνη τα δύο της παιδιά και φροντίζει τον πατέρα της, έναν πρώην σιδηρουργό. Αφοσιωμένη και γενναιόδωρη όπως είναι, οι ασθενείς της την αγαπούν και υπολογίζουν σε αυτή. Όμως, ένα ανερχόμενο εθνικιστικό κόμμα, σε αναζήτηση σεβασμού, θα εκμεταλλευτεί τη δημοφιλία της, τοποθετώντας την υποψήφιά του στις τοπικές εκλογές.Δραματική 2017Σκηνοθεσία Λουκά Μπελβό με τους: Έμιλι Ντεκέν, Γκιγιόμ Γκουί, Αντρέ Ντουσολιέ.Δράμα με τους Ντολόρες Φόνζι και Όσκαρ Μαρτίνεζ. Η Παουλίνα, μία μεγαλοαστή δικηγόρος του Μπουένος Άιρες, αποφασίζει να κάνει αναστροφή στη ζωή της και αναχωρεί για την αργεντίνικη επαρχία. Θα γίνει δασκάλα σε ένα σχεδόν εγκαταλελειμμένο χωριό, όπου η πλειοψηφία είναι αναλφάβητη. Ο πατέρας της, ένας καταξιωμένος ανώτατος δικαστής προσπαθεί μάταια να την μεταπείσει, ώστε να ασχοληθεί απερίσπαστη με τη «λαμπρή» καριέρα που την περιμένει και την εύκολη ζωή μέσα στους κόλπους της καλής κοινωνίας του Μπουένος Άιρες.Δραματική 2015Αργεντινοβραζιλιάνικη ταινία, σκηνοθεσία Σαντιάγο Μίτρε με τους: Ντολόρες Φόνζι, Όσκαρ Μαρτίνεζ, Εστεμπάν Λαμότε.Χωρισμένα ζευγάρια κάνουν έναν απολογισμό των σχέσεων που διαλύθηκαν. Ο Γκρεγκ, ένας νεαρός οδηγός ταξί, κουβαλά σε όλες τις διαδρομές του τον σαλιάρη σκύλο της πρώην κοπέλας του. Η Ζουλί προσπαθεί να παντρευτεί, αλλά ο παπάς που θα την ενώσει με τα δεσμά του γάμου είναι κάποιος που δεν μπορεί να ξεχάσει. Ο ψυχίατρος Αντουάν προσπαθεί να συνεννοηθεί με την πρώην σύζυγό του και μαμά των δίδυμων κοριτσιών του, και παράλληλα να ξεκινήσει κάτι καινούριο με μια ραδιοφωνική παραγωγό που έχει απελπιστεί από τον έρωτα.Κωμωδία 2017Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Μορίς Μπαρτελεμί με τους: Πατρίκ Σενέ, Ζαν - Πολ Ρουβ, Αρνό Ντουκρέ.Ο Γουίλιαμ Μπλέικ, λογιστής από το Κλίβελαντ, φτάνοντας στην πόλη Μηχανή, βρίσκει κατειλημμένη τη θέση του στο μεταλλουργείο. Περνά τη νύχτα με μια πόρνη και σε μια συμπλοκή με τον εραστή της βρίσκεται πυροβολημένος. Ένας περιφερόμενος Ινδιάνος, ονόματι Κανένας, αναλαμβάνει να τον περιθάλψει.Σινεφίλ 1995Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζιμ Τζάρμους με τους: Τζόνι Ντεπ, Ρόμπερτ Μίτσαμ, Ίγκι Ποπ, Γκάμπριελ Μπερν.Ο Μπρούνο, ταξιδεύει με το φορτηγό του, επισκευάζοντας μηχανές προβολής ταινιών σε επαρχιακούς κινηματογράφους, κατά μήκος των γερμανικών συνόρων. Μια ημέρα βλέπει κάποιον να οδηγεί το αυτοκίνητο του μέσα στον ποταμό Έλβα και τρέχει να τον βοηθήσει. Έτσι, θα γνωριστεί με τον Ρόμπερτ, o οποίος του διηγείται πώς εγκατέλειψε το σπίτι και τη δουλειά του, προσπαθώντας να ξεφύγει από το παρελθόν του. Αυτή θα είναι η αφετηρία της κοινής τους περιπλάνησης και της παράξενης φιλίας τους.Δραματική 1976Δυτικογερμανική ταινία, σκηνοθεσία Βιμ Βέντερς με τους: Ρίντιγκερ Βόγκλερ, Χανς Τσίχλερ, Ελίζαμπεθ Κρόιτσερ.Το αριστούργημα του Βιτόριο ντε Σίκα, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλμπέρτο Μοράβια, με τους Σοφία Λόρεν, Ζαν-Πωλ Μπελμοντό, Ελεονώρα Μπράουν, Ραφ Βαλόνε, από 7 Σεπτεμβρίου στους Κινηματογράφους από τη New Star σε Επανέκδοση.ΣύνοψηΗ Τσεζίρα (Σοφία Λόρεν) μια πανέμορφη χήρα από τα βουνά της Τσοτσαρίας ζει στη Ρώμη με τη 12χρονη κόρη της Ροζέτα (Ελεονόρα Μπράουν) κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Όταν το 1943 οι σύμμαχοι αρχίζουν να βομβαρδίζουν τη Ρώμη, η Τσεζίρα αποφασίζει να φύγει από τη Ρώμη και να επιστρέψει στο χωριό της προκειμένου να προστατέψει την κόρη της από τα δεινά του πολέμου.Αφήνει λοιπόν τα κλειδιά και την ευθύνη του παντοπωλείου της στον φίλο του συζύγου της Τζοβάνι (Ραφ Βαλόνε) κι αναχωρεί για το χωριό της, την Αγία Ευφημία. Φτάνοντας εκεί η Τσεζίρα κι οι υπόλοιποι χωριανοί προσπαθούν να επιβιώσουν, ενώ σιγά-σιγά οι προμήθειες λιγοστεύουν, επίσης καθοριστική θα είναι η γνωριμία της με ένα νεαρό ιδεαλιστή το Μικέλε (Ζαν Πωλ Μπελμοντό), ο οποίος την ερωτεύεται και προσπαθεί να την κάνει να δει τον κόσμο με άλλα μάτια.Όταν οι σύμμαχοι καταφέρνουν να σπάσουν την άμυνα των Γερμανών και των φασιστών γεννιέται σε όλους η ψευδαίσθηση ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει κι η Τσεζίρα κι η Ροζέτα αποφασίζουν να επιστρέψουν στη Ρώμη.Στο δρόμο προς τη Ρώμη ένα τραγικό συμβάν θα αλλάξει για πάντα τη σχέση των δύο γυναικών και θα βιώσουν τον εφιάλτη του πολέμου που γίνεται προσωπική τραγωδία.Δραματική – Ιταλία 1960 - Διάρκεια 100΄ - Α/ΜΣκηνοθεσία: Βιτόριο Ντε ΣίκαΣοφία Λόρεν, Ζαν Πωλ Μπελμοντό, Ραφ Βαλόνε, Ελεονώρα Μπράουν.Μουσική: Αρμάντο Τροβαϊόλι.Κινηματογραφική μεταφορά της μικρής ιστορίας «The Unexpected» του Τζακ Λόντον που αφορά μια πενταμελή ομάδα ανιχνευτών χρυσού η οποία θα έρθει αντιμέτωπη με τον εαυτόν της όταν ένα μέλος σκοτώσει δύο άτομα της ομάδας.Σοβιετική δραματική ταινία 1926Σκηνοθεσία Λεφ Κουλέσοφ με τους: Αλεξάντρα Χόχλοβα, Βλάντιμιρ Φόγκελ, Σεργκέι Κομάροφ.