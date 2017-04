«Με τα μάτια ανοιχτά» - Το Ελληνικό Ντοκιμαντέρ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, μετά την επιτυχία των προηγούμενων ετών, συνδιοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, από 4 έως 7 Μαΐου, ένα αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Με τα μάτια ανοιχτά» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και εμείς το περιμένουμε με ανυπομονησία. Φέτος, το πρόγραμμα αποτελεί ωδή στην αληθινή ζωή και στην πραγματικότητα, πού, όπως αποδεικνύεται, γράφει τα καλύτερα σενάρια.



Στο εφετινό μας ραντεβού με την «πραγματικότητα» θα προβληθούν 16 ελληνικά ντοκιμαντέρ -παλαιότερα και σύγχρονα. Πρόκειται τόσο για ταινίες που έχουν σηματοδοτήσει την ιστορία του ελληνικού ντοκιμαντέρ όσο και για ταινίες που μιλάνε για τη σημερινή εποχή. Συγκλονιστικές ανθρώπινες ιστορίες, που Ελληνίδες και Έλληνες ντοκιμαντερίστες έχουν καταγράψει σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη μας: Από τα σύνορα μεταξύ της Συρίας και της Τουρκίας μέχρι τις ΗΠΑ, και από το Αιγαίο Πέλαγος μέχρι μια παραλία της Τεργέστης.



Τα ωραία νέα, όμως, δεν σταματούν εδώ, αφού θα έχουμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε και ένα ειδικό αφιέρωμα στο Ντοκιμαντέρ της Ουγγαρίας που θα μας οδηγήσει στην πραγματικότητα μιας άλλης χώρας και θα ανοίξει ακόμα περισσότερο τους ορίζοντές μας. Η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ θέλοντας να παρέμβει και να μιλήσει με κινηματογραφικούς όρους για όσα συμβαίνουν σε παγκόσμια επίπεδο και, κυρίως, στη γειτονιά μας -στην Ευρώπη- προτείνει για τη φετινή χρονιά το συγκεκριμένο αφιέρωμα και ένα master class με θέμα ΤΕΙΧΗ ή ΓΕΦΥΡΕΣ. «Να κλειστούμε στον εαυτό μας ή να ανοιχτούμε στον κόσμο», έχει γίνει πια το κεντρικό δίλημμα των σύγχρονων κοινωνιών.



Στο πλαίσιο, λοιπόν, του φετινού αφιερώματος ελληνικού ντοκιμαντέρ, η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ οργανώνει τρεις παράλληλες εκδηλώσεις:



Ένα αφιέρωμα στην κινηματογραφία της Ουγγαρίας, μιας χώρας στην οποία το δίλημμα «Τείχη ή Γέφυρες» έχει πάρει παραδειγματικές διαστάσεις, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε -παρουσία των δημιουργών τους, 4 αριστουργηματικά ουγγρικά ντοκιμαντέρ για το θέμα.



Ένα μοναδικό Master Class με τους Ούγγρους καλεσμένους, με κεντρικό θέμα «Τείχη ή Γέφυρες: να κλειστούμε στον εαυτό μας ή να ανοιχτούμε στον κόσμο;». Το Master Class θα λειτουργήσει ως εισαγωγή του φετινού εργαστηρίου δημιουργικού ντοκιμαντέρ της ΕΕΝ, το οποίο θα γίνει στη συνέχεια σε 2 φάσεις -τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο 2017.



Ημερίδα με τίτλο: Ντοκιμαντέρ και Τηλεόραση Η νέα τηλεοπτική πραγματικότητα και η παραγωγή δημιουργικού ντοκιμαντέρ σε αυτή. Κεντρικός εισηγητής ο Paul Pauwels, Πρόεδρος του EDN (European Documentary Network).



Η Διαμόρφωση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο.

Ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης και των «νέων παιχτών» στην παραγωγή δημιουργικών ντοκιμαντέρ.



Νέοι παίκτες, νέες τεχνολογίες, εμείς τι κάνουμε; Νέες στρατηγικές παραγωγής και διανομής δημιουργικών ντοκιμαντέρ θα παρουσιαστούν από δημιουργούς και επαγγελματίες του χώρου

Καλεσμένοι για να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα, εκπρόσωποι από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης , το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, την ΕΡΤ, το ΕΚΚ, το Κανάλι της Βουλής, την COSMOTE TV, και τη NOVA.



**Κι ακόμη: Το περσινό Εργαστήρι EXODUS, φέτος μας φέρνει τους καρπούς του: Πέντε ταινίες μικρού μήκους νέων σκηνοθετών.



Στο πλαίσιο του περσινού φεστιβάλ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ 2016, η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ οργάνωσε ένα εργαστήρι για νέους ντοκιμαντερίστες με θέμα την πρόσφατη κρίση των προσφύγων και τίτλο «EXODUS».



Το Εργαστήρι «EXODUS», συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα MEDIA και η παραγωγή των 5 ταινιών μικρού μήκους υποστηρίχθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.



Το αποτέλεσμα αυτού του εργαστηρίου είναι τα πέντε ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, οι πέντε προσωπικές ματιές, που θα παρουσιαστούν φέτος στο κοινό.



Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, θα ζήσουμε τέσσερις μέρες γεμάτες εικόνες αληθινής ζωής. Επειδή η πραγματικότητα γράφει τα καλύτερα σενάρια, καταγράφουμε τη ζωή «Με τα μάτια ανοιχτά» και ανανεώνουμε το ραντεβού μας –πού αλλού; – στην Τεχνόπολη!



Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα:



Πέμπτη 4 Μαΐου



17:00 | «Ο Τερματισμός» (52’), 2016 | Σκηνοθεσία Ελιάννα Αμπραβανέλ

18:15 | «Μακροβούτι» (43’), 2016 | Σκηνοθεσία Ιρίνα Μπόϊκο

19:15 | «Μέγαρα» (69’), 1973 | Σκηνοθεσία Σάκης Μανιάτης, Γιώργος Τσεμπερόπουλος

20:45 | «Another Hungary» (50’), 2013 | Σκηνοθεσία Dénes Nagy (Η Άλλη Ουγγαρία)

22:00 | «Που Είσαι Σιγκάλ;» (105’), 2015 | Σκηνοθεσία Άγγελος Ράλλης, σε συνεργασία με τον Hans Ulrich Gössl



Παρασκευή 5 Μαΐου



17:00 | «Χρυσή Αυγή: Προσωπική Υπόθεση» (90’), 2015 | Σκηνοθεσία Angélique Kourounis

18:45 | «Νόστος» (83’), 2015 | Σκηνοθεσία Sandrine Dumas

20:30 | «4.1 Miles» (26’), 2016 | Σκηνοθεσία Δάφνη Ματζιαράκη

21:30 | «Overdose – Run for a Dream» (73’), 2013 | Σκηνοθεσία Gabor Ferenczy (Όβερντοους – Τρέξε για Ένα Όνειρο) (παρουσία σκηνοθέτη)

23:15 | «Exotica, Erotica, Etc.» (73’), 2015 | Σκηνοθεσία Ευαγγελία Κρανιώτη



Σάββατο 6 Μαΐου



13:00 – 16:00 | MASTERCLASS «Τείχη ή Γέφυρες, να κλειστούμε στον εαυτό μας ή να ανοιχτούμε στον κόσμο;» (Είσοδος ελεύθερη για το κοινό)



17:00 - «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2016 "ΕΞΟΔΟΣ"» (“EXODUS”)

Μια πρωτοβουλία της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ

Με την υποστήριξη του προγράμματος MEDIA και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου



ΟΙ ταινίες:



Open Borders, σκηνοθεσία Μάνος Καντανολέων

Αλί & Σοράγια, σκηνοθεσία Άννα Αντωνοπούλου

Η Επιστροφή, σκηνοθεσία Γιώργος Δέτσης

Οι Λέξεις του Νιάζ, σκηνοθεσία Φανή Μπίτου

Προσωρινά, σκηνοθεσία Μαρία Παπαγεωργίου



Ακολουθούν οι ταινίες:



17:45 | «Ελλάδα, Οι Ναυαγοί της Ιστορίας» (51’), 1977 | Σκηνοθεσία Ροβήρος Μανθούλης

19:30 | «Ο πιο Μακρύς Δρόμος» (74’), 2016 | Σκηνοθεσία Μαριάννα Οικονόμο

21:00 | «Superior Orders» (50’), 2013 | Σκηνοθεσία Viktor Oszkar Nagy, Andras Petrik (Άνωθεν Εντολές)

22:00 | «East West Passage» (52’), 2010 | Σκηνοθεσία Gábor Zsigmond Papp (Πέρασμα Ανατολής – Δύσης)

23:30 | «Excision» (55’), 2014 | Σκηνοθεσία Βικτώρια Βελλοπούλου (Κλειτοριδεκτομή)



Κυριακή 7 Μαΐου



10:00 – 16:30 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Η νέα τηλεοπτική πραγματικότητα και η παραγωγή δημιουργικού ντοκιμαντέρ σε αυτή.

Κεντρικός εισηγητής, καλεσμένος της ΕΕΝ, ο Paul Pauwels, Πρόεδρος του EDN (European Documentary Network.



(Είσοδος ελεύθερη για το κοινό)



Ακολουθούν οι ταινίες:



17:00 | «Σιωπηλός Μάρτυρας» (72’), 2016 | Σκηνοθεσία Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος

18:30 | «Μάνα μου Καπνοφύτισσα» (21’), 2016 | Σκηνοθεσία Στάθης Γαλαζούλας

19:15 | «Γεγονότα στη Φώκαια» (50’), 2014 | Σκηνοθεσία Ανιές Σκλάβου, Στέλιος Τατάκης

20:30 | «Lost in the Bewilderness» (97’), 2014 | Σκηνοθεσία Alexandra Anthony (Χαμένη/ος/οι στην Αμηχανία)

22:30 | «Η Τελευταία Παραλία» (118’), 2016 | Σκηνοθεσία Θάνος Αναστόπουλος, Davide Del Degan

Φεστιβάλ Καννών Επίσημη Συμμετοχή – Ειδική Προβολή



***Με το παρόν χρώμα αναφέρονται οι προβολές που εντάσσονται στο ειδικό αφιέρωμα στο Ουγγρικό Ντοκιμαντέρ.



Ημέρες: 4-7 Μαΐου 2017

Χώρος Διεξαγωγής: Αεριοφυλάκιο 1- Αμφιθέατρο

Τιμές εισιτηρίων: Ημερήσιο 5 ευρώ | Για 4 ημέρες 15 ευρώ



*Η είσοδος στην ΗΜΕΡΙΔΑ και στο MASTERCLASS είναι ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.



Για περισσότερες πληροφορίες:

GREEK DOCUMENTARY ASSOCIATION: greekdocumentaryassociation@gmail.com

tel:+30.6972318826

https://hellasdoc.wordpress.comwww.facebook.com/GreekDocumentaryAssociation



Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 210 3475518, 210 3453548

press@athens-technopolis.gr , www.technopolis-athens.com