Προσεχώς: «Το Φάντασμα στο Κέλυφος» του Ρούπερτ Σάντερς

Το δημοφιλές ιαπωνικό manga «Ghost in the Shell» μεταφέρεται από τον Ρούπερτ Σάντερς (Η Χιονάτη και ο Κυνηγός) στον κινηματογράφο, όπου μεταξύ τεχνολογίας και κυβερνοχώρου, η Ταγματάρχης, που της έχουν γνωστοποιήσει ότι την έσωσαν από βέβαιο θάνατο σε ατύχημα προκειμένου να σώζει, καθώς είναι πλέον άτρωτη, άλλους ανθρώπους, προσπαθεί να ανακαλύψει το παρελθόν της, και τον λόγο που τη μετέτρεψαν σε ένα ρομπότ με ανθρώπινη μορφή, αλλά χωρίς αισθήματα.



Ghost In The Shell



Σκηνοθεσία: Ρούπερτ Σάντερς

Ηθοποιοί : Σκάρλετ Τζοχάνσον, Ζιλιέτ Μπινός, Τακέσι Κιτάνο, Πιλού Άσμπεκ, Μάιλκ Κάρμεν Πιτ

και με τις φωνές των (στην υποτιτλισμένη εκδοχή): Γιούαν Μακρέγκορ, Στάνλει Τούτσι, Ίαν Μακέλεν, Έμα Τόμσον.



Δείτε το τρέιλερ: