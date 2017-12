Ο Πίτερ Τζάκσον κατηγορεί τον Γουάινστιν για δυσφήμιση ταλαντούχων γυναικών

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Πίτερ Τζάκσον κατηγόρησε σήμερα τον Χάρβεϊ Γουάινστιν ότι ενορχήστρωσε τη δεκαετία του 1990 μια εκστρατεία σπίλωσης γυναικών ηθοποιών, οι οποίες από τότε είχαν κατηγορήσει τον Αμερικανό παραγωγό για σεξουαλική παρενόχληση.



Ο Πίτερ Τζάκσον που συνεργάστηκε με τα κινηματογραφικά στούντιο Miramax, τα οποία διηύθυνε ο Χάρβεϊ Γουάινστιν και ο αδελφός του Μπομπ, στην αρχή του σχεδίου διασκευής για τον κινηματογράφο του μυθιστορήματος του Τόλκιν «Ο Άρχοντας των δακτυλιδιών», δήλωσε στο Fairfax New Zealand ότι οι δύο άνδρες συμπεριφέρονταν σαν «μαφιόζικα κτήνη δεύτερης κατηγορίας».



Ο 56χρονος Νεοζηλανδός πρόσθεσε ότι δεν είχε άμεση γνώση για τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης που διατυπώθηκαν κατά του Γουάινστιν αλλά εξήγησε ότι ο παραγωγός τού είχε ασκήσει πίεση για να μην προσλάβει την Άσλεϊ Τζουντ και τη Μίρα Σορβίνο.



Αυτές οι δύο ηθοποιοί ήταν ανάμεσα στις πρώτες τον Οκτώβριο που κατηγόρησαν δημόσια τον Γουάινστιν για σεξουαλική παρενόχληση.



Σύμφωνα με τον Πίτερ Τζάκσον, και οι δύο τους ήταν υποψήφιες στα τέλη της δεκαετίας του 1990 για ρόλους στην ταινία «Άρχοντας των Δακτυλιδιών», πριν από την άφιξη της Miramax.



«Θυμάμαι ότι η Miramax μάς είπε ότι ήταν εφιάλτης να δουλέψουμε με αυτές και ότι θα έπρεπε να τις αποφύγουμε οπωσδήποτε. Αυτό πρέπει να έγινε το 1998», δήλωσε στο Fairfax New Zealand. «Τότε δεν είχαμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε αυτά που μας έλεγαν οι τύποι αυτοί. Ωστόσο, ανακαλώντας στη μνήμη πράγματα, συνειδητοποιώ ότι αυτό πιθανόν ήταν η εκστρατεία δυσφήμισης της Miramax, η οποία μεσουρανούσε εκείνη την εποχή».



«Υποψιάζομαι τώρα ότι είχαμε κατακλυστεί από ψευδείς πληροφορίες γι' αυτές τις δύο ταλαντούχες γυναίκες και το άμεσο αποτέλεσμα ήταν η αφαίρεση των ονομάτων τους από το κάστινγκ μας», πρόσθεσε.



Η Miramax στη συνέχεια αποχώρησε από τον «Άρχοντα των Δακτυλιδιών», και την ταινία ανέλαβε η εταιρεία New Line. Η τριλογία έγινε μια μεγάλη κινηματογραφική και εμπορική επιτυχία.



Εκατό γυναίκες έχουν κατηγορήσει για παρενόχληση, σεξουαλική επίθεση ή βιασμό τον 65χρονο μεγιστάνα του Χόλιγουντ, ο οποίος απορρίπτει τις κατηγορίες, μετά τις αποκαλύψεις που έκανε η εφημερίδα New York Times στις αρχές Οκτωβρίου. Τρεις έρευνες διεξάγονται σε βάρος του στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες.