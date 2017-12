Κορνέλ, Μπέντλεϊ, Σουίφτ, Κάρεϊ, Τζόνας υποψήφιοι για το Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε ότι 70 τραγούδια διαγωνίζονται προς το παρόν για τις υποψηφιότητες για Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.Τα τραγούδια είναι λιγότερα από τα συνολικά 93 που είχαν επιλεγεί πέρσι, ωστόσο ο αριθμός τους είναι σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με το 2010, όταν οι υποψηφιότητες για Όσκαρ προέκυψαν από 40 τραγούδια.Αρκετά είναι τα ποπ κομμάτια που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο, όπως το «I Don't Wanna Live Forever» της Τέιλορ Σουίφτ με τον Ζέιν Μαλίκ από την ταινία «Fifty Shades Darker», το «The Star» της Μαράια Κάρεϊ από την ομότιτλη ταινία, το «Home» του Νικ Τζόνας από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ferdinand», σύμφωνα με το Variety.Άλλοι γνωστοί ερμηνευτές που εμφανίζονται στον κατάλογο των συνθετών που θα διεκδικήσουν μία θέση στις υποψηφιότητες για Όσκαρ είναι η Σάρα Μπαρίλες (με ένα τραγούδι από την ταινία Battle of the Sexes), ο Έλβις Κοστέλο («Film Stars Don't Die in Liverpool»), η Μέρι Τζέι Μπλάιτζ («Mudbound»), o Common («Marshall»), ο Κρις Κορνέλ («The Promise»), ο Ντιρκς Μπέντλεϊ («Only the Brave») και ο Ράιαν Τέντερ («A Inconvenient Sequel»).Η αγαπημένη ταινία των βραβείων εφέτος, «Call Me by Your Name» συμμετέχει στη λίστα των προτεινόμενων για υποψηφιότητα, τα «Mystery Of Love» και «Call Me by Your Name» του τραγουδιστή-τραγουδοποιού της indie rock Σούφγιαν Στίβενς.Άλλες ταινίες με δύο συμμετοχές στη λίστα είναι οι «Patti Cake$», «Cars 3», «Beauty and the Beast» και «Pulimurugan».Οι ταινίες «Elizabeth Blue» και «Lake of Fire» έχουν τρία τραγούδια, προτεινόμενα για υποψηφιότητα Όσκαρ η κάθε μία.Τις επόμενες εβδομάδες, τα μέλη με δικαίωμα ψήφου του μουσικού κλάδου της Ακαδημίας θα λάβουν έναν κατάλογο των επιλογών που κρίθηκαν κατάλληλες, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ακαδημίας μαζί με μια συλλογή βίντεο κλιπ που θα αντιπροσωπεύουν τη θέση των τραγουδιών στις αντίστοιχες ταινίες. Στη συνέχεια, τα μέλη καλούνται να ψηφίσουν ως πέντε τραγούδια.Τα πέντε τραγούδια που παίρνουν τις περισσότερες ψήφους από τον μουσικό κλάδο στη συνέχεια τίθενται σε γενική ψηφοφορία. Δύο τραγούδια από κάθε μία ταινία επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στην τελική ψηφοφορία.Οι υποψηφιότητες για τα 90α Βραβεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου των ΗΠΑ θα ανακοινωθούν στις 23 Ιανουαρίου 2018.