Νέα αφίσα και φωτογραφίες για το «Guardians of the Galaxy Vol. 2»

Νέο φωτογραφικό υλικό δόθηκε στη δημοσιότητα για το πολυαναμενόμενο «Guardians of the Galaxy Vol. 2» καθώς κυκλοφόρησε νέα αφίσα και φωτογραφίες Κατά την διάρκεια του Super Bowl 51 κυκλοφόρησε μια νέα αφίσα της ταινίας καθώς και μια σειρά από stills του τρέιλερ.Στις νέες εικόνες εμφανίζεται και η Elizabeth Debicki που ερμηνεύει την Ayesha, την... ολόχρυση αντίπαλο των βασικών ηρώων.Το «Guardians of the Galaxy Vol. 2» θα κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2017.