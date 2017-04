Ξεκινάει το1o En Lefko Film Festival

Η φετινή άνοιξη μας επιφυλάσσει ένα νέο, πλούσιο κινηματογραφικό ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας από τις 26 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου 2017.Tο 1o En Lefko Film Festival εγκαινιάζει μια νέα, ανοιξιάτικη κινηματογραφική γιορτή, με σκοπό να ξεπεράσει τους περιορισμούς ανάμεσα σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη, να μας συστήσει τις πιο καυτές εξελίξεις στο σινεμά και την τηλεόραση και να ξεκινήσει έναν ανοιχτό διάλογο καλλιτεχνικής έκφρασης και ψυχαγωγίας. Προβάλλοντας ανεξερεύνητα κινηματογραφικά διαμάντια της τρέχουσας παραγωγής, αστικές ιστορίες καλλιτεχνικής δημιουργίας, τηλεοπτικές σειρές-έκπληξη και διοργανώνοντας ανοιξιάτικα happenings και διαδραστικές βιωματικές δραστηριότητες, το φεστιβάλ αποσκοπεί να χαρίσει άπλετες εικόνες και μουσική, οδηγώντας μας ομαλά, αλλά και εντυπωσιακά, προς την πιο καυτή και απρόβλεπτη κινηματογραφική περίοδο της χρονιάς, την καλοκαιρινή.Τα επιμέρους τμήματα της πρώτης διοργάνωσηςΔιαγωνιστικό τμήμα με έπαθλο 5.000€: Ταινίες των μεγάλων δημιουργών του αύριο. Παρουσιάστηκαν σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ και αποτέλεσαν αφορμή για ουσιαστικό διάλογο, ωστόσο δεν έχουν προβληθεί ποτέ στην Αθήνα. Οι ταινίες που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο τμήμα διαγωνίζονται για το χρηματικό έπαθλο των 5.000 ευρώ, βραβείο που θα αποφασίζεται και θα απονέμεται απευθείας από το κοινό του φεστιβάλ στη νικήτρια ταινία. Το συγκεκριμένο τμήμα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 2 ελληνικές ταινίες νέων δημιουργών, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να διαγωνιστούν για το χρηματικό έπαθλο.Πολυαναμενόμενες ταινίες σημαντικών σκηνοθετών και πρεμιέρες με τους μεγαλύτερους κινηματογραφικούς αστέρες του παγκόσμιου σινεμά, έρχονται σε αποκλειστική, πρώτη προβολή για τους θεατές του φεστιβάλ μας.Διαγωνιστικό τμήμα με έπαθλο 2.000€ από τον En Lefko 87.7: Μουσικά ντοκιμαντέρ που θα μας κάνουν να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να αγκαλιαστούμε και να συγκινηθούμε, υπό τους ήχους των αγαπημένων μας καλλιτεχνών. Τον ρόλο των κριτών αναλαμβάνουν οι παραγωγοί του En Lefko 87.7 με σκοπό να αναδείξουν το μεγαλύτερο μουσικοκινηματογραφικό αριστούργημα της σεζόν.Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ εντάσσει στο πρόγραμμά του μια ενότητα με προβολές τηλεοπτικών σειρών (κλασικών αλλά και νέων) στην κινηματογραφική οθόνη. Οι τηλεοπτικές εκπλήξεις που θα μας απασχολήσουν μέσα στους επόμενους μήνες, αλλά και τα αριστουργήματα της μικρής οθόνης που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίον διηγούμαστε δημιουργικές ιστορίες, συζητιούνται και προβάλλονται πρώτα εδώ.Εκτός από τις τελευταίες εξελίξεις σε κινηματογραφικό και τηλεοπτικό επίπεδο, οι λάτρεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν και τις δικές τους δημιουργίες στη μεγάλη οθόνη! Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα διεξαχθεί ένας online διαγωνισμός, δίνοντας την δυνατότητα στους θεατές να γίνουν οι ίδιοι σκηνοθέτες της καθημερινότητάς τους και να αποτυπώσουν όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν την πόλη μας ξεχωριστή.Φόρος τιμής σε σπουδαίους δημιουργούς, εμβληματικές ταινίες του παγκόσμιου σινεμά, αλλά και επετειακές προβολές. Θεματικές επιλογές, διαλεγμένες με αγάπη και πάθος για την έβδομη τέχνη.Ποπ κορν, αίμα και γέλιο μέχρι δακρύων… Κωμωδία και τρόμος στο κέντρο της Αθήνας, με τις πιο απρόβλεπτες, παρανοϊκές ιστορίες τρέλας και πανικού. Ποιος φοβάται τα μεσάνυχτα!Το σύνολο των προβολών θα πραγματοποιηθεί στους κινηματογράφους Ιντεάλ και Δαναός, αλλά και σε απροσδόκητες γωνιές της πόλης, με site-specific δράσεις που θα ανακοινωθούν κατά το προσεχές διάστημα.Μέχρι την ανακοίνωση του ολοκληρωμένου προγραμματισμού του Φεστιβάλ μας, η οποία αναμένεται να γίνει στις 18 Απριλίου, θα αποκαλύπτουμε στοιχεία του προγράμματός μας κάθε ημέρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μας, αλλά και σε εβδομαδιαία βάση με τακτικές ενημερώσεις.Το En Lefko Film Festival σηκώνει αυλαία με μια συναρπαστική περιπέτεια εποχής, βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Βρετανού ανήσυχου χερσαίου εξερευνητή Ντέιβιντ Φόσετ, το ταξίδι του οποίου στον Αμαζόνιο κατά την αυγή του 20ού αιώνα έφερε στην επιφάνεια εντυπωσιακά ευρήματα από τη ζωή και τη δράση ενός ανεξερεύνητου, πολύ εξελιγμένου πολιτισμού που κατοικούσε ενδεχομένως στην περιοχή κατά το παρελθόν.Ο Φόσετ (Τσάρλι Χάναμ), παρά το γεγονός ότι συκοφαντήθηκε και έγινε στόχος γελοιοποίησης από το επιστημονικό κατεστημένο της εποχής, οι οποίοι κατηγοριοποιούσαν συλλήβδην ως «άγριους» τους αυτόχθονες πληθυσμούς, επέδειξε ιστορική επιμονή επιστρέφοντας -με τη βοήθεια της αφοσιωμένης συζύγου του (Σιένα Μίλερ), του γιου του (Τομ Χόλαντ) και του τυχοδιώκτη συνοδοιπόρου του (Ρόμπερτ Πάτινσον)- ξανά και ξανά στην αγαπημένη του ζούγκλα, σε μια προσπάθεια να αποδείξει την αρχική του υπόθεση. Το 1925, σε μια τελευταία απόπειρα του Φόσετ, με τον γιο του να ανακαλύψουν τη μυθική «Χαμένη Πόλη του Ζ» και ενώ 40 εκατομμύρια αναγνώστες διαβάζουν με ζήλο και ανυπομονησία τα νέα των εφημερίδων σχετικά με τις περιπέτειές τους, ο διάσημος εξερευνητής εξαφανίζεται μυστηριωδώς.Μια επική, κλιμακωτή ιστορία θάρρους και πάθους, ειπωμένη μέσα από την κλασική κινηματογραφική ματιά του βραβευμένου δημιουργού Τζέιμς Γκρέι («The Immigrant»), η ταινία «Η Χαμένη Πόλη του Ζ» βασίζεται στο σπουδαίο μπεστ σέλερ του Ντέιβιντ Γκραν με τίτλο «The Lost City of Z: A Tale of Deadly Obsession in the Amazon» και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες από την Σπέντζος Φιλμς.Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 στο Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών, ενώ η είσοδος, μόνο για τη συγκεκριμένη προβολή, θα γίνει αποκλειστικά με προσκλήσεις. Θα ακολουθήσει πάρτι.Μιας και η μουσική αποτελεί αναπόσταστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, δεν θα μπορούσαμε να μην της δώσουμε ξεχωριστή θέση στην κινηματογραφική μας γιορτή. Μια από τις ιστορίες που θα διεκδικήσουν φέτος το βραβείο των 2.000 ευρώ, το οποίο απονέμεται από τους παραγωγούς του En Lefko 87.7, είναι το μουσικό ντοκιμαντέρ «Northern Disco Lights».