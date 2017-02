Πoιοι “σάρωσαν” στα Όσκαρ

Από την απονομή δεν έλειψαν και τα… παρατράγουδα με πιο χαρακτηριστικό αυτό της λανθασμένης ανακοίνωσης για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Τα βραβεία της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου για το 2017 ή Όσκαρ, όπως είναι πιο γνωστά, απονεμήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ώρα Ελλάδας) σε μια τελετή στο Χόλιγουντ, παρουσιαστής της οποίας ήταν ο τηλεοπτικός κωμικός Τζίμι Κίμελ.H τελετή είχε έντονο το πολιτικό στοιχείο, ενώ επισκιάστηκε λίγο πριν από την έναρξή της από έναν θάνατο, αυτόν του πρωταγωνιστή σε ταινίες και σίριαλ, Μπιλ Πάξτον. Η είδηση σκόρπισε θλίψη στους θαυμαστές του 61χρονου ηθοποιού, ο οποίος είχε παίξει μεταξύ άλλων στον «Τιτανικό» και τον «Άλιεν».Από την απονομή δεν έλειψαν και τα… παρατράγουδα με πιο χαρακτηριστικό αυτό της λανθασμένης ανακοίνωσης για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας: ενώ στην αρχή ανακοινώθηκε ως νικητής το «La La Land», τελικά το βραβείο απονεμήθηκε στην ταινία «Moonlight»!Καλύτερης ταινίας«Moonlight» σε σκηνοθεσία του Μπάρι ΤζένκινςΠρώτου ανδρικού ρόλουΚέισι Άφλεκ για την ερμηνεία του στην ταινία «Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα» (Manchester by the Sea), του Κένεθ ΛόνεργκανΠρώτου γυναικείου ρόλουΈμμα Στόουν για την ερμηνεία της στην ταινία «La La Land» του Ντέιμιεν ΣαζέλΣκηνοθεσίαςΝτέιμιεν Σαζέλ για την ταινία «La La Land»Δεύτερου ανδρικού ρόλουΜαχέρσαλα Αλί για την ερμηνεία του στην ταινία «Moonlight»Δεύτερου γυναικείου ρόλουΒαϊόλα Ντέιβις για την ερμηνεία της στην ταινία «Fences» του Ντένζελ ΟυάσινγκτονΠρωτότυπου σεναρίουΚένεθ Λόνεργκαν, για την ταινία «Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα» (Manchester by the Sea)Διασκευασμένου σεναρίουΜπάρι Τζένκινς και Τάρελ Άλβιν Μακράνι για την ταινία «Moonlight»Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων«Ζωούπολη» (Zootopia) των Ριτς Μουρ και Μπάιρον ΧάουαρντΚαλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας«Ο εμποράκος» (Ιράν)Καλύτερου ντοκιμαντέρ«O.J.: Made in America»Καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού«City of Stars» (La La Land) με μουσική του Τζάστιν Χόρβιτς και στίχους των Μπέντζι Πάσεκ και Τζάστιν Πολ.Δύο Αφροαμερικανοί ηθοποιοί έλαβαν τα πρώτα τους βραβεία Όσκαρ, για δεύτερους ρόλους, εξέλιξη που προσωρινά τουλάχιστον μοιάζει να γυρίζει τη σελίδα της πολεμικής στο Χόλιγουντ για την πρωτοκαθεδρία των λευκών στα βραβεία της Ακαδημίας, κατά τη διάρκεια μιας βραδιάς που χαρακτηρίστηκε από μια σειρά αιχμηρών μηνυμάτων προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.Πάντως, ο Μαχέρσαλα Αλί, ο οποίος υποδύεται έναν διακινητή ναρκωτικών που μετατρέπεται σε μέντορα ενός φτωχού αγοριού στο «Moonlight», έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος Αμερικανός ηθοποιός που έλαβε Όσκαρ. Απέτισε φόρο τιμής στους δασκάλους του, που τον προέτρεπαν να μπει «στην υπηρεσία των ιστοριών, των ρόλων», να βάλει σε δεύτερο πλάνο τον εαυτό του, παραλαμβάνοντας το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου.Η Βαϊόλα Ντέιβις, με δάκρυα στα μάτια, παρέλαβε το βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου για το «Fences» του Ντένζελ Ουάσινγκτον, στον οποίο απευθύνθηκε με τη φράση «oh captain, my captain», προκαλώντας ζωηρές επευφημίες.Ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ άρχισε την τελετή κάνοντας μια σειρά χιουμοριστικά και συνάμα ιδιαίτερα καυστικά σχόλια, βάζοντας στο στόχαστρο τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ: «Αυτό το πρόγραμμα το παρακολουθούν απευθείας εκατομμύρια άνθρωποι, Αμερικανοί και πολίτες 225 και πλέον χωρών σε όλο τον κόσμο, που τώρα μας μισούν» είπε στην έναρξη της ομιλίας του.Σημειώνοντας πως θα χρειαστεί κάτι παραπάνω από την τελετή των Όσκαρ για να ενωθεί μια διχασμένη χώρα, ο Κίμελ κάλεσε τους Αμερικανούς τηλεθεατές να προσπαθήσουν να συμφιλιωθούν με τους πολιτικούς τους αντιπάλους που γνωρίζουν προσωπικά, να προσπαθήσουν να κάνουν μια πολιτισμένη, ανθρώπινη συζήτηση. «Αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, ίσως κάναμε την Αμερική σπουδαία ξανά» συμπλήρωσε, παραπέμποντας στο κεντρικό προεκλογικό σύνθημα του Τραμπ.Αφού αστειεύτηκε λίγο για τη δήθεν κόντρα του με τον Ματ Ντέιμον, ο Κίμελ έστρεψε εκ νέου τα βέλη του προς τον Τραμπ λέγοντας με μια δόση χιούμορ: «Θέλω να πω "Σας ευχαριστώ, πρόεδρε Τραμπ"» και απηύθυνε στο κοινό τη ρητορική ερώτηση: «Εννοώ, θυμάστε πέρυσι που φαινόταν σαν τα Όσκαρ να είναι ρατσιστικά;», προκαλώντας θυμηδία και χειροκροτήματα.Ο Κίμελ συνέχισε τις αιχμές προς τον Τραμπ παρουσιάζοντας τη Μέριλ Στριπ: «Από την πολύ μέτρια πρώιμη δουλειά της στον Ελαφοκυνηγό και το Πέρα από την Αφρική ως τις διόλου εντυπωσιακές ερμηνείες της στο Κράμερ εναντίον Κράμερ και την Εκλογή της Σόφι, η Μέριλ Στριπ κατάφερε με τα τηλεφωνήματα να εξασφαλίσει ρόλους σε περισσότερες από 50 ταινίες στην πορεία της ατυχούς της καριέρας».Πρόσθεσε ότι η ηθοποιός είναι υποψήφια για Όσκαρ για 20ή φορά στην καριέρα της, πριν της ζητήσει να σηκωθεί όρθια για να υποκλιθεί στις οργισμένες επευφημίες όλης της αίθουσας, απευθύνοντάς της την προσφώνηση «η εντελώς υπερτιμημένη Μέριλ Στριπ» - άλλη μια νύξη στον Τραμπ.Τα πολιτικά σχόλια συνεχίστηκαν, όταν «Ο εμποράκος» του Ιρανού Ασγκάρ Φαρχάντι έλαβε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Η Ιρανοαμερικανίδα μηχανικός Ανουσέχ Ανσάρι -η πρώτη γυναίκα από το Ιράν που πήγε στο διάστημα- διάβασε εξ ονόματος του Φαρχάντι ένα μήνυμα καταδίκης του αντιμεταναστευτικού διατάγματος του Τραμπ.Ο Κίμελ συνέχισε τις αιχμές για τον Τραμπ, αναφερόμενος στην Ιζαμπέλ Ιπέρ, υποψήφια για βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου για την ταινία «Εκείνη»: «Δεν έχουμε δει την ταινία σας» είπε, καθώς η γλώσσα της είναι τα γαλλικά, αλλά «σας λατρεύουμε και είμαστε χαρούμενοι που η υπηρεσία εθνικής ασφαλείας σάς άφησε να μπείτε στη χώρα».Δείτε στιγμιότυπα:Η... γκάφα:Η Ρουθ Νέγκα στο κόκκινο χαλί!

Η Ιρλανδή ηθοποιός Ρουθ Νέγκα ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου έχοντας ερμηνεύσει την Αφροαμερικανή Μίλντρεντ στην ταινία «Loving».

Η ταινία «Tanna» των Μπέντλεϊ Ντιν και Μάρτιν Μπάτλερ από την Αυστραλία αφηγείται την ιστορία ενός απαγορευμένου έρωτα με φόντο ένα ερημικό νησί του Ειρηνικού Ωκεανού.















Αναλυτικά οι νικητές:



Καλύτερη Ταινία:



«Moonlight»



A’ Ανδρικός Ρόλος:



Casey Affleck, Manchester by the Sea



Α’ Γυναικείος Ρόλος:



Emma Stone, La La Land



Β’ Ανδρικός Ρόλος:



Mahershala Ali, Moonlight



Β’ Γυναικείος Ρόλος:



Viola Davis, Fences



Καλύτερη Σκηνοθεσία:



Ντέιμιεν Σαζέλ, για το «La La Land».



Διασκευασμένο Σενάριο:



Moonlight



Πρωτότυπο Σενάριο:



Manchester by the Sea



Μουσική:



La La Land



Όσκαρ Eνδυματολογίας (κοστουμιών):



Fantastic Beasts





Makeup-Κομμώσεις:



Suicide Squad



Όσκαρ Ηχητικού Μοντάζ:



Arrival



Μιξάζ:



Hacksaw Ridge



Καλλιτεχνική Διεύθυνση:



La La Land



Καλύτερης ξενόγλωσσης:



«The salesman»

Τραγούδι:



«City of Stars» (La La Land)



Animation Μεγάλου Μήκους:



Zootopia



Ταινία Μικρού Μήκους:



Sing



Animation Μικρού Μήκους:



Piper- Νικητής



Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους:



O.J.: Made in America



Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους:



Τhe White Helmets



Μοντάζ:



Hacksaw Ridge -Νικητής



Όσκαρ Φωτογραφίας:



Λάινους Σάντγκρεν, για το La la land



Όσκαρ Οπτικών Εφέ



«Jungle Book»