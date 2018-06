#PRESS_taratsa02 σήμερα με φιλμ νουάρ

Το εμβληματικό φιλμ νουάρ Out of the Past, σε σκηνοθεσία του Ζακ Τουρνέρ, προβάλλεται σήμερα στην ταράτσα της ΕΣΗΕΜΘ στο πλαίσιο του #PRESS_taratsa02 που πραγματοποιεί το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης.



Η ταινία του 1947 είναι από τις κορυφαίες του είδους σε επίπεδο χαρακτηρολογίας και δραματουργικών συγκρούσεων. Ο Ρόμπερτ Μίτσαμ, στον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο της καριέρας του, υποδύεται έναν φαινομενικά φιλήσυχο ιδιοκτήτη βενζινάδικου στην Καλιφόρνια, ο οποίος αλλάζει συμπεριφορά όταν δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη. Στο πλευρό του ο επιβλητικός Κερκ Ντάγκλας και η Τζέιν Γκριρ στον ρόλο της femme fatale που ρίχνει το ντόμινο του χαμού.



H ώρα έναρξης της προβολής είναι στις 21.30 ενώ η είσοδος κοστίζει 5 € με ποτό.