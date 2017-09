Νύχτες Πρεμιέρας:«Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς» - Σινεμά και Αναπηρία

Εφέτος, για δεύτερη φορά στην ιστορία του, το 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, φιλοξενεί μια ιδιαίτερη ενότητα με θέμα «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς», Σινεμά και Αναπηρία, σε συνεργασία με την Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία και τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, από τις 21 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου.Η ενότητα αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους και στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.Με το Αφιέρωμα «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς» (“Nothing for us without us”) δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο ο κινηματογράφος προσεγγίζει το ζήτημα της αναπηρίας.Οι Νύχτες Πρεμιέρας ανοίγουν παράθυρο σε μια διαφορετική πραγματικότητα, έχοντας στο μυαλό το αυτονόητο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία σε μία κοινωνία με ίσες ευκαιρίες. Στο δικαίωμά τους να κινούνται στην πόλη, να εργάζονται και να δημιουργούν, να βλέπουν ταινίες στις ίδιες αίθουσες.Με αυτό, λοιπόν, το σκεπτικό, παρουσιάζουμε τέσσερις κλασικές ταινίες με θέμα την αναπηρία και τέσσερις ταινίες πρώτης προβολής.Τις προβολές θα πλαισιώνουν ανοιχτές συζητήσεις με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και χειλανάγνωση.Όλες οι προβολές του Αφιερώματος είναι προσβάσιμες σε όλους και με ελεύθερη είσοδο.DINA / ΝΤΙΝΑ (2017, ΗΠΑ, 101') (Α’ ΠΡΟΒΟΛΗ)Σκηνοθεσία: Αντόνιο Σαντίνι, Νταν ΣικλςΗ Ντίνα και ο Σκοτ, αμφότεροι αυτιστικοί υψηλής λειτουργικότητας, δίνονται ολοκληρωτικά στην κάμερα, προτού δοθούν οριστικά ο ένας στον άλλον, με το αποτέλεσμα να είναι το πιο αναπάντεχο και ειλικρινές ρομάντζο που ευλόγησε τελευταία τη μεγάλη οθόνη.Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ του Σάντανς.Freaks / ΤΑ ΤΕΡΑΤΑ (1932, ΗΠΑ, 64')Σκηνοθεσία: Τοντ ΜπράουνινγκΠοτέ ο κινηματογραφικός τρόμος δεν είχε τέτοια όψη, αρχικά διαμορφωμένος μέσα από τον δύσμορφο κόσμο αληθινών «τεράτων», και στη συνέχεια από την συμπεριφορά των αληθινών τεράτων, των ανθρώπων δηλαδή που τα εξουσιάζουν. Πρωτοποριακή στη θεματική της, η ταινία κατέστρεψε την καριέρα του Μπράουνινγκ, ο οποίος τόλμησε να απεικονίσει ένα θέαμα που το κοινό δεν ήταν έτοιμο να δει το 1932. Κατά γενική ομολογία ωστόσο, τα «Τέρατα» παραμένουν μία από τις καλύτερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου.Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τον Ανδρέα Κουζέλη, Ανάπηρο συγγραφέα, κοινωνιολόγο.KEEP THE CHANGE / ΤΑ ΡΕΣΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ (2017, ΗΠΑ, 94')(Α’ ΠΡΟΒΟΛΗ)Σκηνοθεσία: Ρέιτσελ ΊσραελΟ Ντέιβιντ είναι αυτιστικός και οδηγείται απρόθυμα σε γκρουπ υποστήριξης. Εκεί όμως γνωρίζει την ανοιχτόκαρδη Σάρα, η οποία μπορεί να του αλλάξει τη ζωή, αρκεί φυσικά να της το επιτρέψει. Περισσότερο κι από μια ανατρεπτική ρομαντική κομεντί με φόντο τη Νέα Υόρκη, το βραβευμένο ντεμπούτο της Ίσραελ που ενθουσίασε το φεστιβάλ της Τραϊμπέκα, είναι ένα καίριο κινηματογραφικό σχόλιο πάνω στην αποδοχή της ανθρώπινης ποικιλομορφίας.Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο, Ανάπηρο ψυχίατρο - σεξολόγο.Ο Αγώνας των Τυφλών / STRUGGLE OF THE BLIND(1977, Ελλάδα , 90')Σκηνοθεσία: Μαίρη Χατζημιχάλη-ΠαπαλιούΣτις 2 Μαΐου 1976, 300 περίπου άνθρωποι με προβλήματα όρασης καταλαμβάνουν τον «Οίκο Τυφλών» αξιώνοντας αλλαγή ενός καθεστώτος του οποίου τον έλεγχο είχε έως τότε η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Υπερβαίνοντας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την περιθωριοποίηση των ανθρώπων με αναπηρία, διεκδικούν την παρέμβαση του κράτους και την ενεργοποίηση των υπολοίπων πολιτών σχετικά με τα αδιέξοδά τους. Το ντοκουμέντο της Μαίρης Χατζημιχάλη-Παπαλιού έκανε τον γύρο της Ευρώπης, καθιστώντας τα αιτήματα των Ελλήνων τυφλών υπόθεση όλου του πολιτισμένου κόσμου.