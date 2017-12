Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από τις 21 Δεκεμβρίου 2017

Η απόπειρα δολοφονίας του ναζί «Χασάπη της Πράγας» Ράινχαρντ Χέιντριχ.1942. Κατεχόμενη Τσεχοσλοβακία. Δύο Τσεχοσλοβάκοι μέλη της Αντίστασης και σταλμένοι από το Λονδίνο φτάνουν στην Πράγα με αποστολή να δολοφονήσουν τον πιο επικίνδυνο άντρα του Γ’ Ράιχ: τον Ράινχαρντ Χάιντριχ, το δεξί χέρι του Χάινριχ Χίμλερ. Πρόκειται για την Επιχείρηση Ανθρωποειδές, μία από τις πιο τολμηρές και ηρωικές απόπειρες του Β’ Παγκόσμιου πολέμου.Σκηνοθεσία: Σεντρίκ ΧιμενέζΗθοποιοί: Τζέισον Κλαρκ, Ρόζαμουντ Πάικ, Τζακ Ο’ Κόνελ, Τζακ Ρέινορ, Μία Γουασικόφσκα.Διάρκεια: 119 λεπτάΕίδος ταινίας: ΠολεμικήΗ πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη Ανδρέα Μορφονιού είναι μια τρυφερή κομεντί με τους Σπύρο Παπαδόπουλο και Φάνη Μουρατίδη. Δύο αδέλφια, ένας οδηγός ταξί και ένας διάσημος τηλεπαρουσιαστής, που μεγάλωσαν δεμένοι και με κοινά όνειρα, ζουν πια αποξενωμένοι λόγω μιας ασήμαντης παρεξήγησης. Ένα συνταρακτικό γεγονός όμως θα γίνει αφορμή για να αναθερμανθεί η σχέση τους.Ο Άκης (Σπύρος Παπαδόπουλος) οδηγεί ταξί και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τα χρέη του. O Τίμος (Φάνης Μουρατίδης) είναι ένας διάσημος παρουσιαστής τηλεόρασης που ζει κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία. Ο Άκης και ο Τίμος, δεμένοι από μικροί ως αδέλφια αποξενωμένοι όμως στην ενήλικη καθημερινότητά τους, πρωταγωνιστούν σε μια ταινία για τη σαρωτική δύναμη της ζωής και την αδελφική αγάπη που ξεπερνάει όλες τις παρεξηγήσεις του παρελθόντος.Στην ταινία πρωταγωνιστούν, επίσης, η Άννα - Μαρία Παπαχαραλάμπους, η Νικολέτα Κοτσαηλίδου, ο Μελέτης Ηλίας, ο Νίκος Παντελίδης και η Μαίρη Ευαγγέλου.Το σενάριο έχει γράψει ο Γιώργος Φειδάς (Singles) σε μία ιδέα του Φάνη Μουρατίδη. Τη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης, ενώ το τραγούδι «Ανοιχτοί Λογαριασμοί» - σε στίχους Οδυσσέα Ιωάννου- ερμηνεύει η Γιώτα Νέγκα. Στη διεύθυνση φωτογραφίας συναντάμε τον Γιάννη Δρακουλαράκο (Ένας Άλλος Κόσμος).Η ταινία είναι μια συμπαραγωγή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, της ΕΡΤ και της Feelgood Entertainment.Μαρκ Γουόλμπεργκ, Μισέλ Γουίλιαμς και Κρίστοφερ Πλάμερ σε δραματικό θρίλερ του Ρίντλεϊ Σκοτ. Όταν ο 16χρονος εγγονός του πιο πλούσιου ανθρώπου στον κόσμο πέφτει θύμα απαγωγής, η μητέρα του αναλαμβάνει μόνη της τη διάσωσή του καθώς ο αμείλικτος δισεκατομμυριούχος παππούς του αρνείται να πληρώσει τα λύτρα.Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ ΣκοτΗθοποιοί: Μισέλ Ουίλιαμς, Κρίστοφερ Πλάμερ, Μαρκ Ουόλμπεργκ, Τσάρλι Πλάμερ, Τίμοθι Χάτον.Διάρκεια: 108 λεπτάΕίδος ταινίας: ΠεριπέτειαTo «Φερδινάνδος» εξιστορεί τη ζωή ενός γιγαντιαίου ταύρου με μεγάλη καρδιά. Όταν θα τον περάσουν για επικίνδυνο κτήνος, θα τον αιχμαλωτίσουν, απομακρύνοντας τον από το σπίτι του. Αποφασισμένος να επιστρέψει στην οικογένεια του, θα οδηγήσει μία αταίριαστη ομάδα στη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής τους. Με φόντο την Ισπανία, ο Φερδινάνδος αποδεικνύει πως δε μπορείς να κρίνεις έναν ταύρο από τα κέρατα του.Από τα Blue Sky Studios και τον Κάρλος Σαλντάνια, τον σκηνοθέτη του «Ρίο», και εμπνευσμένο από το πολυαγαπημένο βιβλίο «The Story of Ferdinand» των Μονρό Λιφ και Ρόμπερτ Λόσον, το «Φερδινάνδος» είναι μία ταινία κινουμένων σχεδίων που σου ζεσταίνει την καρδιά.Σκηνοθεσία: Κάρλος ΣαλντάνιαΗθοποιοί: Κέιτ ΜακΚίνον, Ντέιβιντ Τέναντ, Μπόμπι ΚαναβάλεΣκηνοθετική Επιμέλεια: Πέτρος ΔαμουλήςΜάριος Αθανασίου, Άντρια Ράπτη, Λουκάς Φραγκούλης, Πέτρος Δαμουλής, Νίκος Αξιώτης, Αφροδίτη Αντωνάκη, Στέλιος Ψαρουδάκης, Χρήστος Συριώτης, Μελίνα Χατζηγεωργίου, Φοίβος Ριμένας, Θανάσης Κουρλαμπάς.Διάρκεια: 106 λεπτάΕίδος ταινίας: Κινούμενα ΣχέδιαΥποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου (Γουίλεμ Νταφόε). Η νέα ταινία του Σον Μπέικερ αντιπαραθέτει το ξέγνοιαστο καλοκαίρι ενός ζωηρού παιδιού με τη σκληρή πραγματικότητα των ενηλίκων που την περιβάλλουν.Αμερικανική ανεξάρτητη δραμεντί με οσκαρικές φιλοδοξίες. Η εξάχρονη Μούνεϊ ζει με τη ζωηρή επαναστάτρια μητέρα της σε ένα πολύχρωμο μοτέλ στα περίχωρα του Ορλάντο και περνά το καλοκαίρι της κάνοντας διάφορες αταξίες με τα σκληρά παιδιά της γειτονιάς. Όταν η μητέρα της μπαίνει στην πορνεία για να πληρώσει το ενοίκιο, η ζωή των δύο γυναικών θα αλλάξει δραματικά.Σκηνοθεσία Σον ΜπέικερΗθοποιοί: Γουίλεμ Νταφό, Μπρούκλιν Πρινς, Μπρία Βίναϊτ.Βιογραφία του τζαζ κιθαρίστα Τζάνγκο Ρέινχαρντ και σκηνοθετικό ντεμπούτο του παραγωγού Ετιέν Κομάρ. Την στιγμή που οι τσιγγάνοι της Ευρώπης καταδιώκονται από τους Ναζί, ο τσιγγάνος σουίνγκ κιθαρίστας Τζάνγκο Ράινχαρτ βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του στο Παρίσι του 1943. Όταν η Γερμανική προπαγάνδα του ζητάει να πάει στο Βερολίνο για συναυλίες, συναισθάνεται τον κίνδυνο και αποφασίζει να διαφύγει στην Ελβετία μαζί με τη σύζυγό και τη μητέρα του, με τη βοήθεια της Γαλλίδας φίλης του Λουίζ ντε Κλερκ. Αλλά η απόδραση τους είναι πιο πολύπλοκη απ’ ότι περίμενε.Γαλλική δραματική ταινία 2017, σκηνοθεσία Ετιέν Κομάρ με τους: Ρεντά Καντέμπ, Σεσίλ ντε Φρανς, Μπεά Παλιά.Κοινωνικό δράμα της Γεωργιανής Μάριαμ Κατσβάνι.Η ταινία διαδραματίζεται το 1992. Η νεαρή Ντίνα ζει σε ένα απομακρυσμένο ορεινό χωριό όπου η ζωή «κυβερνάται» επί αιώνες από την παράδοση. Ο παππούς της, έχει κανονίσει ήδη τον γάμο της με τον Νταβίντ, ο οποίος επιστρέφει από τον πόλεμο. Επιστρέφοντας φέρνει μαζί του και τον συνστρατιώτη του, στον οποίο οφείλει τη ζωή του. Ο όμορφος Γκέγκι, και η Ντίνα ερωτεύονται. Θα καταφέρει να εναντιωθεί στις «στεγανές» παραδόσεις της μικρής κοινωνίας στην οποία ζει; Και, αν το κάνει ποιο θα είναι το τίμημα;H πρώτη ταινία της Γεωργιανής Μαριάμ Κατσβάνι, βραβευμένη στο διαγωνιστικό τμήμα «East of the West» του Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι.Σκηνοθεσία: Μαριάμ ΚατσβάνιNatia Vibliani, George Babluani, Girshel Chelidze, Nukri Khatchvani, Spartak Parjiani, Sofia Charkviani, Mose Khatchvan.