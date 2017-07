Πρώτο βραβείο για το Revolt Athenς της Έλλης Παπακωνσταντίνου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Birmingham

Μετά από μια ξεχωριστή πορεία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η σκηνοθέτις Έλλη Παπακωνσταντίνου και η ομάδα της ODC ENSEMBLE απέσπασαν το πρώτο βραβείο «1st Prize Supported by Birmingham REP» στο διεθνές Φεστιβάλ του Birmingham BE FESTIVAL για την παράσταση Revolt Athenς.Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ΒΕ FESTIVAL συμμετείχαν 25 ομάδες από 10 χώρες.Το BE FESTIVAL είναι ένα τολμηρό και πρωτοποριακό φεστιβάλ για το θέατρο, τον χορό, την κωμωδία, το τσίρκο, την μουσική κ.α.Ένα ποιητικό lonely planet από την άκρη της Ευρώπης: εκεί, που τα ντοκουμέντα συνθλίβονται μέσα στη μυθοπλασία.Πώς ανατρέπεται μια εξωτική οπτική της Αθήνας ως ένα νότιο πείραμα δημιουργικής βιωσιμότητας σε καιρούς κρίσης;Tρεις performers σε μια σκηνή - τοπίο καταστροφής και αναγέννησης, επιχειρούν να μεταστρέψουν τις στερεοτυπικές εικόνες της Αθήνας που αναπαράγονται από την διεθνή media, διανόηση και τέχνηAthens is a hot city: Μύθοι και γεγονότα, άριες και θορυβικά τοπία, ο Μοντεβέρντι και ο Έλβις, το υβριδικό πλάσμα Θεά-Φίδι της αρχαιότητας, δακρυγόνα, μύχιες εξομολογήσεις και οδομαχίες.Μια DIY μακέτα της Αθήνας. Ένα new media interactive concert. Μια γυναίκα-κάτοικος και, συνάμα, άγγελος- καταστροφής αυτής της πόλης.Concept/Σκηνοθεσία: Έλλη ΠαπακωνσταντίνουΚείμενο: ODC EnsembleΣύνθεση/Sound Design: Τηλέμαχος ΜούσσαςVisuals: Παντελής ΜάκκαςΦωτισμοί: Oλυμπία ΜυτιληναίουInstallation: Τέλης Καρανάνος, Αλεξάνδρα ΣιάφκουΠερφόρμερ: Ρόζα Προδρόμου, Τηλέμαχος Μούσας, Παντελής ΜάκκαςΔιεύθυνση Παραγωγής: Νάνσυ Κοκολάκη