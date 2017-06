«Le Fort des Fous» - Documenta στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Η documenta 14 παρουσιάζει την ταινία «Le Fort des Fous» (2017, 140’) της Narimane Mari

στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς), την Τρίτη, 13 Ιουνίου, 9 μ.μ.



Η πρεμιέρα της ταινίας θα γίνει παρουσία της σκηνοθέτιδας.



Η Narimane Mari, Γαλλίδα σκηνοθέτις που γεννήθηκε το 1969 στο Αλγέρι, τώρα πια μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στη γενέτειρά της και στη Μασσαλία. Αναμφισβήτητα, η Mari ανέπτυξε ένα μοναδικό κινηματογραφικό ιδίωμα προκειμένου να ασχοληθεί µε την πολυπλοκότητα και την κληρονομιά που άφησε η αποικιοκρατία, ιδιαίτερα αναφορικά με τις ιστορίες από τις πρώτες αποικιοκρατικές «επιστημονικές αποστολές» και τις «εκστρατείες εξημέρωσης» των οποίων ηγήθηκαν οι Γάλλοι.



Εξερευνά με αρκετή ελευθερία την ικανότητα των νέων και των παιδιών να φέρνουν τα πάνω κάτω στον κόσμο των ενηλίκων, επινοώντας εκ νέου και ξεπερνώντας με ευφάνταστο τρόπο τα απολιθωμένα δεδομένα των τελευταίων.



Η τελευταία ταινία της Narimane Mari, «Le fort des fous» (Το οχυρό των τρελών), ακολουθεί μια κοινότητα από νομάδες και πλάνητες οι οποίοι συγκροτούν μια φανταστική, ουτοπική κοινωνία ως απάντηση στην αποικιοκρατική κυριαρχία. Η κινηματογραφίστρια μας αποκαλύπτει ότι οι εμπειρίες που διαμορφώνουν τους ανθρώπους μιλούν απευθείας στη συναισθηματική πραγματικότητά τους και, κατά τη διαδικασία, φανερώνουν με ποιον τρόπο οι κοινωνικές, ιστορικές και πολιτικές δυνάμεις σφυρηλατούν την υποκειμενική πραγματικότητα του καθενός.



Αποκλίνοντας από τα υλικά αρχεία των πρώιμων αποικιοκρατικών «επιστημονικών εκστρατειών» και «εκστρατειών εξημέρωσης» στις οποίες ηγήθηκαν οι Γάλλοι αποικιοκράτες στη Βόρεια Αφρική, η πλοκή ακολουθεί μια κοινότητα νομάδων οι οποίοι δημιουργούν την ουτοπική κοινωνία που φαντάστηκαν. Αναπαραστάσεις, αυτοσχεδιασμοί και συνεντεύξεις που έχουν διεξαχθεί με κατοίκους στο Αλγέρι, στα Κύθηρα και στη συνοικία των Προσφυγικών στην Αθήνα διατρέχουν αυτό το έργο ως στιγμές εναλλακτικής χρονικότητας και αυτόνομου χώρου.



Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Narimane Mari, «Bloody Beans» (Ματωμένα Φασόλια, 2013), έχει ήδη προβληθεί στα ΚΕΙΜΕΝΑ, το κινηματογραφικό πρόγραμμα της documenta 14, που προβάλλεται κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα από την ΕΡΤ 2. Η ταινία γυρίστηκε με αφορμή την πεντηκοστή επέτειο από την ανεξαρτησία της Αλγερίας, και βασίζεται σε ένα χαλαρό, αυτοσχέδιο σενάριο για μια ομάδα παιδιών που, έχοντας μπουχτίσει να τρώνε μόνο φασόλια, αποφασίζουν να κλέψουν τρόφιμα από τα οδοφράγματα του γαλλικού στρατού και τελικά αιχμαλωτίζουν έναν Γάλλο στρατιώτη.



Το κινηματογραφικό πρόγραμμα της documenta 14 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος συνεχίζεται τις επόμενες εβδομάδες ως εξής:



Τρίτη 20.06 - 8 μ.μ. In search of Ladino, David Perlov, 60’ Παρουσία προσκεκλημένων ΑΙΘΟΥΣΑ Α



Τρίτη 27.06 < 8 μ.μ. The Invisible Hands, Μαρίνα Γιώτη, 2017, 90’ (Ε) ΑΙΘΟΥΣΑ Α Τρίτη 04.07 - 9 μ.μ.



If I think of Germany at night, Romuald Karmakar, 2017, 105’ Θερινός Κινηματογράφος «Λαΐς».



Τρίτη 11.07 - 8 μ.μ. Le Fort des Fous, Narimane Mari, 2017, 180’ (Ε) Αίθουσα Α



Πέμπτη 22.06-Σάββατο 24.06 - 7 μ.μ. Hallucinations Hallucinations / Live / Cinema / Festival.



Το Hallucinations, με επικεφαλής τον καλλιτέχνη Ben Russell και τη συμμετοχή μιας ομάδας διεθνών media artists, επιμελητών και κριτικών, είναι ένα τριήμερο φεστιβάλ με το βλέμμα στραμμένο στον κινηματογράφο τόσο ως έκφραση όσο και ως ενδοσκοπικό μέσο.



Συμμετέχουν: Jean-Pierre Bekolo, Peter Burr, The Callas, Filipa César, Ximena Cuevas, Alexandre Estrela, Lyra Hill, Ken Jacobs, Shanay Jhaveri, Kapwani Kiwanga, Karrabing Film Collective, Lucky Dragons, Makino Takashi, MSHR, Sana Na N’Hada, Ulrike Ottinger.



Ταινιοθήκη της Ελλάδος Ιερά Οδός και Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 10435 Αθήνα Στάση Μετρό Κεραμεικός Είσοδος 5 ευρώ www.tainiothiki.gr www.facebook.com/tainiothikigr



Η ταινία θα προβληθεί με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.