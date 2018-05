«Πάμε Σοφία» - Η ταινία μικρού μήκους του Φάνη Τοψαχαλίδη

Η ταινία μικρού μήκους «Πάμε Σοφία» του Φάνη Τοψαχαλίδη αποτελεί ένα σχόλιο πάνω στον σύγχρονο τρόπο ζωής και στη διαχείριση του χρόνου.«Δεν έχει σημασία να είσαι απασχολημένος. Το ίδιο κάνουν και τα μυρμήγκια. Το θέμα είναι με τι είσαι απασχολημένος. (Henry David Thoreau)».Πατέρας και κόρη συναντιούνται κάθε Σαββατοκύριακο ανά 15 μέρες. Μια λαϊκή παροιμία λέει ότι όποιος σκορπάει τον χρόνο του, δεν τον ξαναμαζεύει.Online premier 29/April/2018!Φάνης Τοψαχαλίδης, Σοφία Τοψαχαλίδη camera, D.O.P, aerial shots: Θωμάς Τσίμπρης editing, color grading: Φάνης Τοψαχαλίδης sound engineer: Σάκης Στεφανίδης music: Γιάννης Παπαδημητρίου translation: Λίτσα Νταλαμησίου, Glyka Terzi general assistant: Konstantinos Panidis director assistant: Λάζαρος Κωτσίδης written & directed by Fanis Topsachalidis special thanks to Nitsa Christoforou Produced by Tops Productions and Photonet studio. Ptolemaida, Greece - 2018