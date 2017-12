Στο Walk of Fame του Χόλιγουντ ο Ντουέιν Τζόνσον

Ένα αστέρι στο περίφημο Walk of Fame στο Χόλιγουντ, για τον Ντουέιν Τζόνσον, τον «The Rock».



Στις 13 Δεκεμβρίου, στις 11.30 ώρα Λος Άντζελες, λεωφόρος Χόλιγουντ 6801, θα τιμήσουν, σε ημίωρη τελετή, τον Ντουέιν στην κατηγορία «κινηματογραφικές ταινίες» ως υπερδύναμη στο παγκόσμιο box-office.



«Όχι μόνο είναι σπουδαία η προσωπικότητα και το ταλέντο του Ντουέιν, αλλά έχει μεγάλη φιλανθρωπική δραστηριότητα, χαρακτηριστικό που είναι ένα από τα κριτήρια για να γίνει κανείς "αθάνατος" στο Walk of Fame» δήλωσε στο Variety η υπεύθυνη των τελετών του Walk of Fame, Άνα Μαρτίνεζ. «Φανταζόμαστε ότι οι φανατικοί θαυμαστές του θα τραβήξουν δεκάδες φωτογραφίες του "αστεριού" του» συμπλήρωσε.



Λίγες μέρες μετά, οι θαυμαστές του θα δουν τον «Βράχο» και στη μεγάλη οθόνη, καθώς η ταινία «Jumanji: Welcome to the Jungle» μπαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 20 Δεκεμβρίου (ο Ντουέιν πρωταγωνιστεί δίπλα στους Κέβιν Χαρτ και Τζακ Μπλακ). Τον επόμενο χρόνο, παίζει στο «Jungle Cruise» της Disney, αλλά και στις ταινίες «Rampage» και «Skyscraper». Πέρυσι, τον είδαμε στο «Baywatch» και το «Fate of the Furious» ενώ, το 2019, θα τον απολαύσουμε δίπλα στον Τζέισον Στέιδαμ σε ταινία που θα προκύψει από τη «σειρά», ας την πούμε, Fast and Furious.