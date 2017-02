Νέα αφίσα και φωτογραφίες για το «Πειρατές της Καραϊβικής: Η Εκδίκηση του Σάλαζαρ»

Πριν από την κυκλοφορία της πέμπτης κατά σειρά ταινίας των Πειρατών της Καραϊβικής, η οποία τιτλοφορείται «Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η Εκδίκηση του Σάλαζαρ» (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales), η Disney δημοσιοποίησε νέες φωτογραφίες και μια νέα αφίσα για την πολυαναμενόμενη ταινία.Το νέο πόστερ προετοιμάζει τους θαυμαστές της σειράς για την επικείμενη επιστροφή του Johnny Depp στον ρόλο του Jack SparrowΗ ταινία αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Μαΐου.Δείτε εικόνες από την ταινία: