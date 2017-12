Στα σκαριά νέα βιογραφική ταινία για τον Μάρλον Μπράντο

Μια νέα ταινία που θα εστιάζει στη ζωή και την καριέρα του Μάρλον Μπράντο είναι στα «σκαριά», σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter».



Η ταινία θα βασίζεται στο βιβλίο «The Way It's Never Been Done Before» του εκλιπόντος σκηνοθέτη και παραγωγού, Τζορτζ Ένγκλουντ για τον ηθοποιό-μύθο.



Η κινηματογραφική εταιρεία του Μπράιαν Όλιβερ, New Republic Pictures επέλεξε τα απομνημονεύματα που έγραψε ο Τζορτζ Ένγκλαντ, φίλος του βραβευμένου με δύο Όσκαρ, ηθοποιού.



Ο Μπράντο - ο οποίος θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς στην ιστορία και έχει ευρέως αναγνωριστεί για τη μεταφορά του ωμού ρεαλισμού στη σκηνή και την κινηματογραφική ερμηνεία - κέρδισε την πρώτη του από τις οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ στην προσαρμογή στη μεγάλη οθόνη του θεατρικού έργου του Τενεσί Ουίλιαμς «Λεωφορείον ο Πόθος». Κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ Α' Ανδρικού ρόλου το 1954 για την ταινία «Το Λιμάνι της Αγωνίας» και το δεύτερο το 1972 για την ταινία «Ο Νονός». Ο Μάρλον Μπράντο πέθανε το 2004.



Ο Ένγκλουντ συνδέθηκε φιλικά με τον ηθοποιό τη δεκαετία του 1950, διοίκησε την εταιρεία παραγωγής του Μάρλον Μπράντο και τον σκηνοθέτησε το 1963 στην ταινία «O Κακός Αμερικανός». Οι δυο τους παρέμειναν στενοί φίλοι για περίπου 50 χρόνια και ο Ένγκλουντ στήριξε τον ηθοποιό στη δίκη του γιου του, Κρίστιαν Μπράντο και όταν αυτοκτόνησε η κόρη του, Τσεγιέν Μπράντο.



Ο Τζορτζ Ένγκλουντ πέθανε εφέτος τον Σεπτέμβριο.



Η φιλία του Τζορτζ και του Μάρλον διήρκεσε πέντε δεκαετίες και κάλυψε όλα τα σκαμπανεβάσματα στην καριέρα και την προσωπική ζωή του ηθοποιού, ανέφερε ο Όλιβερ.



Πρόκειται για ένα επικό πορτρέτο του μεγαλύτερου ηθοποιού που θα μεταφερθεί στον κινηματογράφο και μία προσωπική ιστορία δύο ανδρών με σχεδόν αδελφικό δεσμό, πρόσθεσε.



Ο Όλιβερ, συνιδρυτής της Cross Creek Pictures, όπου εργάστηκε για τα φιλμ Black Swan, The Ides of March, The Woman in Black, American Made και Roman J. Israel, Esq. -- και ο Τζον Χίλαρι Σέπερντ θα είναι παραγωγοί της ταινίας από τη New Republic Pictures που δημιουργήθηκε πρόσφατα.



Στα επόμενα project του Μπράιαν Όλιβερ περιλαμβάνονται οι ταινίες Field's «Creed of Violence» σε σκηνοθεσία Τοντ Φιλντ με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και μία μελλοντική εκδοχή της μικρού μήκους ταινίας επιστημονικής φαντασίας Rise.