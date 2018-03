Ο Τζορτζ Κλούνεϊ θα είναι αφηγητής σε ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Σιμόν Πέρες

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ θα συμμετάσχει ως αφηγητής στο ντοκιμαντέρ «Never Stop Dreaming: The Life and Legacy of Shimon Peres» (Ποτέ μην σταματάς να ονειρεύεσαι: Η ζωή και η κληρονομιά του Σιμόν Πέρες).



Πρόκειται για την 16η ταινία παραγωγής της Moriah Films, του κινηματογραφικού τμήματος του Κέντρου Simon Wiesenthal (Σιμόν Βίζενταλ), στο Λος Άντζελες.



Η εταιρεία παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών επικεντρώνεται σε ντοκιμαντέρ με θέμα την εμπειρία των Εβραίων, καθώς και επίσης τα σύγχρονα ανθρώπινα δικαιώματα.



Δύο από τις ταινίες, το φιλμ «Genocide» και το «The Long Way Home» έχουν κερδίσει βραβείο Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.



Εννέα μήνες προτού πεθάνει ο 92χρονος Ισραηλινός πολιτικός, Σιμόν Πέρες ζήτησε από την Moriah Films να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του. Στην ταινία «Never Stop Dreaming» περιλαμβάνονται συνεντεύξεις με τους πρώην Προέδρους των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, Τζορτζ Μπους, Μπαράκ Ομπάμα, τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ και τη Μπάρμπαρα Στράιζαντ. Η ταινία θα προβληθεί στις αίθουσες αργότερα εφέτος.



«Αναβάλλαμε την παραγωγή του ντοκιμαντέρ μας για τον πρώτο πρωθυπουργό του Ισραήλ, Νταβίντ Μπεν Γκουριόν για να αρχίσουμε να εργαζόμαστε για το Never Stop Dreaming» δήλωσε ο σκηνοθέτης, Ρίτσαρντ Τρανκ.



«Συγκεντρώσαμε περίπου 50 ώρες βίντεο με τον Σιμόν και μας εντυπωσίασε το πώς ήθελε να συνεχίσει να μαθαίνει. Είπε ότι τα όνειρα είναι αυτά που τον κρατούσαν νέο» υπογράμμισε ο Τρανκ, σύμφωνα με το Variety.



O Σιμόν Πέρες διετέλεσε δύο φορές πρωθυπουργός του Ισραήλ και διαπραγματεύτηκε την ειρηνευτική συνθήκη Ισραήλ-Ιορδανίας του 1994, κερδίζοντας το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1994 μαζί με τον πρωθυπουργό Γιτζάκ Ράμπιν και τον Παλαιστίνιο ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ για τις Συμφωνίες στο Όσλο.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Τζορτζ Κλούνεϊ συναντήθηκε με τον Πέρες αρκετές φορές και συμφώνησε πρόσφατα να είναι ο αφηγητής στο ντοκιμαντέρ.



Μια μακρά σειρά από γνωστά ονόματα ήταν αφηγητές σε ντοκιμαντέρ της Moriah Films, όπως οι Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Μάικλ Ντάγκλας, Μπεν Κίνγκσλεϊ, Νικόλ Κίντμαν, Κέβιν Κόστνερ, Μπρουκ Σιλντς, Μόργκαν Φρίμαν, Άν Μπάνκροφτ, Μάρτιν Λαντάου, Ρίτσαρντ Ντρέιφους, Μάικλ Γιορκ, Πάτρικ Στιούαρτ, Γούπι Γκόλντμπεργκ, Έντ Άσνερ, Σον Άστιν.



Η Moriah Films διευθύνεται από τον ραβίνο Μάρβιν Χίερ, τον ιδρυτή και πρόεδρο του Κέντρου Simon Wiesenthal, ο οποίος έχει κερδίσει δύο φορές Όσκαρ και είναι ο μόνος κληρικός, μέλος της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.



Ο Χίερ δήλωσε στο Variety ότι είναι υποχρεωμένος σε πολλούς στο Χόλιγουντ, όπως οι Φέι Κάνιν, Τζέφρι Κάτζενμπεργκ, Ρον Μέιερ και Σίντνεϊ Σάινμπεργκ για τις συμβουλές τους για το πώς να κάνει ταινίες που έχουν απήχηση.



«Γεννήθηκα στην Κάτω Ανατολική πλευρά της Νέας Υόρκης και μου άρεσε να πηγαίνω στις ταινίες στο New Delancey και στο Palestine Theater» θυμάται. «Είμαστε πολύ περήφανοι για το πώς αυτό έχει εξελιχθεί».