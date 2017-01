Όσκαρ 2017: Όλες οι υποψηφιότητες

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για την 89η τελετή απονομής των Όσκαρ με την ταινία «La La Land»

του Ντάμιεν Σαζέλ να συγκεντρώνει συνολικά 14 υποψηφιότητες.



Ο Γιώργος Λάνθιμος και οι Ευθύμης Φιλίππου είναι υποψήφιοι για Όσκαρ Σεναρίου για το «The Lobster».



Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου και παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο Τζίμι Κίμελ.

ArrivalHacksaw RidgeHidden FiguresLionMoonlightFencesΠάση ΘυσίαLa La LandManchester By The SeaΝτενί Βιλνέβ (Arrival)Μελ Γκίμπσον (Hacksaw Ridge)Ντάμιεν Σαζέλ (La La Land)Κένεθ Λόνεργκαν (Manchester By the Sea)Μπάρι Τζένκινς (Moonlight)Κέισι Άφλεκ (Manchester By the Sea)Άντριου Γκάρφιλντ (Hacksaw Ridge)Ράιαν Γκόσλινγκ (La La Land)Βίγκο Μόρτενσεν (Captain Fantastic)Ντένζελ Ουάσινγκτον (Fences)Ιζαμπέλ Ιπέρ (Elle)Ρουθ Νέγκα (Loving)Νάταλι Πόρτμαν (Jackie)Έμμα Στόουν (La La Land)Μέριλ Στριπ (Florence Foster Jenkins)Τέιλορ Σέρινταν, Πάση ΘυσίαΝτάμιεν Σαζέλ, La La LandΓιώργος Λάνθιμος – Ευθύμης Φιλίππου, Ο ΑστακόςΚένεθ Λόνεργκαν, Manchester By the SeaΜάικ Μιλς, 20th Century WomenΈρικ Χάισερερ, ArrivalΌγκουστ Γουίλσον, FencesΆλισον Σρέντερ – Θεοντόρ Μέλπι, Hidden FiguresΛουκ Ντέιβις, LionΜπάρι Τζένκινς (ιστορία: Τάρελ Άλβιν Μακ Κράνεϊ), MoonlightΜαχερσάλα Άλι (Moonlight)Τζεφ Μπρίτζες (Πάση Θυσία)Λούκας Χέτζες (Manchester By the Sea)Ντεβ Πατέλ (Lion)Μάικλ Σάνον (Nocturnal Animals)Βαϊόλα Ντέιβις (Fences)Ναόμι Χάρις (Moonlight)Νικόλ Κίντμαν (Lion)Οκτάβια Σπένσερ (Hidden Figures)Μισέλ Ουίλιαμς (Manchester By the Sea)JackieLa La LandLionMoonlightPassengersAudition (The Fools Who Dream), La La LandCan’t Stop the Feeling, TrollsCity of Stars, La La LandThe Empty Chair, Jim the James Foley StoryHow Far I’ ll Go, MoanaKubo and the Two StringsMoanaMy Life as a ZucchiniThe Red TurtleZootopiaFire at seaI am not your negroLife, AnimatedO.J.: Made in America13thArrivalLa la landLionMoonlightSilenceAlliedFantastic Beasts and Where to Find ThemFlorence Foster JenkinsJackieLa La LandArrivalFantastic Beasts and Where to Find ThemHail, Caesar!La La LandPassengersΜοντάζArrivalHacksaw RidgeΠάση ΘυσίαLa La LandMoonlightLand of MineA Man Called OveThe SalesmanTannaToni ErdmannA Man Called OveStar Trek BeyondSuicide SquadDeepwater HorizonDoctor StrangeThe Jungle BookKubo and the two StringsRogue One: A Star Wars StoryArrivalDeepwater HorizonHacksaw RidgeLa La LandSullyArrivalHacksaw RidgeLa La LandRogue One: A Star Wars Story13 Hours: The Secret Soldier of BenghaziEnnemis InterieursLa Femme et le TGVSilent NightsSingTimecodeBlind VayshaBorrowed TimePear Cider and CigarettesPearlPiperExtremis4.1 milesJoe’s ViolinWatani: My HomelandThe White Helmets