Ο Γούντι Άλεν σκηνοθετεί Τζουντ Λο

Ο Τζουντ Λο πρόκειται να ενταχθεί στο καστ της επόμενης ταινίας του Γούντι Άλεν, μαζί με τις Ελ Φάνινγκ και Σελίνα Γκόμεζ και τον Τιμοτέ Σαλαμέ, σύμφωνα με πηγές του Variety.Πρόκειται για την τρίτη καλλιτεχνική δουλειά που αναλαμβάνει από τη θέση του σκηνοθέτη ο Γούντι Άλεν για την Amazon Studios. Προηγήθηκαν τα φιλμ «Cafe Society» και «Wonder Wheel». Η τελευταία αναμένεται να προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον τίτλο της ταινίας.Όπως συμβαίνει σε όλα τα έργα του Άλεν σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης, τίτλος και σύνοψη δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, αν και πηγές λένε ότι η πλοκή ενδέχεται να περιστρέφεται γύρω από μια ιστορία αγάπης σε ώριμη ηλικία. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον ρόλο του Τζουντ Λο δεν είναι επί του παρόντος γνωστές.Η ταινία θα είναι η επόμενη μετά το φιλμ «Wonder Wheel» το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, τον Οκτώβριο.Στη δραματική ταινία πρωταγωνιστούν ο Τζέιμς Μπελούσι, η Τζούνο Τεμπλ, ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και η Κέιτ Γουίνσλετ και διαδραματίζεται στο Κόνι Άιλαντ το 1950.Ο Άγγλος ηθοποιός Τζουντ Λο αυτήν την περίοδο συμμετέχει στα γυρίσματα της συνέχειας της ταινίας «Fantastic Beasts and Where to Find them» (Φανταστικά ζώα και πού βρίσκονται) στην οποία υποδύεται σε νεότερη ηλικία τον μάγο Albus Dumbledore (Άλμπους Ντάμπλντορ), έναν ρόλο που έγινε γνωστός από τους Ρίτσαρντ Χάρις και Μάικλ Γκάμπον στις ταινίες Χάρι Πότερ.Ενδέχεται, επίσης, να υποδυθεί τον δρ. Γουότσον στην τρίτη ταινία «Σέρλοκ Χολμς», η οποία βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής από την Warner Bros.