Παρουσία της σκηνοθέτιδας.CARRÉ 35 / PLOT 35 / ΘΕΣΗ 35 (2017, Γαλλία, 67') (Α’ ΠΡΟΒΟΛΗ)Σκηνοθεσία: Ερίκ ΚαραβακάO Γάλλος ηθοποιός Ερίκ Καραβακά προσπαθεί να μάθει πληροφορίες για την αδελφή που δεν γνώρισε ποτέ, μόνο που σύντομα αντιλαμβάνεται ότι κάθε ίχνος της Σαρλότ έχει επιμελώς σβηστεί. Ένοχα οικογενειακά μυστικά και αμαρτωλές ιστορίες των γαλλικών αποικιών συνθέτουν τα κομμάτια σε ένα παζλ σκοτεινών αποκαλύψεων και πληγών που δεν επουλώθηκαν ποτέ.Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τον Γιώργο Νικολαΐδη, ψυχίατρο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.DEFIANT LIVES / ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΖΩΕΣ (2017, Αυστραλία / ΗΠΑ / Ην.Βασίλειο, 85') (Α’ ΠΡΟΒΟΛΗ)Σκηνοθεσία: Σάρα ΜπάρτονΑνάπηροι/ες ακτιβιστές/τριες σε δράση. Η αγγλοσαξονική εκδοχή της διεκδίκησης ακηδεμόνευτων και χειραφετημένων αναπήρων για κοινωνική δικαιοσύνη και απορρόφηση πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, μέσα από σπουδαίο αρχειακό υλικό, σύγχρονη αφήγηση και τεκμηριωμένες συνεντεύξεις ακαδημαϊκών και ακτιβιστών της σπουδής της αναπηρίας. Οι «Προκλητικές Ζωές» της Σάρα Μπάρτον αποτελούν οδηγό για την απελευθέρωση των αναπήρων σε όλο τον κόσμο, υποσχόμενες 90 λυτρωτικά λεπτά για εκείνους και εκείνες που διεκδικούν αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με ακτιβιστές και ακτιβίστριες της Κίνησης χειραφέτησης Αναπήρων: ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ.MY LEFT FOOT / ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΟΥ ΠΟΔΙ (1989, Ιρλανδία / Ην. Βασίλειο, 103')Σκηνοθεσία: Τζιμ ΣέριντανΗ οσκαρική επιτυχία με τον μοναδικό Ντάνιελ Ντέι Λούις στο ρόλο του Ιρλανδού συγγραφέα και ζωγράφου Κρίστι Μπράουν, ο οποίος γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση και έγραψε την ιστορία της ζωής του με το αριστερό του πόδι, προβάλλεται σε ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια.THE MIRACLE WORKER / ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΙ ΣΑΛΙΒΑN(1962, ΗΠΑ, 106')Σκηνοθεσία: Άρθουρ ΠενΗ αληθινή ιστορία της συγγραφέως, πολιτικής ακτιβίστριας και λέκτορος (η πρώτη τυφλοκωφή που πήρε το πτυχίο Καλών Τεχνών) Έλεν Κέλερ, που βρέθηκε σε κατάσταση τυφλοκώφωσης μόλις στον 19ο μήνα της ζωής της και δημιούργησε μέθοδο επικοινωνίας με το περιβάλλον μέσα από την επίμονη προσπάθεια της παιδαγωγού Άνι Σάλιβαν, μετατρέπεται στα χέρια του Άρθουρ Πεν («Μπόνι και Κλάιντ») σε ένα συγκλονιστικό ύμνο στην διάθεση για ζωή. Βραβεία Όσκαρ Α' και Β' Γυναικείου ρόλου στις Αν Μπάνκροφτ και Πάτι Ντιουκ.*Προβολή για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στην Ελλάδα ξενόγλωσσης ταινίας με ακουστική περιγραφή, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες πρόσβασης στον κινηματογράφο από άτομα με προβλήματα όρασης.Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τον Μενέλαο Τσαούση, Διοικητή στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και τη Μαρία Ζέζα, Προϊσταμένη του Σχολείου Τυφλοκωφών Καλλιθέας (ΚΕΑΤ).H συνεργασία του 23ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση δεν σταματά εδώ.Στο πλαίσιο της εφετινής διοργάνωσης, οι Νύχτες Πρεμιέρας σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων της Σύρου Animasyros και τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση ενός ιδιαίτερου καλλιτεχνικού project, καθώς και μία μοναδική ταινία κινουμένων σχεδίων για ενηλίκους με αλληγορικό χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες εδώ