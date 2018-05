Τέσσερα βραβεία για την ταινία «Καζαντζάκης» στο Διεθνές Φεστιβάλ του Houston στην Αμερική

Η ταινία «Καζαντζάκης» κατέκτησε τις καρδιές της Κριτικής Επιτροπής του 51ου Διεθνούς Φεστιβάλ του Houston, της Επιτροπής των Κριτικών κινηματογράφου καθώς και τις καρδιές των απλών θεατών.Η ταινία τιμήθηκε με το μεγάλο βραβείο «Καλύτερης ταινίας» και τρία ακόμη μεγάλα βραβεία, αυτό της μουσικής για τον Μίνωα Μάτσα, φωτογραφίας για τον Άρι Σταύρου καθώς και το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στον Οδυσσέα Παπασπηλιώπουλο για την ερμηνεία του στον ρόλο του Νίκου Καζαντζάκη.Το βραβείο ερμηνείας στον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο αποκτά ιδιαίτερη σημασία διότι του αποδόθηκε από την Κριτική επιτροπή των κριτικών κινηματογράφου με πρόεδρο τον Nick Nicholson Κριτικό κινηματογράφου στο CNN.Ας σημειωθεί ότι ο κριτικός κινηματογράφου Nick Nicholson απεδείχθη μέγας θαυμαστής της ταινίας «Καζαντζάκης» και διαρκούντος του φεστιβάλ έστειλε στην παραγωγό της ταινίας κυρία Ελένη Σμαραγδή τα παρακάτω λόγια: «I absolutely loved KAZANTZAKIS!... Thank you! Nick Nicholson CNN Houston».Επίσης, η ταινία εκτός των τεσσάρων βραβείων, διακρίθηκε και με τις υποψηφιότητες στην τελική πεντάδα του γυναικείου ρόλου η Μαρίνα Καλογήρου για τον ρόλο της Ελένης Καζαντζάκη καθώς και στην τελική πεντάδα του Β’ Ανδρικού ρόλου ο Θοδωρής Αθερίδης για την ερμηνεία του στον ρόλο του Ζορμπά.‘Όλες αυτές οι μεγάλες διακρίσεις της ταινίας ανάμεσα σε εκατοντάδες ταινίες από ολόκληρο τον κόσμο, την Αμερική, την Κίνα, την Ευρώπη, την Αφρική καθώς και την αγάπη των θεατών, ανέδειξαν την ταινία «Καζαντζάκης» talk of the town στο 51 Διεθνές Διαγωνιστικό Φεστιβάλ του Ηοuston.Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγάλη προσέλευση των θεατών ανάγκασε τους διοργανωτές του Φεστιβάλ αντί για μία αίθουσα να προβάλλουν την ταινία και σε μία δεύτερη αίθουσα.