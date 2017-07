Το δίδυμο Σκορσέζε και Ντι Κάπριο σε νέα ταινία

Οι φήμες που κυκλοφορούσαν τους τελευταίους τρεις μήνες επιβεβαιώθηκαν. O Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μάρτιν Σκορσέζε θα συνεργαστούν ξανά σε ένα νέο κινηματογραφικό έργο, σύμφωνα με το Variety.



Το θρυλικό δίδυμο θα συναντηθεί για την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI» του συγγραφέα Ντέιβιντ Γκράν που ευθύνεται και για το σενάριο του φιλμ «The Lost City Of Z».



Η ιστορία ακολουθεί την έρευνα που διεξήγαγε ο Τζον Έντγκαρ Χούβερ, που έγινε ο πρώτος διευθυντής του FBI. Την επιμέλεια για τη μεταφορά του βιβλίου θα αναλάβει ο Έρικ Ροθ, ο οποίος έχει βραβευτεί με Όσκαρ για το σενάριο του «Forrest Gump».



Το στόρι μας μεταφέρει στις ΗΠΑ του 1920 και επικεντρώνεται στις δολοφονίες Αμερικανών στην Οκλαχόμα όταν το πετρέλαιο ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά.



Ο Μάρτιν Σκορσέζε φέρεται να πρότεινε και ένα ρόλο στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο ο οποίος θα συμμετέχει μαζί με τον Τζο Πέσι και τον Αλ Πατσίνο στο πολυαναμενόμενο φιλμ «The Irishman» του βραβευμένου σκηνοθέτη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια επίσημη εξέλιξη.