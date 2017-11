Μεγάλος νικητής στα Golden Horse, τα κινεζικά «Όσκαρ», το θρίλερ «The Bold, the Corrupt, and the Beautiful»

Το θρίλερ του Ταϊβανέζου σκηνοθέτη Γιανγκ Για-τσε, «The Bold, the Corrupt, and the Beautiful», ήταν ο μεγάλος νικητής εχθές στην τελετή απονομής των βραβείων Golden Horse, των κινεζικών Όσκαρ όπως τα αποκαλούν, κερδίζοντας το βραβείο καλύτερης ταινίας και δύο βραβεία ερμηνείας.Η ταινία που αφηγείται τη δραματική ιστορία μιας ισχυρής οικογένειας που θα εμπλακεί σε πολιτικό- οικονομικές σκοτεινές υποθέσεις εκλέχθηκε επίσης καλύτερη ταινία από το κοινό.Η ηθοποιός από το Χονγκ Κονγκ Κάρα Γουάι κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για τον ρόλο της ραδιούργας μητέρας της οικογένειας, που χειραγωγεί και εκμεταλλεύεται τους πάντες.«Θέλω να ευχαριστήσω τις κόρες μου (στην ταινία), τη Βίκι Τσεν και τη Γου Κι-σι. Δεν θα ερμήνευα καλύτερα τον ρόλο αυτό χωρίς εσάς» δήλωσε η Γουάι αφού παρέλαβε το βραβείο της από τον βραβευμένο με όσκαρ σκηνοθέτη Ανγκ Λι και τη σταρ του Χόλιγουντ Τζέσικα Τσάστειν.Η 14χρονη Βίκι Τσεν άρχισε να κλαίει από χαρά αφού της απονεμήθηκε το βραβείο καλύτερου β΄ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «The Bold, the Corrupt, and the Beautiful».«Νιώθω πολύ τυχερή» δήλωσε η έφηβη ηθοποιός στο κοινό.«Θέλω να ευχαριστήσω τον σκηνοθέτη (…) και την ομάδα παραγωγής που με ενθάρρυναν, με στήριξαν και με φρόντισαν».Η 14χρονη πέρασε στην ιστορία, αφού είναι η νεαρότερη ηθοποιός που προτάθηκε για το βραβείο καλύτερης ηθοποιού, για τον ρόλο της στην ταινία «Angels Wear White» της Κινέζας Βίβιαν Κου, που κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στα Golden Horse.Επιπλέον, ο Κινέζος Του Μεν έλαβε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για τον ρόλο του σε ένα άλλο οικογενειακό δράμα, το «Old Beast».Σχεδόν 50 ταινίες διαγωνίστηκαν στην 54η τελετή απονομής των Golden Horse Film Awards που διεξήχθη στην Ταϊπέι.