Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 7 Ιουνίου 2018

Ένα νέο βασίλειο δεινοσαύρων έρχεται για να μας καθηλώσει. Έχουν περάσει τρία χρόνια αφότου το θεματικό πάρκο του Jurassic World καταστράφηκε από τους δεινοσαύρους που το έσκασαν από τα κλουβιά τους. Η νήσος Νούμπλαρ έχει τώρα εγκαταλειφθεί από τους ανθρώπους, ενώ οι εναπομείναντες δεινόσαυροι τρέφονται με ό,τι υπάρχει στη ζούγκλα. Όταν το ανενεργό ηφαίστειο του νησιού αρχίζει να ξυπνά, ο Όουεν (Κρις Πρατ) και η Κλερ (Μπράις Ντάλας Χάουαρντ) ηγούνται μιας προσπάθειας να διασώσουν τους εναπομείναντες δεινοσαύρους από το επερχόμενο καταστροφικό συμβάν. Ο Όουεν θέλει να βρει την Μπλε, την επικεφαλής ράπτορα, που ακόμα αγνοείται στην άγρια φύση, και η Κλερ έχει αποκτήσει σεβασμό για αυτά τα πλάσματα, βάζοντας σκοπό της ζωής της να τα σώσει. Φτάνοντας στο νησί κι ενώ η λάβα αρχίζει να ξεχύνεται, η σταυροφορία διάσωσης αποκαλύπτεται πως συνιστά μια συνωμοσία που απειλεί να οδηγήσει τον πλανήτη μας πίσω στους προϊστορικούς χρόνους.Σκηνοθεσία: Χουάν Αντόνιο ΜπαγιόναΗθοποιοί: Μπράις Ντάλας Χάουαρντ, Τόμπι Τζόουνς, Κρις Πρατ, Τζεφ Γκόλντμπλουμ, Τζέιμς Κρόμγουελ.Διάρκεια: 128 λεπτάΕίδος ταινίας: Περιπέτεια φαντασίαςΌλοι αξίζουν μια μεγάλη ιστορία αγάπης. Για τον 17χρονο Σάιμον Σπάιερ όμως τα πράγματα είναι λίγο περισσότερο πολύπλοκα: Ακόμα δεν έχει πει στους γονείς ή στους φίλους του πως είναι ομοφυλόφιλος και δεν έχει ιδέα για την πραγματική ταυτότητα του ανώνυμου συμμαθητή του που έχει ερωτευτεί μέσω διαδικτύου. Η προσπάθεια να λύσει αμφότερα τα προβλήματα αποβαίνει αστεία, τρομακτική και του αλλάζει μια για πάντα τη ζωή. Σκηνοθετημένο από τον Γκρεγκ Μπερλάντι (Νεανικές Ανησυχίες, Brothers & Sisters), σε σενάριο του Άιζακ Άπτεϊκερ και της Ελίζαμπεθ Μπέργκερ (This is Us) και βασισμένο στο διεθνώς αναγνωρισμένο βιβλίο της Μπέκι Αλμπερτάλι, το «Με Αγάπη, Σάιμον» είναι μια αστεία, ειλικρινής ιστορία ενηλικίωσης για το ταξίδι τού να βρεις τον εαυτό σου και να ερωτευτείς.Σκηνοθεσία: Γκρεγκ ΜπερλάντιΗθοποιοί: Νικ Ρόμπινσον, Κάθριν Λάνγκφορντ, Αλεξάντρα Σιπ, Χόρχε Λέντεμποργκ, Μάιλς Χάιζερ, Κίναν Λόνσντεϊλ, Λόγκαν Μίλερ, Τζένιφερ Γκάρνερ, Τζος Ντουχάμελ, Τόνι Χέιλ.Διάρκεια: 110 λεπτάΕίδος ταινίας: ΔραματικήΔράμα του Πολ Σρέιντερ με τον Ίθαν Χοκ. Πρώην στρατιωτικός και νυν ιερέας μιας επαρχιακής κωμόπολης, ο Τόλερ βασανίζεται από ενοχές και βαθιά θλίψη για τον θάνατο του γιου του. Μέσω της νεαρής εγκύου Μέρι, θα γνωρίσει τον σύζυγό της Μάικλ, έναν οικολόγο ακτιβιστή με αυτοκτονικές τάσεις.Δραματική 2017Διάρκεια: 113'Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Πολ Σρέιντερ με τους: Ίθαν Χοκ, Αμάντα Σέιφριντ, Φίλιπ Έτινγκερ.Η Αλίσια Βικάντερ και ο Τζέιμς ΜακΑβόι σε ένα ρομαντικό δράμα του Βιμ Βέντερς. Μαθηματικός και βιολόγος, η Ντανιέλ ετοιμάζεται να καταδυθεί με ένα βυθοσκάφος στον Βόρειο Ατλαντικό. Ο Τζέιμς, ένας πράκτορας των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, κρατείται όμηρος, στις ακτές της Σομαλίας, από τζιχαντιστές. Απομονωμένοι κι εγκλωβισμένοι, αναπολούν και οι δύο το πώς γνωρίστηκαν κι ερωτεύτηκαν τα προηγούμενα Χριστούγεννα σε ένα ειδυλλιακό ξενοδοχείο της Νορμανδίας.