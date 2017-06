Ούμαν Θέρμαν και Τζέρεμι Ρένερ θα τιμηθούν στο 52ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι

Οι ηθοποιοί Ούμα Θέρμαν και Τζέρεμι Ρένερ θα τιμηθούν στο εφετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι που αρχίζει στην μποέμ λουτρόπολη της Τσεχίας στις 30 Ιουνίου.



Η Θέρμαν, ηθοποιός και κινηματογραφική παραγωγός θα παραλάβει το ειδικό βραβείο του προέδρου του Φεστιβάλ, στην εναρκτήρια τελετή της διοργάνωσης στην ιστορική πόλη της Τσεχίας και ο Ρένερ θα παραλάβει το ίδιο βραβείο στην τελετή λήξης, στις 8 Ιουλίου.



Η Ούμα Θέρμαν που ήταν εφέτος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στο παράλληλο τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών «Ένα Κάποιο Βλέμμα» έχει κερδίσει Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο της στη μίνι σειρά «Hysterical blindness» και ήταν υποψήφια για Όσκαρ για τον ρόλο της στην ταινία «Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο.

Ο Ρένερ, υποψήφιος δύο φορές για Όσκαρ, είναι γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες The Hurt Locker, The Avengers, Captain America και στο Mission Impossible.

Το 52ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι αρχίζει με την προβολή της κωμωδίας του Μίχαελ Σοουάλτερ The Big Sick και θα κλείσει με το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας του Ντένις Βιλενέβ Arrival (Η Άφιξη) ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.



Άλλοι επίτιμοι προσκεκλημένοι που θα φιλοξενηθούν εφέτος στο Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι είναι η ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Τρούντι Στάιλερ. Δραστήρια ακτιβίστρια για την προστασία του περιβάλλοντος η Τρούντι Στάιλερ μαζί με τον σύζυγό της, Βρετανό τραγουδιστή Sting, συγκέντρωσε περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια για το ίδρυμα The Rainforest Foundation Fund που ίδρυσαν μαζί το 1989, στο Φεστιβάλ θα παρουσιάσει την ταινία με την Freak Show, με την οποία κάνει σκηνοθετικό ντεμπούτο.

Η Ιταλίδα ηθοποιός Τζασμίν Τρίνκα, η οποία κέρδισε το βραβείο της κριτικής επιτροπής στο διαγωνιστικό τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα» εφέτος στις Κάννες για τον ρόλο της στο δράμα Fortunata του Σέρτζιο Καστελίτο θα είναι επίσης στο Κάρλοβι Βάρι για την προβολή της ταινίας.