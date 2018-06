«Πέρα από τα Σύνορα» 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.), ταξιδεύει και αυτό το καλοκαίρι στο Καστελλόριζο διοργανώνοντας το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα Σύνορα».



Στόχος είναι το νησί να αποτελέσει τόπο συνάντησης για τους δημιουργούς του ιστορικού και κοινωνικοπολιτικού ντοκιμαντέρ, προσελκύοντας σημαντικούς εκπροσώπους του κινηματογράφου, των γραμμάτων και των τεχνών στο ακριτικό νησί από όλο τον κόσμο.



Η χρησιμότητα του θεσμού δεν περιορίζεται μόνο στην τοπική κοινωνία και στους θερινούς επισκέπτες του, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές.



Σε κομβικό σημείο ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή, πολύ κοντά στα παράλια της Λυκίας, το Φεστιβάλ προσδοκά και στην περαιτέρω πολιτιστική συνεργασία μεταξύ Καστελλορίζου και Αντιφέλλου (Κας).



Διεθνές και διαγωνιστικού χαρακτήρα, η διοργάνωση απονέμει κάθε χρόνο 4 Βραβεία -καλύτερου ιστορικού και κοινωνικοπολιτικού ντοκιμαντέρ, με την ευγενική μέριμνα της Βουλής των Ελλήνων- και με την ολοκλήρωσή του ταξιδεύει στην Ευρώπη και την Αυστραλία.



Το «Πέρα από τα Σύνορα» τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΥΠΕΞ) και του Δήμου Μεγίστης.



Τα φιλμ που προκρίθηκαν και θα διαγωνιστούν στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου την περίοδο 26 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2018 είναι:



Ελληνικές ταινίες



1. Ψυχές των Συνόρων του Τάκη Μπαρδάκου / Ελλάδα

2. Σόλων, ταξίμι στο χρόνο του Γιάννη Αδρίμη / Ελλάδα

3. Θεσσαλονίκη 1917: η φωτιά που γέννησε μια πόλη του Γρηγόρη Βαρδαρινού / Ελλάδα

4. Λουλούδια που Μαράθηκαν Νωρίς, Κακόπετρος 28 Αυγούσου 1944 του Ματθαίου Φραντζεσκάκη και της Βίκης Αρβελάκη / Ελλάδα

5. Απαγορευμένη Επίσκεψη του Νίκου Θεοδοσίου / Ελλάδα, Ισπανία

6. Το Μπαλκόνι - Μνήμες Κατοχής του Χρύσανθου Κωνσταντινίδη / Ελλάδα

7. Νέα Εποχή της Πέγκυ Ζούτη / Ελλάδα

8. Από την Αφρική με αγάπη –Ελληνοαιθιοπικά της Χριστίνας Βάζου / Ελλάδα, Αιθιοπία

9. Ένα δέντρο θυμάται του Κώστα Φόλλα / Ελλάδα

10. Κάποτε ήμασταν αντάμα της Ιωάννας Νεοφύτου / Ελλάδα



Ξένες ταινίες



1. Kalimera from Beirut του George Eid / Λίβανο

2. Hermana του Enver Arcak / Τουρκία

3. Mother Derdo and the Walnut Tree του Serdar Onal / Τουρκία, Αρμενία

4. The Legend of the Ugly King του Hüseyin Tabak / Γερμανία, Αυστρία

5. Belarus: An ordinary dictatorship του Manon Loizeau / Γαλλία

6. The Other Side of Everything της Mila Turajlic / Σερβία, Γαλλία, Κατάρ

7. Living with Walls του Sherif Fathy Salem / Παλεστίνη

8. Cambodian Textiles του Tatsuhito Utagawa / Ιαπωνία



Οι ταινίες που επιλέχθηκαν να προβληθούν στην κατηγορία ειδικής προβολής:



1. Όσον ζης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) / Ελλάδα

2. Ηλίας Διακάκης του Γρηγόρη Τσιόγκα και της Θεώνης Χατζιάρα / Ελλάδα

3. Από το σιτάρι στο ψωμί του 3ου Νηπιαγωγείου Αρχαγγέλου Ρόδου / Ελλάδα

4. Olives Groves in the Aegean του Albert Knechtel / Γαλλία