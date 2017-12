Ο Σπίλμπεργκ κάνει κλικ στο εικονικό μέλλον

​Είναι επιστημονική φαντασία, είναι πρωτότυπη δουλειά, είναι όμως και μια πραγματική προοπτική ενός κόσμου που οι ανισότητες τον οδηγούν αναπόφευκτα στην παρακμή

Σωτήριον έτος 2045 και η ανθρωπότητα έχει καταρρεύσει υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης αλλά και των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων έχουν στερέψει. Η επιστήμη δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την διαδικασία σύντηξης για την παραγωγή ενέργειας. Οι μάζες εξαθλιωμένες ζούν μόνον μέσα από τα ειδικά γυαλιά – σκάφανδρα εικονικής πραγματικότητας.Ο δημιουργός του OASIS, ενός εικονικού κόσμου που βρίσκει καταφύγιο ο καθένας «απόβλητος», από μία καταρρακωμένη κοινωνία, πεθαίνει. Λίγο πριν το τέλος του λανσάρει ένα παιγνίδι θησαυρού στο οποίο ο νικητής θα πρέπει να ανακαλύψει κρυμμένο μέσα στον εικονικό κόσμο του OASIS ένα πασχαλινό αυγό. Η ανταμοιβή του νικητή είναι η αμύθητη περιουσία του δημιουργού του εικονικού αυτού κόσμου. Μόνον που το κυνήγι του θησαυρού είναι απρόσμενα πραγματικό, επικίνδυνο και περιπετειώδες...Αυτήν τη σχεδόν εφιαλτική εικόνα, με μία ακόμη περισσότερο εφιαλτική δομή, επιχειρεί να μεταφέρει στο σινεμά ο Στήβεν Σπήλμπεργκ σκηνοθετώντας το «Ready Player One» που θα προβληθεί στις αίθουσες στα τέλη Μαρτίου του 2018. Είναι επιστημονική φαντασία, είναι πρωτότυπη δουλειά, είναι όμως και μια πραγματική προοπτική ενός κόσμου που οι ανισότητες τον οδηγούν αναπόφευκτα στην παρακμή. Παρακμή σημαίνει αγώνας για κάποιο υποκατάστατο. Τι καλύτερο υποκατάστατο λοιπόν σε μία τεχνολογικά αναπτυγμένη αλλά παρηκμασμένη κοινωνία από την εικονική πραγματικότητα.Η νέα του ταινία βασίζεται στο bestseller βιβλίο του Έρνεστ Κλάιν, «Αν Είσαι Έτοιμος, Πάτα Enter», που έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο.Η ταινία διαδραματίζεται το 2045, με τον κόσμο στα όρια του χάους και της κατάρρευσης. Η ανθρωπότητα έχει βρει σωτηρία στο OASIS, ένα επεκτατικό σύμπαν εικονικής πραγματικότητας που δημιουργήθηκε από τον ευφυή και εκκεντρικό Τζέιμς Χάλιντεϊ (Μαρκ Ράιλανς). Όταν ο Χάλιντεϊ πεθαίνει, αφήνει την αμύθητη περιουσία του στο πρώτο άτομο που θα βρει ένα ψηφιακό Πασχαλινό αυγό, το οποίο έχει κρύψει κάπου στο OASIS, πυροδοτώντας έναν διαγωνισμό που καθηλώνει όλο τον κόσμο.Όταν ένας απίθανος νεαρός ήρωας με το όνομα Ουέιντ Ουότς (Τάι Σέρινταν) αποφασίζει να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, παρασύρεται σε ένα ιλιγγιώδες κυνήγι θησαυρού που αψηφά τους κανόνες της πραγματικότητας μέσα σε ένα φανταστικό σύμπαν μυστηρίου, ανακαλύψεων και κινδύνων.Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν ο Ζακ Πεν και ο Έρνεστ Κλάιν. Στην ταινία «Ready Player One» πρωταγωνιστούν οι Τάι Σέρινταν («X-Men: Apocalypse», «Mud»), Ολίβια Κουκ («Me and Earl and the Dying Girl», «Bates Motel»), Μπεν Μέντελσον («Rogue One – A Star Wars Story», «Bloodline») και Τ. Τζ. Μίλερ («Deadpool», «Silicon Valley»). Μαζί τους οι Σάιμον Πεγκ (ταινίες «Star Trek», ταινίες «Mission: Impossible») και ο βραβευμένος με Όσκαρ, Μαρκ Ράιλανς («Bridge of Spies», «Dunkirk»).Η ταινία «Ready Player One» θα βγει στις ελληνικές αίθουσες στις 29 Μαρτίου 2018 από την Tanweer. Το ομώνυμο βιβλίο, «Αν Είσαι Έτοιμος, Πάτα Enter», κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη.Δείτε το τρέιλερ της ταινίας: