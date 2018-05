Ο 3ος κύκλος της σειράς Colony έρχεται αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Η δραματική σειρά φαντασίας «Colony» με τους Τζος Χόλογουεϊ (Lost) και Σάρα Γουέιν Κάλιζ (Prison Break, The Walking Dead) επιστρέφει αποκλειστικά με 3ο κύκλο στην COSMOTE TV, λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα της στην Αμερική, την Παρασκευή 4/5 στις 22.00 (COSMOTE CINEMA 4HD).Η σειρά επικεντρώνεται στον πρώην πράκτορα του FBI, Will Bowman (Τζος Χόλογουεϊ) και στη σύζυγό του Katie (Σάρα Γουέιν Κάλιζ), οι οποίοι «μάχονται» για να μείνουν ενωμένοι και να επιβιώσουν απέναντι στη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, που έχει επιφέρει μια εξωγήινη εισβολή, ικανή να εξαφανίσει την ανθρώπινη φυλή. Ωστόσο, η επανάσταση και η μη συμμόρφωσή τους με τα νέα δεδομένα, έχει συνέπειες για το ζευγάρι, καθώς έρχεται αντιμέτωπο με την απαγωγή του γιου του.Στον 3ο κύκλο της σειράς, η δράση μεταφέρεται 6 μήνες μετά την απόδραση της οικογένειας από το Λος Άντζελες, με τους Will και Katie να προσπαθούν να ανακαλύψουν την πραγματική ταυτότητα και τα κίνητρα της εισβολής των κατακτητών.Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, επιστρέφουν ο Τζος Χολογουέι και η Σάρα Γουέιν Κάλιζ, όπως και οι Πίτερ Γιάκομπσον (Transformers), Αμάντα Ριγκέτι (Friday The 13th), Τόρι Κίτλς (American Heist) και Ιζαμπέλα Κροβέτι (Joy).Δημιουργοί και Executive Producers της σειράς είναι οι Ryan J. Condal (Hercules) και ο βραβευμένος με Emmy® Carlton Cuse (Lost).Κάθε επεισόδιο του 3ου κύκλου της σειράς Colony θα είναι διαθέσιμο on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, αμέσως μετά την προβολή του στο COSMOTE CINEMA 4HD.Διαβάστε περισσότερα εδώ