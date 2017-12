Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2017 ζωντανά & αποκλειστικά στην Cosmote TV

Η 30η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου πλησιάζει και οι συνδρομητές της Cosmote TV θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την κορυφαία κινηματογραφική βραδιά της Ευρώπης ζωντανά και αποκλειστικά μέσα από το Cosmote Cinema 2HD, το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στις 20.00 με σχολιασμό από την Χριστίνα Μπίθα. Η τελετή απονομής θα μεταδοθεί ξανά, υποτιτλισμένη, τη Δευτέρα 11/12 στις 18.00 στο Cosmote Cinema 2HD, και στις υπηρεσίες Cosmote TV PLUS και Cosmote Replay TV.Ανήμερα της τελετής απονομής, το πρόγραμμα του Cosmote Cinema 2HD θα είναι αφιερωμένο στον ευρωπαϊκό Κινηματογράφο, με back2back προβολές ταινιών που έχουν διεκδικήσει ή έχουν αποσπάσει διακρίσεις στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Μεταξύ άλλων, θα προβληθούν η κωμωδία «Μια αγελάδα στο Παρίσι» (11.00), το animation «Η Κόκκινη Χελώνα» (12.40), το δραματικό «Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ» του Κεν Λόουτς (16.10), αλλά και το βιογραφικό «Το Κορίτσι από τη Δανία» με τους Έντι Ρεντμέιν και Αλίσια Βικάντερ.Ακόμα, στο πρόγραμμα μεταδόσεων του Cosmote Cinema 2HD το Σάββατο 9/12, ξεχωρίζουν το βραβευμένο στην κατηγορία καλύτερου ευρωπαϊκού ντοκιμαντέρ, «Φωτιά στη Θάλασσα» του Τζιανφράνκο Ρόζι (14.10), αλλά και το εξαιρετικό «Τόνι Έρντμαν» της Μάρεν Άντε με τον Πέτερ Σιμονίσεκ, το οποίο πέρυσι κέρδισε και τα 5 πιο σημαντικά Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου (Γυναικείας και Ανδρικής ερμηνείας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Καλύτερης Ταινίας) και προβάλλεται αμέσως μετά την τελετή απονομής.Λίγο πριν τη ζωντανή μετάδοση της τελετής απονομής, θα παρακολουθήσουμε το ιστορικό δράμα Frantz του Φρανσουά Οζόν (18.00), το οποίο διεκδικεί βραβείο σε δύο κατηγορίες (Καλύτερη Ευρωπαία Ηθοποιός - Πόλα Μπερ & Καλύτερος Ευρωπαίος Σεναριογράφος - Φρανσουά Οζόν).Τις περισσότερες υποψηφιότητες εφέτος συγκεντρώνει η δραμεντί του Ρούμπεν Έστλουντ, «Το Τετράγωνο», αλλά και η δραματική ταινία της Ίλντικο Ενιέντι, «Η Ψυχή Και Το Σώμα», που διεκδικούν από 4 βραβεία. Ακολουθούν το βραβευμένο στο φεστιβάλ των Καννών ρωσικό δράμα «Χωρίς Αγάπη» του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ και «Ο Θάνατος του Ιερού Ελαφιού» του Γιώργου Λάνθιμου με 3 (καλύτερου σκηνοθέτη, σεναριογράφου και ηθοποιού). Ανάμεσα στις υποψηφιότητες, βρίσκουμε δύο ακόμα παραγωγές με ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς το «Copa Loca» του Χρήστου Μασσαλά και το «Young Men At Their Window» του Λουκιανού Μοσχονά είναι υποψήφια στην κατηγορία καλύτερης ταινίας μικρού μήκους.Η Γαλλίδα ηθοποιός Ζιλί Ντελπί θα παραλάβει τιμητικό βραβείο στην κατηγορία «European Achievement In World Cinema» για την πλούσια καριέρα της, τόσο μπροστά, όσο και πίσω από τις κάμερες ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Επίσης, για τη μοναδική του συνεισφορά στον παγκόσμιο κινηματογράφο θα παραλάβει τιμητικό βραβείο «Lifetime Achievent Award» o Ρώσος σκηνοθέτης Αλεξάντερ Σοκούροφ.Η Cosmote TV, αποτελεί για ακόμα μία χρονιά μοναδικό προορισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου