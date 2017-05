Little Dragon: Νέα βιογραφική ταινία για τον Μπρους Λι

Ο Shekhar Kapur πρόκειται να σκηνοθετήσει βιογραφική ταινία για τον θρύλο των πολεμικών τεχνών, Μπρους Λι με τίτλο «Little Dragon» (Μικρός Δράκος). Η ιστορία είναι μια σύγχρονη δραματοποίηση των συνθηκών που επικρατούσαν στο Χονγκ Κονγκ τη δεκαετία του 1950 και των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που διαμόρφωσαν τον Μπρους Λι στο πιο γνωστό αστέρι των πολεμικών τεχνών όλων των εποχών και σε ένα σημαντικό σύγχρονο φιλόσοφο, σύμφωνα με το Variety.



Τα θέματα της ταινίας είναι οι οικογενειακές απογοητεύσεις, νεανικοί έρωτες, αληθινή φιλία, προδοσία, ρατσισμός, βαθιά φτώχεια. Την παραγωγή έχει αναλάβει η Bruce Lee Entertainment, η εταιρεία της κόρης του Μπρους Λι, Σάνον Λι μαζί με την Convergence Entertainment, που έχει έδρα το Λος Άντζελες.

Ο Μπρους Λι ήταν δάσκαλος πολεμικών τεχνών, ηθοποιός και ιδρυτής της πολεμικής τέχνης Τζιτ Κουν Ντο (Jeet Kune Do). Είχε σπουδάσει δράμα και φιλοσοφία ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον



Η Σάνον ήταν τεσσάρων ετών όταν ο πατέρας της πέθανε αναπάντεχα σε ηλικία 32 ετών από εγκεφαλικό οίδημα. O σταρ από το Χονγκ Κονγκ διδάχθηκε την πολεμική τέχνη Γουίν Τσουν (Wing Chun), έκανε ένα πέρασμα σε μικρή ηλικία ως Κάτο από την τηλεοπτική σειρά του Green Hornet κι έπειτα αφοσιώθηκε στη διδασκαλία πολεμικών τεχνών σε σταρ του Χόλιγουντ και στη χορογραφία των σκηνών δράσης. Πρωταγωνίστησε σε θρίλερ πολεμικών τεχνών όπως τα The Big Boss, Fist of Fury και Enter The Dragon. Ο τραγικός του θάνατος συνέβαλε στο να αναδειχθεί σε παγκόσμιο είδωλο.



Η Σάνον Λι έκανε νέα σημαντική έρευνα για τη νεανική ηλικία και τα χρόνια εκπαίδευσης του πατέρα της, ένα θέμα το οποίο έχει μελετηθεί προηγουμένως σε αρκετές ταινίες, όπως την ταινία «The Grandmaster» του Wong Kar-wai και την κινηματογραφική σειρά «Ip Man» σε σκηνοθεσία Wilson Yip και Herman Yau. Ο Kapur, ο οποίος θα είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός, συνυπογράφει το σενάριο της ταινίας «Little Dragon» μαζί με την Σάνον Λι. «Η ταινία είναι μια βαθιά εξερεύνηση του Μπρους Λι προτού η εσωτερική του δύναμη και πειθαρχία σφυρηλατήσουν την πρωτοποριακή εικόνα του που συνεχίζει μέχρι σήμερα να εμπνέει τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Tim Kwok από την Convergence Entertainment.

Η ταινία είναι ένα στάδιο πριν την παραγωγή και τα γυρίσματα θα αρχίσουν τον Ιούλιο στη Μαλαισία. Διευθύντρια casting είναι η Αμερικανίδα, Μάρι Βέρνιου. Είναι συμπαραγωγή των Η.Π.Α., του Χονγκ Κονγκ και της Κίνας και χρηματοδοτείται από τον Όμιλο Dadi Media, την Beijing Golden World Pictures, την Shanghai Cultural Longangin Cultural Partnership και την Kirin Media. Οι παραγωγοί χειρίζονται επί του παρόντος όλα τα δικαιώματα διανομής.



«Πάντα πίστευα ότι μια ταινία για τη ζωή του πατέρα μου τα πρώτα χρόνια του στο Χονγκ Κονγκ θα ήταν μια αξιόλογη ιστορία για να την μοιραστούμε, ώστε να μπορέσουμε να τον καταλάβουμε καλύτερα ως άνθρωπο και ως μαχητή» δήλωσε η Σάνον Λι. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που ο Shekhar θα σκηνοθετήσει την πρώτη ταινία της Bruce Lee Entertainment», πρόσθεσε.