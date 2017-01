Προσεχώς:Το Διάστημα Ανάμεσά Μας

Έχοντας γεννηθεί στον Άρη, αποτέλεσμα μιας αναπάντεχης εγκυμοσύνης πριν την απογείωση του διαστημόπλοιου που έφερε την μητέρα του στον Κόκκινο Πλανήτη, ο 16χρονος Γκάρντνερ ταξιδεύει για πρώτη φορά στη Γη. Λαχταρά να γνωρίσει όλα τα θαύματα του πλανήτη, όμως οι γιατροί του τον αποτρέπουν από τις εξερευνήσεις του, καθώς τα όργανά του δεν αντιδρούν καλά στην γήινη ατμόσφαιρα. Επιθυμώντας διακαώς να βρει τον πατέρα του, ο Γκάρντνερ θα αποδράσει για να αποκαλύψει το μυστήριο της γέννησής του και για να βρει το πού ανήκει στο σύμπαν.



The Space Between Us



Σκηνοθεσία: Πίτερ Χέλσομ.



Ηθοποιοί: Έισα Μπάτερφιλντ, Γκάρι Όλντμαν, Μπριτ Ρόμπερτσον, Κάρλα Κουτζίνο.



Δραματική ταινία



Δείτε το τρέιλερ: