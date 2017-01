«La La Land» ψήφισε το Σωματείο Αμερικανών Παραγωγών

Μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των φετινών βραβείων Όσκαρ ήρθαν και τα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Παραγωγών (Producers Guild of America), τα οποία αρκετοί θεωρούν προάγγελο των Όσκαρ.Το μιούζικαλ «La La Land» του 32χρονου Ντάμιεν Σαζέλ ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία νικώντας κατά κράτος τις ταινίες «Arrival», «Fences», «Hacksaw Ridge», «Deadpool», «Hell or High Water», «Hidden Figures», «Manchester by the Sea», «Lion» και «Moonlight».Στην υπόθεση του «La La Land», το οποίο ήδη έχει αποσπάσει επτά Χρυσές Σφαίρες και είναι υποψήφιο για δεκατέσσερα Όσκαρ, οι Έμα Στόουν και Ράιαν Γκόσλινγκ μάς μεταφέρουν στο Λος Άντζελες, όπου μία νέα ηθοποιός που ονειρεύεται να γίνει διάσημη και ένας πιανίστας της τζαζ που επιθυμεί να γίνει αναγνωρισμένος μουσικός, με κάποιον μαγικό τρόπο, πέφτουν συνεχώς ο ένας πάνω στον άλλον και ερωτεύονται, προσπαθώντας, ταυτόχρονα, να φτάσουν στους στόχους τους.Η νίκη του «La La Land» στα βραβεία του Σωματείου Αμερικάνων Παραγωγών σημαίνει πολλά για τα φετινά Όσκαρ, αφού - στην 27η του χρονιά - το Βραβείο Καλύτερης Παραγωγής για τον κινηματογράφο αποτελεί ισχυρό δείκτη του Όσκαρ καλύτερης ταινίας.Σε 19 από τις 26 προηγούμενες επιλογές του Σωματείου, το φιλμ που έχει βραβεύσει, το επιλέγει και η Ακαδημία. «Argo», «The Artist», «The King’s Speech», «The Hurt Locker», «Slumdog Millionaire» και «No Country for Old Men» είναι μερικές από τις ταινίες που επικράτησαν τα προηγούμενα χρόνια.Πέρυσι δεν συνέβη το ίδιο με το «The Big Short» αφού το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κατέληξε στο θρίλερ του σκηνοθέτη, σεναριογράφου και ηθοποιού Τομ Μακάρθι, «Spotlight».Στις τηλεοπτικές κατηγορίες βραβεύθηκαν το πολυσυζητημένο «Stranger Things» (Δράμα), το «Atlanta» (Κωμωδία) και το «The People v. O.J. Simpson: American Crime Story» (Μίνι Σειρά), ενώ στα τηλεοπτικά σόου πρώτευσε το «Last Week With John Oliver».«La La Land»«Zootopia»«O.J.: Made in America»«Stranger Things» (Season 1)«Atlanta» (Season 1)«The People v. O.J. Simpson: American Crime Story» (Season 1)«The Voice» (Season 9-11)«Last Week With John Oliver» (Season 3)