Στην Γκλεν Κλόουζ, το βραβείο «Κάθριν Χέπμπορν»

Η μεγάλη ηθοποιός του κινηματογράφου - και του θεάτρου - Κάθριν Χέπμπορν υπήρξε πηγή έμπνευσης για τη σπουδαία ηθοποιό του κινηματογράφου - και του θεάτρου - Γκλεν Κλόουζ. Και με ταπεινοφροσύνη, η Κλόουζ δέχθηκε βραβείο το οποίο έχει καθιερωθεί προς τιμήν της πρώτης.Το περασμένο Σαββάτο, στο Κονέκτικατ, η Γκλεν Κλόουζ τιμήθηκε με το βραβείο «Spirit of Katharine Hepburn», σύμφωνα με την εφημερίδα «The Day of New London».Το «Katharine Hepburn Culural Arts Center» έχει διευκρινίσει ότι με αυτό το βραβείο τιμάται όποιος ενσαρκώνει «το πνεύμα, την ανεξαρτησία και τον χαρακτήρα» της Κάθριν Χέπμπορν. Και η Κλόουζ όντως ενσαρκώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.Έχει ήδη προταθεί για Όσκαρ έξι φορές. Έχει πει ότι εμπνεύστηκε για να ακολουθήσει τον δρόμο έκφρασης της ηθοποιού όταν, στο κολέγιο, είδε μια συνέντευξη της Κάθριν Χέπμπορν.Το 1990, όταν επιτέλους τη συνάντησε της το εξομολογήθηκε. Κι η Χέπμπορν της έστειλε ένα γράμμα, λέγοντας ότι ήταν χαρά της που έπεισε την Κλόουζ «ν' ακολουθήσει αυτό το φρικτό επάγγελμα» και να διαλέξει «αυτόν τον απολαυστικό τρόπο να ζήσει κανείς τη ζωή του».Η Κάθριν Χέπμπορν έφυγε, το 2003, στα 96 της.