Σύνοψη: Φανταστείτε να είχατε γεννηθεί σε μια απομακρυσμένη, μικρή πόλη του Αρκτικού Κύκλου, όπου τα πάντα γύρω σας είναι μονίμως σκεπασμένα από το χιόνι και τα χνώτα σας παγώνουν πριν ακόμα σκεφτείτε να ανασάνετε. Σκεφτείτε τώρα τι θα μπορούσατε, πιθανότατα, να κάνετε προκειμένου να διασκεδάσετε τη δυσοίωνη μοίρα σας! Οι ανήσυχοι έφηβοι της νορβηγικής πόλης «Tromso» -ίσως όχι και τόσο τυχαίος αναγραμματισμός του «Tromos»- προκειμένου να επιβιώσουν από την αφόρητη πλήξη της μικρής παγωμένης πόλης τους, αποφάσισαν να δημιουργήσουν τη δική τους, ξεχωριστή μουσική σκηνή, μέσα από την οποία αναμένετο να ξεπηδήσουν καλλιτέχνες που άλλαξαν για πάντα την Νορβηγική αλλά και την παγκόσμια κατ’ επέκταση ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Μπράιαν Φέρι, Μπγιόρν Τόρσκε, Πρινς Τόμας, ΝτιΤζέι Στρέιντζφρουτ, Τοντ Τεριέ, Νιμόουν Μεταξά (BBC 6 Music), Ραλφ Μάιερζ, Μένταλ Οβερντράιβ, Ίντιουτ Μπόις, Λίντστρουμ, Μπιλ Μπρούστερ και πολλοί άλλοι καταθέτουν την εμπειρία τους από το πιο απροσδόκητα τρελό, ειλικρινές, επαναστατικό κίνημα που γεννήθηκε από αγνή, ανθρώπινη αγάπη για τη μουσική.Έχοντας μπει για τα καλά στη ζωή μας και διεκδικώντας ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι στην πίτα της ψυχαγωγίας, η τηλεόραση έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια πως μπορεί να προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους αφήγησης και να τραβήξει το ενδιαφέρον των ανθρώπων που λατρεύουν το σινεμά. Έτσι κι εμείς αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα τμήμα που θα ασχολείται με την τηλεόραση και ξεκινάμε την πρώτη μας διοργάνωση με μια σύντομη ματιά στο παρελθόν, προβάλλοντας σε αποκλειστικότητα την εμβληματική μίνι σειρά πέντε επεισοδίων του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ «Οκτώ Ώρες Δεν Κάνουν Μια Μέρα» (Acht Stunden sind kein Tag). Η σειρά-ορόσημο της γερμανικής τηλεόρασης ανήκει στην κατηγορία των «εργατικών φιλμ», όπως τα αποκαλούσε το σημαντικό γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο WDR, και θεωρείται ότι συνέβαλε ουσιαστικά στη δραματουργική κατασκευή των κινηματογραφικών, όσο και των τηλεοπτικών χαρακτήρων της μεταγενέστερης γερμανικής δημιουργίας. Προβάλλεται με αποκατεστημένη κόπια σε πρώτη πανελλήνια προβολή, αμέσως αφότου έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.Σύνοψη: Συλλογικές διαπραγματεύσεις, εργασιακές κινητοποιήσεις, απεργίες και εργασιακά δικαιώματα αντανακλώνται στον φακό μέσα από την εργασιακή καθημερινότητα και τις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας εργατών.Λίγα λόγια για τους διοργανωτές:Η Frontstage S.A. είναι ένα media group στην Αθήνα, που ειδικεύεται στην παραγωγή events και στα ραδιόφωνα. Η εταιρεία κατέχει και λειτουργεί 3 από τους μεγαλύτερους ραδιοφωνικούς σταθμούς της πόλης (RED 96.3, En Lefko 87,7, HIT 88,9) και διαθέτει μια αφοσιωμένη ομάδα παραγωγής.Ημερομηνία: 26 Απριλίου – 3 Μαΐου 2017Spotify: @EnLefkoFF (η πρώτη μουσική λίστα του Φεστιβάλ)Επικοινωνία με το Φεστιβάλ στο press@elff.gr