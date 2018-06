Στα σκαριά βιογραφική ταινία για τον Μπομπ Μάρλεϊ

Μια βιογραφική ταινία για τον Τζαμαϊκανό τραγουδιστή Μπομπ Μάρλεϊ είναι στα σκαριά, ανακοίνωσε το κινηματογραφικό στούντιο Paramount Pictures, και στο εγχείρημα αυτό συνεργάζεται ο πρωτότοκος γιος του Ζίγκι, σύμφωνα με την ειδικευμένη ιστoσελίδα Deadline.



Για τον γίγαντα της ρέγκε, ο οποίος εκλαΐκευσε αυτό το μουσικό είδος σε ολόκληρο τον κόσμο, έχουν αφιερωθεί πολλά ντοκιμαντέρ, ανάμεσά τους το Marley (2012), όμως ποτέ μια ταινία με ηθοποιούς.



Ο Ρόμπερτ Νέστα Μάρλεϊ, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, πέθανε σε ηλικία 36 ετών το 1981 από επιπλοκές καρκίνου.



Πολύ χαρακτηριστική μορφή, ο Μάρλεϊ ήταν λάτρης της φιλοσοφίας ρασταφάρι, αφροκεντρικής γενικά που εστιάζει στην Αιθιοπία ειδικότερα.



Η εμβληματική συλλογή «Legend», που κυκλοφόρησε το 1984 και περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του τραγουδιστή με τη θρυλική ράστα και του συγκροτήματός του The Wailers, έχει πωληθεί σε 15 εκατομμύρια αντίτυπα. Το άλμπουμ συνεχίζει να σημειώνει εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις ετησίως, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Μπομπ Μάρλεϊ.



Ο 49χρονος Ζίγκι, καλλιτέχνης ο ίδιος και αρχηγός του συγκροτήματος Ziggy Marley and the Melody Makers, είναι ο γιος του Μπομπ Μάρλεϊ που είχε την πιο παραγωγική καριέρα στον κόσμο της μουσικής. Έχει αποσπάσει οκτώ Grammy, τα βραβεία της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας, από τα οποία πέντε για το καλύτερο άλμπουμ reggae της χρονιάς, το τελευταίο ήταν το 2016.