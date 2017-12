Μια φόνισσα δύο ανδρών θα υποδυθεί η Τζένιφερ Λόρενς

Το βραβευμένο μυθιστόρημα «Burial Rites» (Τελετές ταφής) της Χάνα Κεντ θα γίνει ταινία, και η βραβευμένη με Όσκαρ Τζένιφερ Λόρενς θα υποδυθεί την κεντρική ηρωίδα. Η Αυστραλή συγγραφέας εξέφρασε, στο Twitter, τον ενθουσιασμό της για την επιλογή, λέγοντας ότι η Λόρενς είναι «τεράστιο ταλέντο».



Σύμφωνα με το Variety η ταινία θα είναι παραγωγή της TriStar Pictures και ότι σκηνοθέτης θα είναι ο Ιταλός Λούκα Γκουαντανίνο (του οποίου η ταινία «Call Me By Your Name» είναι υποψήφια για τρεις Χρυσές Σφαίρες).



Βάση του μυθιστορήματος της Κεντ είναι η ιστορία της Άγκνες Μαγκνουσντότιρ, της τελευταίας γυναίκας που εκτελέστηκε στην Ισλανδία, το 1830. Η αγρότισσα Άγκνες καταδικάστηκε σε θάνατο για τη συμμετοχή της στη δολοφονία δύο ανδρών. Λόγω του νομικού συστήματος της Ισλανδίας, πέρασε τις τελευταίες μέρες της ζωής της σε ένα αγρόκτημα, υπό τη επιτήρηση μια οικογένειας ευυπόληπτων πολιτών. Αυτούς τους τελευταίους μήνες της ζωής της Άγκνες Μαγκνουσντότιρ αναπλάθει η Χάνα Κεντ στο μυθιστόρημά της.



Το βιβλίο ήταν ένα από τα πεζογραφήματα που ήλθαν, το 2013, από την Αυστραλία, τα οποία συζητήθηκαν πολύ. Η Σάρα Μος έγραφε στον «Γκάρντιαν» ότι είναι «όμορφο και δυνατό». Στον «Observer», η Λούσι Σκολς έλεγε ότι είναι «μια απλή αλλά συγκινητική ιστορία, τεκμηριωμένη με λεπτομέρεια. Η αφήγησή της σε στοιχειώνει».