Δραματική 2017Διάρκεια: 112'Γερμανο-αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Βιμ Βέντερς με τους: Αλίσια Βικάντερ, Τζέιμς Μακ Αβόι, Ρεντά Καντέμπ, Αλεξάντερ Σίντιγκ.Ο Μισέλ Χαζαναβίσιους βιογραφεί τον πάπα της νουβέλ βαγκ. Το 1967 ο Ζαν-Λικ Γκοντάρ γυρίζει την «Κινέζα», όντας ερωτευμένος με τη νεαρή πρωταγωνίστριά της Αν Βιαζεμσκί. Στα 37 του είναι πλέον ένας ζωντανός θρύλος του σινεμά, εκείνος όμως νιώθει πως εγκλωβίζεται σε ένα καλλιτεχνικό και πολιτικό αδιέξοδο. Οι εξεγέρσεις του Μάη του ΄68 οδηγούν τον Ζαν Λικ Γκοντάρ σε βαθιά ενδοσκόπηση η οποία θα μετατρέψει τον διάσημο σκηνοθέτη σε μαοϊστή περιθωριακό καλλιτέχνη, εξίσου παρεξηγημένο όσο και ακατανόητο.Βιογραφική 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 107'Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Μισέλ Χαζαναβίσιους με τους: Λουί Γκαρέλ, Στέισι Μάρτιν, Μπερενίς Μπεζό.Αστυνομικό θρίλερ μυστηρίου με τους Πιρς Μπρόσναν και Γκάι Πιρς.O Έβαν Μπερτς (Γκάι Πιρς) είναι καθηγητής φιλοσοφίας. Έχει μία φαινομενικά ειδυλλιακή ζωή με τη γυναίκα του Έλεν (Μίνι Ντράιβερ) και τα δύο παιδιά τους. Όμως, το παρελθόν του Έβαν κρύβει μια σειρά από ακατάλληλες σχέσεις με φοιτήτριες. Έχοντας ήδη αναγκαστεί να μετακομίσει λόγω αυτής της ανάρμοστης συμπεριφοράς, η οικογένεια θα καταρρεύσει, όταν ο Έβαν θεωρηθεί ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισης μιας νεαρής φοιτήτριας (Οντέγια Ρας). Ο ντετέκτιβ Ρόμπερτ Μάλοϊ (Πιρς Μπρόσναν) αναλαμβάνει την υπόθεση και παλεύει να ανακαλύψει την αλήθεια, πριν το επόμενο χτύπημα του Έβαν. Η πάντα υποστηρικτική Έλεν, αρχίζει να χάνει την πίστη της, καθώς είναι δύσκολο να ξεχωρίσει τι είναι αλήθεια και τι ψέμα. Εν τω μεταξύ, ο Έβαν προσεγγίζει μια όμορφη φοιτήτρια, την Άννα (Αλεξάντρα Σιπ) με σκοπό να γίνει η επόμενη ερωμένη ή το επόμενο θύμα του.Σκηνοθεσία: Σάιμον ΚάιζερΗθοποιοί: Πιρς Μπρόσναν, Γκάι Πιρς, Μίνι Ντράιβερ, Αλεξάντρα Σιπ, Οντέγια Ρας, Τζέιμι Κένεντι, Κλαρκ Γκρεγκ.Διάρκεια: 100 λεπτάΕίδος ταινίας: Θρίλερ μυστηρίουΗ Έιμι Σούμερ γίνεται το νέο πρότυπο ομορφιάς. Η Ρενέ είναι γεμάτη ανασφάλεια για την εμφάνισή της. Μέχρι που ένα χτύπημα στο κεφάλι τη «μεταμορφώνει» στην πιο σέξι και γεμάτη αυτοπεποίθηση γυναίκα του πλανήτη.Κωμωδία 2018Διάρκεια: 110'Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Άμπι Κον, Μαρκ Σίλβερσταϊν με τους: Έιμι Σούμερ, Μισέλ Γουίλιαμς, Έμιλι Ρατακόφσκι, Τομ Χόπερ.Φολκλορικό δράμα του Εμίλ Λοτιάνου του 1967.Τα βοσκοτόπια ενός κολχόζ (συνεταιριστικό αγρόκτημα στην Σοβιετική Ένωση) καταστράφηκαν από τον καυτό ήλιο. Για να σώσουν τα κοπάδια τους, οι βοσκοί αποφασίζουν να τα μεταφέρουν στις Ρεματιές με τα βατόμουρα. Στο μακρύ τους ταξίδι τους συνοδεύουν ο δημοσιογραφος Andrei και η νεαρή Ilutse, που είναι ερωτευμένη με τον βοσκό ονόματι Savva.Η ταινία αποτέλεσε αφετηρία μιας πιο ποιητικής και ρομαντικής κινηματογραφικής προσέγγισης από τον Εμίλ Λοτιάνου, που είναι εμφανής και στις μετέπειτα ταινίες του.Σκηνοθεσία - Σενάριο: Εμίλ Λοτιάνου.Πρωταγωνιστούν: Mihail Badiceanu, Victor Chutak, Grigore Grigoriu, Svetlana Toma.